Ademi von Luzern nach Osijek

Der Schweizer Erstligist FC Luzern und Mittelstürmer Kemal Ademi (28) haben sich darauf geeinigt, den noch ein Jahr laufenden Vertrag per sofort aufzulösen und die gemeinsame Zusammenarbeit nicht fortzusetzen. Der in Villingen-Schwenningen geborene Ex-Sandhäuser, -Paderborner und -Hoffenheimer (22 Zweitliga-Einsätze, zwei Tore) schließt sich dem kroatischen Erstligisten NK Osijek an.