Adelmanns ATSV-Debüt glückt gegen Bamberg - Hof überrollt Cham

An der Tabellenspitze wird es wieder ganz schön eng. Fast wie in der vom Bahnstreik überfüllten S-Bahn rücken die Teams im vorderen Tabellendrittel auf kuschelige Distanz. Der bislang ungeschlagene Tabellenführer FC Eintracht Bamberg wie auch der erste Verfolger DJK Ammerthal quittierten gegen direkte Verfolger ihre erste Saisonniederlagen. Und auch die zuletzt kriselnde DJK Vilzing konnte mit einem Heimsieg wieder aufschließen.

TSV Großbardorf - TSV Abtswind 2:1 (0:0)

Am Ende war sicher nicht nur er überglücklich. Sertan Sener war es, der wenige Minuten vor dem Abpfiff am Freitagabend gleich zwei Trends erst einmal wieder stoppte. Der 26-jährige, zu Beginn der Saison aus Coburg gekommene Angreifer beendete nicht nur die kleine Erfolgsserie des TSV Abtswind, sondern sorgte auch nach zuletzt zwei Niederlagen wieder für wichtige Zähler zugunsten der Gallier. Die Gäste waren im Vorfeld der Partie schon gewarnt. Zumindest auf eigenem Platz hatte der TSV Großbardorf in dieser Spielzeit zuletzt zweimal gewonnen. Ansonsten gilt die Bioenergie-Arena nicht unbedingt als gastfreundlich - zumindest aus ergebnistechnischer Sicht.

Und auch zum Auftakt des 10. Spieltages begannen die Gallier entsprechend engagiert und selbstbewusst. Wie schon unter der Woche in Bamberg verbuchten die Hausherren zunächst leichte Feldvorteile und hatten nach rund einer halben Stunde auch ein Plus an Tormöglichkeiten zu verzeichnen. Tim Strohmenger mit seinem Pfostenschuss nach knapp einer Viertelstunde oder Julius Landeck im Eins-gegen-Eins gegen den Abtswinder Schlussmann Felix Wilms bildeten den Auftakt einer doch recht unterhaltsamen ersten Hälfte. Es folgte die nächste Chance von Strohmenger, der aber ebenfalls an Wilms im Kasten der Gäste scheiterte (32.). Auf der anderen Seite des Platzes blieb Justin Reichert im Tor mit Ausnahme von zwei Möglichkeiten von Severeo Sturm und Roman Hartleb noch eher beschäftigungslos. Die Gallier waren auch nach dem Wechsel das bestimmende Team. Doch zunächst hielt Wilms die Gäste aus dem Landkreis Kitzingen im Spiel, als er gegen Strohmenger parierte (54.). Machtlos war aber dann auch er nach rund einer Stunde. Die Abteilung Defensive brachte einmal mehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone, und Benjamin Kaufmann markierte die umjubelte wie auch verdiente 1:0-Führung (64.). Kurz darauf verpasste Florian Dietz sogar den zweiten Treffer (67.). Erst sehr spät legten die Gäste ihre Passivität ab und konnten prompt ausgleichen. Nach einer Ecke stand Roman Hartleb goldrichtig.

"Schmeichelhaft" wie TSV-Kapitän Roman Hartleb hinterher zugab und ergänzte "Aber den Punkt wollten wir natürlich jetzt unbedingt mitnehmen". Da hatte aber dann der eingangs erwähnte Sertan Sener etwas dagegen, der einen Fehler im Spielaufbau der Gäste nutzte und final den herausstürzenden Wilms mit einem schönen Lupfer nur 120 Sekunden nach dem Ausgleich zur erneuten Führung überwinden konnte. Während sich Andreas Brendler bei den Galliern endlich über zählbaren Lohn für die Leistung seiner Mannschaft freute, waren die Gäste verständlicherweise enttäuscht. "Wir haben einige Konter zugelassen und nach vorne kaum Durchschlagskraft entwickelt. Uns fehlten die Ideen, und hinten war wir häufig zu sorglos", fand Kapitän Michael Herrmann die abschließenden Worte.



