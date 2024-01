Adetula entscheidet sich für Rödinghausen

Ayodele Adetula verlässt den TSV Steinbach Haiger in Richtung SV Rödinghausen und hat dort bis 2025 unterschrieben. Für die Steinbacher kam der 25-jährige Offensivakteur in dieser Saison auf vier Tore in 14 Regionalliga-Spielen. "Wir freuen uns sehr, dass wir 'Ayo' für uns gewinnen konnten. Er verfügt über eine herausragende Geschwindigkeit und einen guten Abschluss vor dem Tor, womit er unsere Offensive weiter verstärken wird", sagt SVR-Sportdirektor Alexander Müller.