Adeyemi, Malen, Moukoko und andere Fragen für Terzic

Vor dem Pflichtspielauftakt ist die Zusammensetzung der Mannschaft bei Borussia Dortmund alles andere als sicher. Trainer Edin Terzic muss sich auch für eine Grundordnung entscheiden.

Die Aufgabe ist knackig: Statt eines denkbaren Erstrunden-Loses mit einem lockeren Aufgalopp bei einem Vier- oder Fünftligisten tritt Borussia Dortmund beim ambitionierten Drittliga-Spitzenklub 1860 München an, an einem Freitagabend im engen und lauten Stadion an der Grünwalder Straße. Nach einer vergleichsweise kurzen Vorbereitung, in der die vielen Nationalspieler erst spät einstiegen, wartet auf den neuen Coach Edin Terzic direkt der erste Härtetest. "Natürlich ist da auch eine Portion Neugier, wie weit wir sind", sagt er selbst.

Gegen den Ex-Bundesligist, der bei seinem Ligastart in Dresden (4:3) in einem 4-1-4-1-System auflief, hat der Trainer einige Möglichkeiten, angefangen bei der Grundordnung und auch bei der Besetzung der einzelnen Positionen. Salih Özcan, Tom Rothe und Felix Passlack fehlen ebenso wie natürlich der schwer erkrankte Sebastien Haller. Den längerfristigen Ausfall des Ivorers zunächst intern aufzufangen, wird eine der großen Herausforderungen am Freitag sein.

Tempo und Dynamik statt Physis und Flanken

Klar ist: Einen zweiten Typen wie den hochgewachsenen Mittelstürmer hat Terzic nicht im Kader, das möglicherweise bevorzugte 4-3-3 mit einer wuchtigen Spitze wird er nicht 1:1 spielen können. Statt Physis und Flanken dürfte der 39-Jährige ganz vorne auf Tempo und Dynamik setzen - aller Voraussicht nach mit einer breit aufgestellten Doppelspitze Donyell Malen/Karim Adeyemi, eine Option dafür ist auch Youssoufa Moukoko. "Wir müssen bereit sein, Lösungen zu finden", fordert Terzic: "Wir haben bewusst die Doppelspitze ausprobiert. Wir haben in Moukoko einer der talentiertesten Spieler auf dieser Position, wir haben auch Malen und Adeyemi, die auf dieser Position spielen können."

Im abschließenden Test des Trainingslagers gegen den FC Villarreal (0:2) startete der BVB im 3-5-2, in dem vor einer Dreierkette mit zwei offensiven Außenverteidigern Jude Bellingham zentral auflief und Julian Brandt zwischen der Sechs und einer höheren Position neben Marco Reus pendelte. Das könnte ein Fingerzeig für den Auftakt in München sein - muss es aber nicht.

Fällt ein Top-Innenverteidiger aus der Startelf?

Ebenso denkbar ist ein 4-4-2, entweder mit einer Doppel-Sechs und zwei Achtern oder sogar in der Raute, in der Reus auf der Zehn spielen könnte. Dann müsste sich Terzic ganz hinten allerdings für zwei seiner der drei Top-Innenverteidiger Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle entscheiden.

Wichtiger als die Grundordnung auf der Taktiktafel wird aber sein, die beiden schnellen Stürmer gegen einen vermutlich eher tiefstehenden Gegner in Szene zu setzen. Gegen Villarreal gelang das trotz der mangelhaften Chancenverwertung gut, weil Malen und Adeyemi zwischen den Innenverteidigern und dem jeweiligen Außenverteidiger die Lücken fanden und so im Zehnerraum auch genug Platz für die nachstoßenden Reus, Brandt oder den aufrückenden Bellingham blieb, die allesamt sehr wahrscheinlich auch bei den Löwen starten werden.