FC Eintracht Bamberg - ATSV Erlangen 0:1 (0:0)

Das Wort Favorit hört man beim ATSV Erlangen nicht gerne. Mit dem Begriff Favoritenschreck allerdings werden sie sich jetzt allmählich anfreunden müssen. Waren sie es schon, der vor einigen Wochen der DJK Vilzing die erste Niederlage beigebracht hatten, so knackten sie jetzt die tolle Serie des FC Eintracht Bamberg. Die nämlich blieben mit ihrem 33-Tore Sturm erstmals in dieser Spielzeit ohne eigenen Treffer und mussten zudem dem Lucky Punch von Emre Uluca kurz vor dem Ende hinnehmen. Mindestens einen Zähler hatten sich die Erlanger aber ohnehin verdient. Ein durchaus engagierter Auftritt und eine hochkonzentrierte Abwehrarbeit gegen den Ball waren der Grundstein für die Unistädter.

Am Ende vielleicht auch ein wenig Glück, denn nach knapp zehn Minuten forderten die Hausherren vehement einen Strafstoß, nachdem Franz Helmer nach einem Zweikampf im Strafraum zu Boden ging. Schiedsrichter Simon Marx sah das aber zum Leidwesen der Hausherren ein wenig anders und verweigerte den Pfiff und das Zeigen auf den Punkt. Das schien dann aber das zusätzliche "Hallo-Wach-Signal" für den ATSV zu sein. Denn jetzt erspielten sich die Gäste unter ihrem neuen Trainer Fabian Adelmann mehr und mehr Spielan- und Feldvorteile. Wirklich Torgefährliches gelang aber auch ihnen in dieser Phase (noch) nicht. Erst kurz vor der Halbzeit schlug das Pendel dann wieder in Richtung des Tabellenführers. Erst Lukas Schmittschmitt und im Nachsetzen Frank Helmer blieben gegen Michael Kraut im Kasten des ATSV nur zweiter Sieger. Wenige Minuten später klärte ein Erlanger den Kopfball von Jakob Tranziska kurz vor der Torlinie.

Durchgang zwei begann wieder mit stürmischen Domreitern. Die erste torgefährliche Szene hatten aber die Gäste. Nach Balleroberung ging es ganz schnell. Nico Geyer auf Alexander Piller - doch die Innenverteidigung des FC Eintracht verhinderte im letzten Moment Schlimmeres (48.). Es blieb auch in der Folgezeit ein spannendes und ausgeglichenes Spiel, bei dem aber die echten Torchancen zunächst fehlten. Die folgten dann aber in der Schlussviertelstunde. Tobias Linz mit einem Schlenzer am Tordreieck vorbei für Bamberg und Alexander Piller aus 16 Metern für Erlangen waren da echte Aufreger. Als sich dann wohl alle bei sommerlichen Temperaturen begannen, mit einer Punkteiteilung anzufreunden, trat Emre Uluca auf den Plan. Langer Ball der Erlanger in die Spitze auf Alexander Piller. Der legt mit der Brust auf Uluca ab und der zog direkt ab. Der noch abgefälschte Ball schlug unhaltbar für Jan Griebel zum knappsten aller Resultate ein.

ASV Neumarkt - DJK Ammerthal 3:2 (2:1)

Vieles im Fussball ist eigentlich auch nur eine Frage der Kommunikation. Das ist in Neumarkt sicher nicht viel anders als auf anderen Plätzen. Da war zum einen das Missverständnis zwischen Verein und dem Sportheimwirt, das zur Folge hatte, dass es für die rund 600 Zuschauer an diesem Samstag keine Bratwürste oder ähnliche Schmankerl am Deininger Weg gab. Gut, der Grund warum sie den Weg in den Südosten der großen Kreisstadt gewählt haben, dürfte wohl primär ein anderer gewesen sein. Immerhin trafen hier um halb drei Ortszeit der aktuell Tabellendritte auf den -zweiten. Nicht nur ein Verfolgerduell, auch ein kleines Derby zwischen dem Aufsteiger und den noch ungeschlagenen Gästen aus Ammerthal. Freilich, das letztgenannte war um kurz nach 16 Uhr Ortszeit Geschichte. Denn da hatte Schiedsrichter Johannes Hamper eine Partie abgepfiffen, die zwar mit einem weiteren Kommunikationsproblem gestartet war, am Ende aber einen nicht einmal unverdienten 3:2-Heimerfolg des ASV Neumarkt sah.

