Adeyemi im Vollsprint in die richtige Richtung

Karim Adeyemi ist mit Vollgas ins neue Jahr gestartet. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr bei Borussia Dortmund entwickelt sich der Trend bei dem 21-Jährige zuletzt in die richtige Richtung. Gegen Freiburg sorgte er gleich für zwei Aha-Momente, muss jetzt aber erst mal zuschauen.

Das Tempo, mit dem Karim Adeyemi in der ersten Hälfte in Richtung des Gehäuses des SC Freiburg sprintete, war mit bloßem Auge zu erkennen. Die offizielle Geschwindigkeitsauswertung der DFL machte aus der Vermutung dann Gewissheit: Der 21-Jährige von Borussia Dortmund hatte einen neuen Bundesliga-Rekord gebrochen. Schneller als jene 36,7 km/h, mit denen der BVB-Dribbler geblitzt wurde, war zuvor noch kein Profi in der Bundesliga zuvor unterwegs gewesen, seitdem die Geschwindigkeits-Daten erfasst werden.

"Da geht noch ein bisschen was", sagte der Rekordsprinter, als er nach dem 5:1-Erfolg auf die neue Bestmarke angesprochen wurde. Im Training sei er schon einmal mit 37 km/h gemessen worden, "aber vielleicht ging es auch ein bisschen bergab". Dann zeigte er sein spitzbübisches Lachen, das man in Dortmund in den Monaten zuvor eher selten gesehen hatte.

Das erste Halbjahr des Nationalspielers beim BVB, es war alles andere als nach Wunsch verlaufen für den früheren Salzburger, der vor der Saison für eine Sockelablöse in Höhe von 30 Millionen Euro nach Westfalen gelotst worden war. Gleich zu Beginn hatte er sich verletzt, danach fand er nur schwer in Tritt. Ein Treffer im Pokal, einer in der Champions League - mehr Tore standen nicht in seiner Bilanz. Eine Enttäuschung, nachdem er zuvor in Salzburg noch auf 23 Treffer in 44 Spielen gekommen war. Dass Bundestrainer Hansi Flick ihn dennoch mit zur WM nahm, überraschte viele - auch beim BVB.

Doch seit dem Re-Start im Januar ist Adeyemi auf Rehabilitationskurs. "Karim hat in den vergangenen drei Spielen einen richtigen Schritt nach vorne gemacht", schrieb ihm Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Sieg über Freiburg ins Zeugnis. "Er hat hart gearbeitet. Ich glaube, dass er verstanden hat, dass er mehr leisten muss als das, was er im ersten halben Jahr gezeigt hat." Der Konkurrenzkampf in Dortmund ist inzwischen ein anderer als noch in der Hinrunde, als der BVB hart von einer Verletzungsmisere getroffen wurde und Adeyemi fast automatisch häufig in die Startformation rutschte.

Gewachsene Konkurrenz als Ansporn

Für den jungen Angreifer scheint die gewachsene Konkurrenz eher Ansporn als Hemmnis zu sein. Nach seinem Treffer in Leverkusen (2:0) legte er gegen Freiburg ein weiteres Tor nach. Es war sein erstes im Signal Iduna Park - das er dann auch entsprechend ausgiebig mit einer akrobatischen Einlage feierte. "Das Tor", gestand er hinterher, "war Gänsehaut pur für mich."

Wenn es nach Adeyemi ginge, könnte es so weitergehen. Doch zwei Sperren bremsen ihn in den nächsten beiden Partien aus: Am Mittwoch fehlt er beim schweren Pokalspiel beim VfL Bochum aufgrund einer Roten Karte aus dem Spiel bei Hannover 96, am Samstag in Bremen muss er wegen seiner fünften Gelbe Karte in der Liga zuschauen. "Das ärgert mich", gab er zu, "aber was soll ich machen? Ich versuche, im Training weiter Gas zu geben, um übernächste Woche in Berlin wieder da zu sein." Argumente für seine sofortige Rückkehr in die Startaufstellung jedenfalls hat er zuletzt einige gesammelt. Nicht nur durch seinen Rekordsprint.