Adeyemi über Mané: "Für die Liga super - aber der falsche Verein"

Karim Adeyemi will in Dortmund "erstmal angekommen" - und würde sich freuen, wenn auch Sadio Mané bald in der Bundesliga spielen würde.

Bald Bundesliga-Profi: Karim Adeyemi am Donnerstag in Herzogenaurach. Getty Images

Erling Haaland verlässt die Bundesliga, Robert Lewandowski womöglich auch. Nicht nur deshalb richtete DFL-Chefin Donata Hopfen diese Woche ihren Wunsch nach "weiteren Stars" an die Bundesligisten. Einer davon könnte Sadio Mané sein.

Der FC Bayern arbeitet an einer Verpflichtung des langjährigen Liverpool-Torjägers - auf den sich auch Karim Adeyemi freuen würde. Der Senegalese sei ist "ein unfassbarer Spieler, der sich über die Jahre sehr gut entwickelt hat", sagte der Nationalspieler und künftige Dortmunder am Donnerstag im DFB-Camp in Herzogenaurach.

Adeyemi verbindet mit Mané eine Vergangenheit in Salzburg. Dort habe er mit vielen darüber geredet, "dass er am Anfang nicht so gespielt hat, dass er sich brutal entwickelt hat", so der gebürtige Münchner. "Da kann man mal sehen, was man über die Jahre so drauflegen kann."

Adeyemi über Mané: "Finde ihn außen besser"

Für Adeyemi "ist er einer der besten Außenspieler", auch wenn Jürgen Klopp ihn zuletzt immer mal wieder im Sturmzentrum einsetzte. "Ich finde ihn über außen besser."

Manés Wechsel nach Deutschland würde er jedenfalls begrüßen. "Für die Bundesliga wäre es super, wenn er da spielen würde. Das würde die Bundesliga noch mal attraktiver machen - aber", lachte Adeyemi als baldiger BVB-Profi, "halt beim falschen Verein".

Für sich selbst erwartet der 20-Jährige "einen schweren Schritt" von der österreichischen in die deutsche Bundesliga. "Aber ich fühle mich gut, deswegen habe ich diesen Schritt gemacht." Die "aggressive, dominante, schnelle Spielweise" in Dortmund habe ihm schon "als kleines Kind" gefallen. "Über die Jahre habe ich gemerkt, dass ich eine gute Chance habe, mich da zu integrieren und meine Minuten zu kriegen."

Erstmal will Adeyemi aber "in Dortmund ankommen". Eine Kampfansage an Abo-Meister Bayern kam ihm am Donnerstag noch nicht über die Lippen.