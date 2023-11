Adeyemi: Gegen die Kritik gibt es nur ein Rezept

Selten ist in einer Länderspielpause so viel über einen Spieler geschrieben und gesprochen worden, der nicht im Einsatz war, wie diesmal über Karim Adeyemi. Dortmunds Offensivspieler hat sich keine Freunde gemacht, als er die U-21-Nominierung ausließ. Edin Terzic, sein Trainer beim BVB, weiß, wie der 21-Jährige Wiedergutmachung betreiben kann.

Die heutige Welt bietet jungen Menschen viele Möglichkeiten, sich zu entfalten. Das eröffnet Chancen, birgt aber auch Risiken. Wer unbedarft etwas ins Internet stellt, bekommt das schnell zu spüren. Egal, ob man Schüler ist, Journalistin, Handwerksmeister, Politikern oder Profi-Fußballer: Schnell gerät man ins Visier einer breiten Öffentlichkeit und verliert die Kontrolle über das Bild, das sich andere über einen bilden.

Karim Adeyemi kennt diese Gefahren mutmaßlich. Zumindest ist dem 21-Jährigen zu wünschen, dass er in seinem Leben schon einmal darüber aufgeklärt wurde, welche Folgen ein Shitstorm im Internet haben kann - und wie man verhindert, dass dieser überhaupt erst entstehen kann. Doch der Offensivspieler von Borussia Dortmund, der auch im Twen-Alter oft noch eine kindliche Fröhlichkeit und Ausgelassenheit an den Tag legt, hat - sofern es Schulungen gab - offenbar nicht richtig hingehört. Anders ist es nicht zu erklären, dass er selbst in den vergangenen Tagen, als bis einschließlich der höchsten Instanz - in diesem Fall DFB-Präsident Bernd Neuerdorf - ganz Fußball-Deutschland über ihn und seine Absage ans U-21-Nationalteam diskutierte, noch fröhliche Privat-Schnappschüsse ins Internet stellte. Und damit in maximaler Unbedarftheit suggerierte, die Debatte sei ihm ziemlich egal.

Podcast Eintracht Frankfurt: Angriff auf die Top-Plätze? Die Eintracht hat zuletzt Fahrt aufgenommen - und peilt nun das obere Bundesliga-Drittel an. Außerdem: Rückendeckung für Julian Nagelsmann und ein besonderes Spiel für Felix Brych. alle Folgen

"Wir haben ihn auf die Konsequenzen hingewiesen"

Kommunikativ, das lässt sich wohl festhalten, lief bei Adeyemi in den vergangenen Tagen einiges schief. Schon seine Absage an U-21-Nationaltrainer Antonio di Salvo, der den jungen Angreifer gerne wieder nominiert hätte, hätte er so erklären können, dass es ihm nicht geschadet hätte. Er hätte auf seine schwache Form verweisen können. Darauf, dass er sich eine Einladung erst wieder verdienen wolle. Durch konstant gute Leistungen im Training und im Klub. Stattdessen hieß es, er wolle in Dortmund bleiben, um sich für den BVB empfehlen.

Schnell stand die allgemeine Meinung: Da setzt jemand falsche Prioritäten, wo es doch eine Ehre ist, für die Nationalmannschaft - egal ob A-Team oder U 21 - nominiert zu werden. Seine Social-Media-Aktivitäten, die ihn mit seiner Freundin zeigten, verfestigten dieses Bild. Dabei hätte es auch hier genügt, auf Privates für eine Weile zu verzichten und stattdessen ausschließlich ein paar Trainingsbilder zu posten, um den Sturm der Entrüstung etwas abzuschwächen.

"Wir haben ihn alle auf die Konsequenzen hingewiesen", sagte sein Vereinstrainer Edin Terzic vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag, und versuchte erst gar nicht, ihn gegen die massive Kritik zu verteidigen. Stattdessen gab er Adeyemi einen einfachen, aber zutreffenden Rat: "Der Einzige, der das Thema beenden kann, ist er - indem er gute Leistungen zeigt." Ab sofort steht er gewiss unter verschärfter Beobachtung.

Dreimal die 5,0, einmal die 6,0

Bislang sind ihm in der laufenden Saison gute Leistung eher selten geglückt. Sein kicker-Notenschnitt in der Liga liegt bei 4,5. Sieben Mal wurde er überhaupt nur benotet, weil er in den anderen Partien entweder gar nicht oder zu kurz eingesetzt wurde. Dreimal kassierte er eine 5,0, einmal gar eine 6,0 - vor der Länderspielpause beim 1:2 in Stuttgart. Auf der Haben-Seite steht dagegen lediglich ein Assist beim 3:3 in Frankfurt. Von der Torgefahr des ersten Halbjahres ist nichts mehr übriggeblieben.

Den Stab über Adeyemi muss man dennoch nicht komplett brechen. Auch wenn er den BVB bereits rund 30 Millionen Euro an Ablöse kostete, als er im Sommer 2022 von RB Salzburg ins Ruhrgebiet wechselte, ist er noch ein junger Spieler, der auch mal Fehler machen darf. Wichtig ist nur eben, dass er auch daraus lernt - und es anschließend besser macht. Diesen Beweis muss er nun antreten. Gelegenheiten dazu wird es reichlich geben: In den nächsten 25 Tagen stehen für den BVB acht Spiele auf dem Programm.