Adeyemi pausiert beim BVB, zwei Profis vor der Rückkehr

Vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Regionalliga-Neuling Schott Mainz gibt es bei Borussia Dortmund noch einige personelle Fragezeichen. Karim Adeyemi pausiert weiterhin, zwei Spieler machen Fortschritte.

Bereits die Generalprobe für den Pflichtspielstart am Samstag in Mainz verlief ohne Karim Adeyemi: Der Nationalspieler des BVB verpasste am vergangenen Sonntag den 3:1-Sieg über Ajax Amsterdam im Signal-Iduna-Park aufgrund von muskulären Problemen, die sich der Sprinter im Test gegen den FC Chelsea (1:1) in Chicago zugezogen hatte. Die ersten Einheiten der aktuellen Trainingswoche verpasste Adeyemi ebenfalls. Ein Einsatz im Pokalspiel bei Schott Mainz ist daher unwahrscheinlich. Schon allein deshalb, weil die BVB-Verantwortlichen darum bemüht sein dürften, kein Risiko einzugehen. Schließlich hatte Adeyemi in der Vergangenheit wiederholt mit Muskelverletzungen zu kämpfen, die ihn teils zu wochenlangen Pausen zwangen.

Gering dürfte auch die Risikobereitschaft bei zwei potenziellen Rückkehrern sein: Sowohl Nico Schlotterbeck (Knieblessur) als auch Keeper Gregor Kobel (leichte Muskelverletzung) machen Fortschritte und könnten theoretisch am Samstag wieder eine Option sein.

Eine Notwendigkeit, sie vorschnell zurück auf den Platz zu schicken, besteht allerdings nicht: In Alexander Meyer, der gegen Ajax stark hielt, steht eine sehr gute Alternative für das Dortmunder Tor zur Verfügung. In der Innenverteidigung hatten zuletzt Mats Hummels und Niklas Süle ohnehin die Nase knapp vor Schlotterbeck.

Definitiv zu früh kommt das Pokalspiel für Thomas Meunier (schwere Muskelverletzung) und Julien Duranville (Muskelfaserriss), die sich ebenfalls während der US-Reise verletzt hatten. Auf die beiden Belgier wird der BVB noch einige Zeit verzichten müssen.