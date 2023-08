Adeyemi: Großes Potenzial - und große Ziele

Viele Jungstars mit internationalem Vermarktungspotenzial stehen aktuell nicht im Kader von Borussia Dortmund. Aber einer, der das Potenzial birgt, das neue Aushängeschild zu werden - und dies während der US-Reise unterstreicht: Karim Adeyemi.

Nein, für Las Vegas konnte sich Karim Adeyemi nicht wirklich begeistern. "Das besteht eigentlich nur aus Casinos - das ist nicht so meins", sagt er am Montagabend (Ortszeit) nach der Ankunft in Chicago, "wo es schon ein bisschen anders ausschaut". Mit offenen, wenn auch nicht immer mit wachen Augen absolviert der Flügelspieler von Borussia Dortmund aktuell die elftägige US-Tour des Klubs und kann für sich bereits ein persönliches Fazit aus den vielen Eindrücken ziehen: "Ich bin das erste Mal in Amerika und habe viel Spaß hier. Das Land ist für mich im nächsten Jahr ein Urlaubsziel."

Gut möglich, dass der BVB-Youngster dann das eine oder andere Autogramm schreiben muss. Zwar ist die Popularität von Borussia Dortmund in den USA mit jener etwa von Manchester United nicht zu vergleichen. Unter den rund 50.000 Zuschauern beim Testspiel der beiden Teams am Sonntagabend (Ortszeit) im gigantischen Allegiant Stadium von Las Vegas waren die Kräfteverhältnisse eindeutig zugunsten ManUniteds verteilt. Doch Adeyemis Gesicht ist präsent auf Werbeleinwänden. Der 21-Jährige ist noch kein alle überstrahlendes Aushängeschild seines Klubs wie es Marco Reus weltweit noch immer ist oder der zu Real Madrid abgewanderte Jude Bellingham war. Aber aufgrund seines Alters, seines lockeren Auftritts und vor allem dank auch dank seiner explosiven Spielweise, die er auch beim 3:2 gegen United andeutete, birgt er reichlich Potenzial, genau dazu mittel- bis langfristig zu werden.

Ich habe Bock für Borussia Dortmund gute Spiele zu machen. Ich will Gas geben. Karim Adeyemi

"Marketingtechnisch", sagt er bei der "schwarz-gelben Nacht" im Teamhotel des BVB in Chicago, "kann man mit mir alles machen." Dann schaut er kurz zu dem ihn begleitenden Mitarbeiter des Klubs herüber und schränkt mit einem Augenzwinkern ein: "Fast alles." Für ihn sei es wichtig, "dass ich zeige, wer ich bin und dass wir am Ende unsere Ziele erreichen. Ich habe Bock für Borussia Dortmund gute Spiele zu machen. Ich will Gas geben."

Adeyemi legt in der zweiten Saisonhälfte eine Schippe drauf

So wie in der vergangenen Rückrunde, als er nach einem schwachen ersten Halbjahr beim BVB den Turbo zündete, wegen dem der BVB ihn im Sommer 2022 für 30 Millionen Euro aus Salzburg verpflichtet hatte. An der Seite des genesenen Sebastien Haller und des ebenfalls erstarkten Donyell Malen erzielte er in der zweiten Saisonhälfte trotz einer längeren Verletzungspause sechs Tore in der Liga und bereitete fünf weitere Tore vor. Eine deutliche Steigerung zu den Spielen vor der WM-Pause, in der er lediglich einmal assistieren konnte.

Adeyemi zog im Winter die richtigen Schlüsse aus seinem schwachen Start in Dortmund. Er spielte fortan ernsthafter, zwingender und verlässlicher, ohne dabei das Freche, das sein Spiel auch auszeichnet, zu verlieren. Er fand die richtige Balance - und will sich auch künftig beibehalten. "Ich versuche natürlich, an die Leistungen anzuknüpfen", sagt er und ergänzt mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Sommer: "Das Turnier ist für mich ein großes Ziel. Es wäre eine großere Ehre, bei der Europameisterschaft mitzuspielen."

Zeit für einen Urlaub in Amerika bliebe danach immer noch.