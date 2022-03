Adeyemi fällt für die Länderspiele aus

Bundestrainer Hansi Flick muss bei den ersten Länderspielen 2022 auch auf Karim Adeyemi verzichten.

Am vergangenen Freitag wollte sich Hansi Flick noch nicht festlegen und eine weitere Untersuchung abwarten. Mittlerweile liegt das Ergebnis der in Salzburg vorgenommenen MRI vor: Karim Adeyemi (20) wird für die Länderspiele gegen Israel (am kommenden Samstag) und in den Niederlanden (Dienstag, 29. März) ausfallen. Der Stürmer von RB Salzburg hatte sich im ÖFB-Cup-Halbfinale in Wolfsberg am vergangenen Mittwoch an der Rückseite des Oberschenkels eine Muskelverletzung zugezogen und war in der 19. Minute ausgewechselt worden.

Adeyemi wurde bisher dreimal in der Nationalmannschaft eingesetzt und erzielte einen Treffer. Der Bundestrainer schätzt den schnellen, zielorientierten und torgefährlichen Angreifer, der in dieser Saison 15 Tore in Österreichs erster Liga sowie drei in der Champions League erzielte, sehr.

Aufgrund von Muskelverletzungen hatte Flick schon die beiden Defensivkräfte Niklas Süle (26/FC Bayern) sowie Lukas Klostermann (25/RB Leipzig) aus seinem Aufgebot streichen müssen. Die deutsche Nationalmannschaft trifft sich an diesem Montag in Frankfurt.