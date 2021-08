Adduktoren-OP: Skarke fehlt Darmstadt mehrere Monate

Die Personalmisere beim SV Darmstadt 98 geht weiter: Neben zahlreichen Ausfällen wird Tim Skarke nach einer Adduktoren-OP mehrere Monate fehlen.

Fehlt Darmstadt 98 in den nächsten Monaten: Flügelflitzer Tim Skarke. imago images

Erst Ende Juli war Skarke nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne geschickt worden. Eine schnelle Rückkehr wird es für den 24-jährigen Flügelspieler nicht geben: Am Freitag ließ sich der Blondschopf an den Adduktoren operieren. Nach Vereinsangaben war der Eingriff erfolgreich.

Trotzdem wird Skarke den Lilien "in den kommenden Monaten" nicht zur Verfügung stehen. Damit muss der Rechtsfuß noch lange auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz in der Saison 2021/22 warten.

Personalengpässe am Böllenfalltor

Darmstadt scheint bislang vom Pech verfolgt zu sein: Auf der Ausfallliste stehen mit Erich Berko, Mathias Honsak, Tobias Kempe (alle COVID-19), Marvin Mehlem (Reha nach Knie-OP), Aaron Seydel (Reha nach Achillessehnen-Operation) und nun auch Skarke gleich sechs Stammspieler.

Entsprechend gab es zum Liga-Auftakt zwei Niederlagen mit 0:5 Toren. Im DFB-Pokalspiel am heutigen Freitagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) muss Trainer Torsten Lieberknecht erneut improvisieren.