Dabei waren die Gäste zu Beginn der Partie das zunächst bessere Team. Hellwach, reaktionsschnell und zweikampfstark übernahmen die Ammerthaler schnell nach Anpfiff das Kommando und drängten die Hausherren mächtig in die Defensive. Und gingen nach gerade einmal drei Minuten schon in Führung. Einen von Andre Kaczmarczyk schon tückisch getretenen Freistoß konnte ASV-Schlussmann Nicolas Herzig zwar per Faust abwehren, doch während seine Vorderleute wohl noch aufatmeten, schnappte sich Martin Popp den Ball und traf zum 1:0. Schon vor Spielbeginn sprach ASV-Trainer Jürgen Schmid von einer Bewährungsprobe für seine Elf, in der es "viel Licht aber auch einmal Schatten gibt." Der Gesichtsausdruck des Übungsleiters hatte sich nach dem Ammerthaler-Treffer zwar nicht beängstigend verfinstert, nachdenklich wirkte er aber allemal. Und hatte auch allen Grund dazu, nur weitere drei Minuten später erspielten sich die Gäste durch Lukas Dotzler die nächste Einschussmöglichkeit. Spielte sich das Geschehen nun weiterhin ausschließlich in der Neumarkter Hälfte ab, sahen die Zuschauer dann nach knapp einer Viertelstunde eine völlig neue Perspektive. Endlich ging es auch mal in die andere Richtung, und prompt fiel der Ausgleich. Daniel Haubner legte mustergültig in den Lauf von Christian Schrödl, der mit seinem Abschluss Christopher Sommerer keine Abwehrmöglichkeit ließ (13.). Plötzlich waren nun auch die Gastgeber im Spiel und nach 22 Minuten hatten sie die Partie sogar gedreht. Per wuchtiger Volleyabnahme nach einem Eckball traf ASV-Kapitän Alexander Braun zum 2:1 und stellte die bisherigen Verhältnisse völlig auf den Kopf. Kurz darauf hatten sie aber Glück, dass erst Rafael Kobrowski und dann Lukas Dotzler in einer Szene quasi nur zweimal die Latte trafen und so den möglichen Ausgleich verpassten (28.). Doch nun kippte das Pendel oder das oft beschworene Momentum im Spiel deutlich zu Gunsten der Neumarkter. Die hatten nun bis zur Pause noch einige gute Möglichkeiten, ihre Führung noch deutlicher auszubauen. Da durften sich die Gäste vor allem bei ihrem Schlussmann bedanken, der seine Elf im Spiel hielt. Ein ums andere Mal vergrub DJK-Coach Michael Hutzler nun sein Gesicht in den Händen.

In der Pause aber schien er die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn die Ammerthaler kamen nun wieder sichtlich stabiler zurück. Standen jetzt mit ihren beiden jungen Innenverteidigern - den Gebrüdern Kaiser - wieder gut und hielten die Neumarkter erst einmal fern vom eigenen Gehäuse. Aber auch der ASV verstand das Geschäft der Defensive, und so gab es zunächst keine echte Torchance für die Gäste. Dafür nach 63 Minuten den nächsten Nackenschlag. Nach einem Pass von Jonas Marx kam Daniel Haubner im Duell mit dem heraus eilenden Sommerer zu Fall. Den Strafstoß verwandelte Marx unter die Latte zum 3:1. Damit hatte es den Anschein, die Partie wäre gelaufen. Aber in Ammerthal weiß man, was man an Lukas Dotzler hat. Der nahm sich aus rund 25 Metern ein Herz und zimmerte mit einer ordentlichen Portion Frust das Leder in den Winkel - eine Ansage und der überraschende Anschlusstreffer. Gespielt waren da aber schon 81 Minuten. Und obwohl die Gäste nur kurz darauf Marco Kaiser wegen einer Notbremse mit der roten Karte verloren, drängten sie in den verbleibenden Minuten noch einmal auf den Ausgleich. Doch die Hausherren brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

DJK Vilzing - 1.SC Feucht 2:0 (1:0)

