Ademi schließt sich Rot-Weiß Erfurt an

Der FC Rot-Weiß Erfurt darf sich über einen weiteren Neuzugang für die neue Saison freuen. Aus der U 19 von Rot-Weiss Essen wechselt Milot Ademi ans Steigerwaldstadion und erhält einen Zweijahresvertrag bis 2026. Der 1,66 Meter große albanische Mittelfeldspieler erzielte in der vergangenen Saison in der A-Junioren-Niederrheinliga 16 Tore in 24 Spielen. "Es ist mir eine Ehre, ein Teil der Rot-Weißen Familie zu sein und ich werde mein Bestes geben, um die Mannschaft zu unterstützen", freut sich der Neuzugang auf die neue Herausforderung.