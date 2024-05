Aderlass im Trainerstab: Ludwigsburg verabschiedet King und McCray

Bereits seit Wochen war spekuliert worden, nun bestätigten die MHP Riesen den Trainerwechsel zur neuen Saison: Coach Josh King zieht es in die Türkei, sein Assistent David McCray wird Cheftrainer bei einem BBL-Absteiger.

Trainerwechsel in Ludwigsburg: Josh King (li.) geht in die Türkei, sein Assistent David McCray (re.) übernimmt in Crailsheim. IMAGO/Pressefoto Baumann

Bereits vor Wochen war in mehreren Medien zu lesen, Ludwigsburgs Trainer Josh King stehe vor der Abberufung. Nach der offiziellen Verkündung des Vereins, den Vertrag mit dem US-Amerikaner, der in der Vergangenheit bereits als Co-Trainer für die Riesen gearbeitet hatte, nicht zu verlängern, steht nun auch dessen neuer Klub fest. King zieht es in die Türkei zu Darüssafaka Istanbul, das die vergangene Saison in der türkischen Liga auf dem 13. Platz beendete. 2018 gewannen die Türken sogar den Eurocup.

Auch sein Assistent David McCray, der vor seiner fünfjährigen Amtszeit als Co-Trainer bereits jahrelang für die Schwaben in der BBL aufgelaufen war, verlässt Ludwigsburg. Er wird in der kommenden Saison für BBL-Absteiger Crailsheim an der Seitenlinie stehen - allerdings als Cheftrainer. Ob die Merlins auch wirklich den Gang in die Pro A antreten müssen, oder durch eine Wildcard doch noch in der Liga bleiben dürfen, ist noch offen. McCray unterschrieb einen ligaunabhängigen Vertrag, verzichten muss er dann auf den bisherigen Kapitän Fabian Bleck, dessen Abgang die Hohenloher gestern bekanntgaben und den es wohl zu einem BBL-Konkurrenten zieht.

Patrick vor Rückkehr - Wucherer bleibt in Frankfurt

Ab Sommer soll in Ludwigsburg dann ein alter Bekannter wieder die Geschicke als Head Coach leiten: Die Rückkehr vom langjährigen Coach John Patrick steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor dem Abschluss - offiziell bestätigten die Riesen dies aber noch nicht. Der 56-Jährige hatte den Klub vor der Ablösung durch seinen ehemaligen Assistenten King im Jahr 2022 neun Jahre lang trainiert. Zuletzt war er in Japan tätig.

Unterdessen gab auch Ludwigsburgs gerade wieder aufgestiegener BBL-Konkurrent Frankfurt eine Entscheidung auf der Trainerposition bekannt: Aufstiegscoach Denis Wucherer, der seine Zukunft zuletzt offen gelassen hatte, macht keinen Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel und wird die Skyliners auch in der BBL betreuen.