Ein bischen Bammel schienen die Hausherren schon zu haben. Doch den Negativ-Trend der letzten Wochen konnten sie nach und nach aus den Kleidern schütteln und sich Stück für Stück in die Partie arbeiten. Das sah zwar nicht immer schön aus, aber es gab zunehmend Sicherheit gegen einen aber auch unbequemen Gegner. Als dann Ivan Milicevic nach toller Vorarbeit von Andreas Jünger endlich nach mehr als 400 Minuten Torflaute traf, machte sich Erleichterung breit. Nun lief es besser für die Huthgarten-Kicker, woran auch der nun noch engagiertere Auftritt des Aufsteigers nicht rütteln konnte. Die Elf von Florian Schlicker erspielte sich zwar mehr Ballbesitz, gegen die kompakte und aufmerksame Deckung der DJK war allerdings nicht viel zu machen. Allerdings spannten auch die Schützlinge von Josef Eibl ihren Anhang noch ein wenig auf die Folter. Aber in der Nachspielzeit machte dann schließlich Andreas Kalteis vor 550 Zuschauern den Deckel auf das Spiel.

SpVgg Bayern Hof - ASV Cham 7:2 (1:1)

Diesen Nachmittag werden alle Beteiligten in der Grünen Au wohl so schnell nicht vergessen. Da war zum einen der Neuzugang des ASV Cham, Hamza Ech Cheikh, der bei seinem Debüt für die Rotweißen gleich zweimal ins Schwarze traf. Zum anderen auf Seiten der Hofer Bayern Matej Kyndl, der zwar keinen lupenreinen, aber einen ganz wichtigen Hattrick für sein Team erzielte. Und vor allem die rund 500 Zuschauer, die erst Abstiegskampf pur, dann eine furiose Schlussphase und einen kaum für möglich gehaltenen Kantersieg zu sehen bekamen.

Aber eines nach dem anderen. Die Vorfreude bei den Oberpfälzern auf die Partie war groß. Immerhin hatte man noch unter der Woche mit Hamza Ech Cheikh und Daniel Olaoye zwei neue Hoffnungsträger an das Kappenberger Sportzentrum geholt. Zumindest einer von ihnen stand am Samstag in der Startelf des ASV. Und er lieferte auch gleich ordentlich ab. Mit den eingangs erwähnten zwei Treffern bestätigte er eindrucksvoll die Vorschusslorbeeren. Auf der Gegenseite stand aber ein Team, das nach einem effektiv herausgespielten Sieg im Traditionsduell beim Würzburger FV mit reichlich Rückwind und breiter Brust nun auch zuhause nachlegen und sich in Richtung Tabellenmittelfeld aufmachen wollte.

Das gelang zunächst aber nur bedingt. Die Gastgeber begannen konzentriert, aber hatten gegen tiefstehende Oberpfälzer aber zunächst nur wenige nennenswerte Aktionen. Auch nach dem überraschenden Führungstreffer von Christian Schraps nach 19 Minuten stellte sich noch nicht die große Sicherheit ein. Folglich kamen die nun auch etwas frecher werdenden Gäste noch vor dem Wechsel zum verdienten 1:1-Ausgleich (29.). Nach der Pause durften sich die Zuschauer über ein durchaus flottes und temporeiches Spiel freuen. Und nach einer Stunde wieder jubeln. Matej Kyndl mit seinem ersten Streich brachte die Hofer wieder nach vorne - 2:1 (59.). Die Gäste gaben aber nicht auf - der 2:2-Ausgleich nach 72 Minuten durch Cheikh war auch der dafür gerechte Lohn. In der Schlussphase lösten die Hausherren bei ihrem Anhang dann aber Suchtgefahr aus. Wie schon in Würzburg, als man eiskalt selbst kleinste Chancen zu nutzen wusste, gelang in den letzten zehn Minuten eigentlich so wirklich alles, was funktionieren sollte. Den Rolle des Knotenlösers übernahm dabei wieder Matej Kyndl mit dem 3:2 (81.). Beinahe im Minutentakt überrollten die Hofer nun die Gäste, die überhaupt nicht mehr ins Spiel fanden. Andreas Knoll (84.), zum dritten Mal Matej Kyndl (85.), Hyseyon Durkan (88.) und schließlich Yannick Frey in der Nachspielzeit sorgten für einen vorher kaum erwarteten Enstand.



