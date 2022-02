Adeyemi: "Das Gesamtpaket kann Bayern ein Klotz am Bein sein"

Bei RB Salzburg herrscht vor dem Champions-League-Hinspiel gegen Bayern München Zuversicht. Allerdings warnte Cheftrainer Matthias Jaissle vor einer Trotzreaktion der "wahrscheinlich besten Mannschaft der Welt".

Für RB Salzburg stehen im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern München die zwei wichtigsten Partien der Vereinsgeschichte an. Dementsprechend groß war der Ansturm auf die Tickets, das Heimspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wird vor 29.520 Zuschauern und damit einem ausverkauften Haus über die Bühne gehen.

Die Hoffnung, dass bei Bayern nach der 2:4-Auswärtsniederlage in Bochum eine Art Krise ausgebrochen sein könnte, haben die Salzburger nicht. Ganz im Gegenteil. "Das birgt die Gefahr, dass sie das auf eine andere Art und Weise wieder gutmachen wollen", zeigte sich Cheftrainer Matthias Jaissle in der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen mit der "wahrscheinlich besten Mannschaft der Welt" gewarnt.

Adeyemi hält sich bedeckt

Wie dem österreichischen Serienmeister die Überraschung gelingen soll? Stürmer Karim Adeyemi hat davon eine Vorstellung. "Ich glaube, dass wir Bayern das Leben mit unserer Qualität, Herangehensweise und Intensität das Leben schwermachen können. Das Gesamtpaket kann Bayern ein Klotz am Bein sein", meinte der 20-Jährige, der zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden war.

Diesbezüglich gab es von Adeyemi auch am Dienstag kein nennenswertes Update ("Noch ist nichts klar"), vielmehr liegt der Fokus des Salzburger Topstürmers auf dem Duell mit dem deutschen Rekordmeister. "Den Druck hat Bayern. Ich bin sehr motiviert, morgen zu gewinnen", sagte Adeyemi, der sich am Mittwoch gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen in der ungewohnten Rolle des Außenseiters wiederfinden wird.

In der österreichischen Bundesliga ist die Jaissle-Elf der Konkurrenz bereits weit enteilt, der Vorsprung auf den derzeit zweitplatzierten Wolfsberger AC beträgt nach 19 Spieltagen 14 Zähler. Eine defensivere Herangehensweise wird es laut Jaissle gegen Bayern aber nicht geben: "Wir wollen unsere Art von Fußball auf den Platz bringen. Freude und Spaß sollen im Vordergrund stehen."

Die bisherigen Gegner des FC Bayern hatten in der laufenden Champions-League-Saison jedoch nicht allzu viel "Freude und Spaß". Die Nagelsmann-Elf rauschte mit sechs Siegen und einem Torverhältnis von 22:3 durch die Gruppenphase und präsentierte sich in der Königsklasse demnach in absoluter Topform. "Diese Bilanz spricht für ihre Weltklasse. (...) Wir sind auf die Wucht gut vorbereitet", so Jaissle.

Personelle Probleme bei Salzburg

Der 33-Jährige muss definitiv auf Bernardo, Sekou Koita, Bryan Okoh (alle Knie) und Mamady Diambou (Oberschenkel) verzichten, auch Luka Sucic (Trainingsrückstand nach Erkrankung) und Benjamin Sesko (Oberschenkel) sind äußerst fraglich. Zlatko Junuzovic steht nach langwierigen Fersenproblemen wieder im Mannschaftstraining, kommt am Mittwoch aber "wenn überhaupt nur für ein paar Minuten infrage". Mittelfeldmotor Nicolas Seiwald ist nach seiner Knieverletzung hingegen wieder eine Option für die Startelf.

Dass beim Gegner mit Manuel Neuer "der beste Torwart der Welt" ausfallen wird, sieht Jaissle als kleinen Vorteil. "Ich bin mir aber sicher, dass Bayern das mit Sven Ulreich sehr gut auffangen kann."

