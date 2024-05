Adeyemi "steht nicht auf der Verkaufsliste"

Zwar hat Karim Adeyemi (22) zuletzt seinen Berater gewechselt, ein Anzeichen für einen bevorstehenden Wechsel in diesem Sommer ist das aber nicht. "Karim steht nicht auf der Verkaufsliste. Wir sind sehr zufrieden mit ihm", äußerte sich Sebastian Kehl am Dienstag in einer Medienrunde zu dieser Thematik.