TSV Karlburg - SV Vatan Spor Aschaffenburg 1:1 (1:0)

Acht Spiele lang hatte man den Eindruck, als sei die Bayernliga vielleicht eine Nummer zu groß für den Aufsteiger aus Aschaffenburg. Keine Punkte, letzter Tabellenplatz. Ganz anders die Stimmungslage beim TSV Karlburg. Dort hatte zwar auch nicht alles zu 100 Prozent funktioniert, grundsätzlich kann man vor den Toren Karlstadts aber mit dem bisher Erreichten zufrieden sein. Dagegen waren die Kicker von Slobodan Komljenovic mit ihrem Sieg über die DJK Vilzing in der Bayernliga angekommen. Und sie sollten auch am Samstag verdient nachlegen. TSV-Trainer Markus Köhler hatte zwar schon vorher gewarnt, "meine Mannschaft ist so reif, dass sie weiß, dass jedes Spiel hart umkämpft ist. Egal, gegen wen es geht. Wir müssen Lösungen suchen, um an Chancen zu kommen. Und am Ende versuchen, ein Tor mehr als der Gegner zu schießen."

Klingt eigentlich einfach und gelang zunächst auch. In einer umkämpften Partie gingen die Hausherren nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit durch Sebastian Fries in Führung (35.). Allerdings hatte ein Aschaffenburger das Leder noch unglücklich abgelenkt. Nun hatten die Hausherren zunächst Vorteile, verpassten aber Treffer Nummer zwei, um ihre und die Nerven ihrer 400 Zuschauer zu beruhigen. Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Wirkliche Aufreger fehlten aber. Erst nach rund einer Stunde dann der Ausgleich für die Gäste durch Gökhan Aydin, der den Plan von Markus Köhler am Ende vereiteln sollte. Und wie: Aydin traf per Bogenlampe aus rund 50 Metern Entfernung.



DJK Don Bosco Bamberg - DJK Gebenbach 1:1 (0:0)

Auch wenn der Ausgleichstreffer der Hausherren erst spät fiel, am Ende stellt dieses Remis ein leistungsgerechtes Ergebnis dar. Torchancen waren im ersten Durchgang zunächst Mangelware. Lediglich einmal lag der Führungstreffer der Hausherren in der Luft. Doch nach 39 Minuten scheiterte Lukas Köhn am reaktionsschnellen Christopher Lindner im Kasten der Oberpfälzer. Die erwischten dann nach dem Seitenwechsel den besseren Start. Bastian Freisinger ließ die Gäste nach 53 Minuten endlich vom ersten Auswärtssieg der Saison träumen. Am Ende wurde es aber zumindest ein Punkt, den die Gebenbacher aus der Domstadt mitnehmen konnten. Spät, aber nicht unverdient glich Marco Haaf für die DJK Bamberg zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum 1:1-Enstand aus.

SV Seligenporten - Würzburger FV 1:2 (1:0)

