Adeyemi von sich selbst enttäuscht - Rückendeckung von Jaissle

RB Salzburg hat den vorzeitigen Einzug in das Champions-League-Achtelfinale verpasst. Die 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg markierte die erste Niederlage unter Cheftrainer Matthias Jaissle - der trotzdem stolz war.

Eine Premiere dieser Art hätte sich Salzburg-Trainer Matthias Jaissle gerne erspart. Statt des erstmaligen Einzugs in das Achtelfinale der Champions League musste der 33-Jährige mit dem 1:2 beim VfL Wolfsburg die erste Niederlage der laufenden Saison hinnehmen - und die Aufstiegsfeier somit um mindestens drei Wochen verschieben.

Dabei hätte der österreichische Serienmeister schon nach 60 Sekunden in Führung gehen müssen. Doch anders als im ersten Spiel gegen die Wolfsburger verpasste der an diesem Dienstag glücklose Karim Adeyemi die frühe Führung aus bester Position, die umgehende Bestrafung folgte nur zwei Minuten später in Form des Treffers von Ridle Baku.

Adeyemi ausgewechselt: "Von mir persönlich kein gutes Spiel"

"Heute bin ich von mir selbst enttäuscht", meinte Adeyemi nach dem Spiel bei "DAZN". "Von mir persönlich war es kein gutes Spiel." Daher könne er seine Auswechslung nach rund einer Stunde Spielzeit auch nachvollziehen. Seiner Mannschaft attestierte der 19-Jährige hingegen eine solide Leistung: "Das Spiel von uns war nicht so schlecht. Die Chancenverwertung hat es uns heute schwer gemacht."

Ähnlich sah es auch Jaissle auf "Sky": "Ich kann den Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, ich bin echt stolz, wie sie es hier in Wolfsburg gemacht haben." Adeyemi nahm der 33-Jährige indes in Schutz: "Ich habe nicht den Eindruck, dass er sich irgendwie ablenken lässt. Er hat den Fokus immer auf der Sache. Er wurde für den Aufwand, den er und die Mannschaft betrieben haben, nicht belohnt."

Das schlechtere Team waren die Salzburger in Wolfsburg tatsächlich nicht, in den wichtigen Spielsituationen ließ das jüngste Team der laufenden Champions-League-Saison aber just jene Fähigkeit vermissen, die es in den ersten drei Königsklassen-Begegnungen ausgezeichnet hatte: Abgeklärtheit in entscheidenden Momenten.

Das zeigte sich nicht nur bei Adeyemis Großchance nach 60 Sekunden, sondern auch in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff. Salzburg war zu diesem Zeitpunkt dem Führungstreffer deutlich näher als der Gastgeber, weder Adeyemi (50.) noch Noah Okafor (54.) wussten diese Überlegenheit jedoch in Tore umzumünzen. Die Strafe folgte mit dem 2:1 von Lukas Nmecha, bei dem Philipp Köhn nicht gut aussah, auf dem Fuß.

Nächste Chance in Lille

In der Schlussphase drückte die Jaissle-Elf vergeblich auf den Ausgleich, letztlich stand die erste Pflichtspiel-Niederlage der Saison zu Buche. "Wir wussten, dass es früher oder später einmal kommt. Wir haben alles versucht, gekämpft. Aber im Fußball klappt es nicht immer", erklärte Okafor auf "Sky".

Der Tenor, er war nach der Niederlage jedenfalls klar. Man müsse nach vorne schauen und es im kommenden Auswärtsspiel gegen Lille besser machen. In Frankreich wird sich den Salzburgern am 23. November die nächste Möglichkeit bieten, den Einzug ins Achtelfinale zu fixieren - und für eine etwas angenehmere Premiere zu sorgen als noch in Wolfsburg.