Adeyemi vor Wechsel im Sommer - Macht Coman einen Bayern-Platz frei?

Karim Adeyemi wird RB Salzburg nach der Saison verlassen. Kehrt er nach München zurück? Beim FC Bayern ist die Zukunft von Kingsley Coman offen.

Dass Karim Adeyemi bald ein neues Trikot trägt, wünscht sich Matthias Jaissle natürlich nicht. "Ich glaube, unser Dress steht ihm sehr gut", sagt der 33 Jahre junge Trainer von RB Salzburg im kicker-Interview (Montagausgabe) über seinen Angreifer, der nach 16 Pflichtspielen bei elf Toren steht. "Er hat noch so viel Potenzial, und ich hoffe, dass er das noch eine Zeit lang bei uns weiterentwickelt."

Allzu wahrscheinlich ist dieses Szenario nicht: Adeyemi ist zwar noch bis 2024 vertraglich an den österreichischen Meister und Tabellenführer gebunden, wird ihn aber nach dieser Saison verlassen. RB scheint für den Jung-Nationalspieler und dessen Offensivqualitäten zu klein geworden zu sein.

Sein Umfeld sondiert den Markt bereits. Am Samstag wurden Adeyemis Berater und Vater an der Säbener Straße gesehen, auch Borussia Dortmund und anderen Klubs wird Interesse am 19-Jährigen nachgesagt. Beim FC Bayern, der Adeyemi vor zehn Jahren in der Nachwuchsabteilung aussortierte, hängt eine Entscheidung womöglich auch von Kingsley Coman ab.

Falls der 25-jährige Franzose bis zum Sommer seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister nicht verlängert, könnte ein Patz im Kader frei werden. Aktuell ist Coman wieder fit, beim 5:1 in Leverkusen feierte er am Sonntag als Joker sein Comeback, muss sich nach den jüngsten Eindrücken auf den Flügelpositionen aber hinter Leroy Sané und Serge Gnabry anstellen.

Einen zweiten Fall Alaba, der diesen Sommer ablösefrei zu Real Madrid wechselte, wollen die Bayern-Verantwortlichen vermeiden. Mit Coman könnten sie nach jetzigem Stand letztmals im Sommer 2022 eine Ablöse generieren - wenn auch Adeyemi auf dem Markt ist.