"Sie müssen halt noch viel lernen" - das ist der Satz, den man auch am Sonntag viele Male in der Pyrbaumer MAR-ena zu hören bekam. Die junge - praktisch fast vollständig runderneuerte - Mannschaft des SV Seligenporten musste an diesem Wochenende einmal mehr Lehrgeld bezahlen. Allerdings, aufgrund einer engagierten zweiten Halbzeit ging der Sieg der Gäste aus Würzburg durchaus in Ordnung. Harald Funsch - der neue Coach der Würzburger seit jetzt zwei Wochen - ärgerte sich manchmal wie das in den 60er bekannte und beliebte HB-Männchen an der Außenlinie. Einmal, und zwar nach rund 20 Minuten Spielzeit schmetterte der Übungsleiter der Mainfranken ein paar deutliche Worte an seine Mannschaft, die diesen Wink zu diesem Zeitpunkt dann erst einmal beherzigte. Keine 60 Sekunden nach der Ansage verpasste Demir Bas per Kopf die mögliche Gästeführung. Die wäre allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht verdient gewesen, denn nach einer insgesamt zerfahrenen Anfangsviertelstunde mit viel Ballverlusten und Unterbrechungen waren erst einmal die Hausherren etwas besser in Fahrt gekommen. Bis auf einen von Kapitän Christian Knorr getretenen Freistoß hatten aber auch sie keine echte Torchance. Das änderte sich dann aber Mitte der ersten Hälfte. Beide Teams legten ihre Anfangsnervosität mehr und mehr ab und die Begegnung nahm vor rund 200 Zuschauern endlich Fahrt auf. Es war dann der auffälligste Akteur auf Seiten der Hausherren - Manfred Strobel - der oft über die Außen und mit Ball meist schneller als die Würzburger Defensivspieler gute Aktionen einleitete. Seine beste Vorbereitung fand nach 26 Minuten aber im Zentrum keinen Abnehmer. Der erste Treffer lag in der Luft und die Prognose sollte sich schließlich auch nach einer halben Stunde bewahrheiten. Sehenswert dabei die finale Ballannahme und der Abschluss von Leon Rukiqi, der das Leder nach langem Zuspiel von der rechten Seite erst perfekt annahm und mit einem Drop-Kick zur Führung aus knapp 16 Metern traf. Fortan hatten die Hausherren klar die Oberhand und waren dem zweiten Treffer sehr nah. Erst kurz vor dem Seitenwechsel funkte der WFV durch den Distanzschuss von Lukas Imgrund wieder ein Lebenszeichen. Nach der Pause allerdings sahen die Zuschauer ein etwas anderes Bild. Die "Klosterer" zeigten zwar technisch und spielerisch eine ordentliche Leistung. Doch die Würzburger hatten sich wohl einiges vorgenommen und hielten jetzt mit hoher Lauf- und Zweikampfbereitschaft erfolgreich dagegen. Und auch wenn viele Aktionen manchmal glücklos, manchmal gar vergeblich verpufften - der WFV "ackerte" sich regelrecht in die Begegnung zurück. Das honorierten auch die zahlreichen Fans der Blau-Weißen die jetzt nicht nur wie ihr Team ein Übergewicht auf dem Platz sondern auch klar akustisch auf der Tribüne hatten. War es auf Seiten der Gastgeber der pfeilschnelle Manfred Strobel der auffälligste Akteur so konnte man sich auf der Gegenseite auf Jayson Tuda verlassen, der auch noch die schwierigsten und weitesten Laufwege auf sich nahm. Entsprechend frenetisch feierten ihn auch seine Fans, als er nach 80 Minuten völlig ausgepumpt vorzeitig Feierabend machen durfte. Da freilich hatten die Würzburger die Partie längst gedreht. Mit der Hereinnahme von Mohamed Conte hatten die Würzburger nicht nur ein glückliches Händchen, sondern auch noch einmal richtig Wucht im Angriff hinzubekommen. Der brauchte nach seiner Einwechslung gerade einmal drei Minuten, um sich auf dem Platz zu akklimatisieren. Nach tollem Zuspiel von Bas ließ der Würzburger Angreifer im Laufduell erst zwei Verteidiger hinter sich und überwand schließlich auch noch Herbert Schötterl zum 1:1-Ausgleich (63.). Der war zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Denn die Hausherren verharrten nach der Pause mit wenigen Ausnahmen etwas zu passiv und überließen den Gästen den Raum. Diesen wusste erneut Conte dann nur neun Minuten später ein weiteres Mal erfolgreich zu nutzen. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel des SVS schnappte sich Tuda den Ball und passte reaktionsschnell auf den frei stehenden Conte, der nur noch einzuschieben brauchte (72.). Etwas später hätte Conte sogar noch erhöhen können. Doch die Parade von Schötterl verhinderte den Hattrick des Würzburgers gegen inzwischen nur noch zehn "Klosterer". Drazen Misic hatte in der 77. Minute wegen eines wiederholten Foulspieles die Ampelkarte gesehen. Beinahe wäre dem WFV aber der Sieg doch noch entglitten. Der inzwischen eingewechselte Bernd Rosinger und Fatih Boynügrüoglu hatten Timucin Turgut freigespielt. Doch dessen Abschluss konnte gerade noch von Andre Koop im Würzburger Kasten entschärft werden.



1.FC Sand - SpVgg Ansbach 0:4 (0:2)

Dank dieses deutlichen Erfolges ist mit der SpVgg Ansbach weiter zu rechnen. Der Erfolg geriet eigentlich zu keinem Zeitpunkt des Spieles wirklich in Gefahr. Früh stellte Michael Sperr bereits die Weichen zum Erfolg (10.). Kurz vor der Pause legte der 21-jährige Angreifer sogar noch das 2:0 nach (45.). Patrick Kroiß mit seinem zehnten Saisontor beseitigte nach 53 Minuten die allerletzten Zweifel. Kurz vor dem Ende durfte dann auch noch einmal Niklas Seefried ran - 4:0 (82.). Für den FC Sand geht es nächste Woche nach Gebenbach. Die SpVgg Ansbach empfängt die zuletzt zweimal siegreiche SpVgg Bayern Hof.