Adduktoren-OP: Schade fehlt Brentford und Nagelsmann "mehrere Monate"

Bittere Nachrichten für Brentfords Kevin Schade. Der Offensivspieler der Bees fällt mit einer Adduktorenverletzung lange aus.

Seit Anfang des Jahres ist Kevin Schade beim FC Brentford unter Vertrag und absolvierte seither 23 Pflichtspiele (1 Tor) für den Premier-League-Klub im Westen Londons.

Auf das nächste wird der 21-Jährige einige Zeit warten müssen, denn der Offensivspieler verletzte sich beim Aufwärmen vor dem Heimspiel gegen Everton (1:3) am vergangenen Samstag empfindlich an den Adduktoren. So empfindlich, dass der Ex-Freiburger operiert werden muss.

Er wird mehrere Monate fehlen. Das ist natürlich ein harter Schlag für uns. Thomas Frank

Das bestätigte am Dienstag Brentfords Trainer Thomas Frank. "Er wird mehrere Monate fehlen", sagte der dänische Coach, der den Klub seit 2016 betreut. "Das ist natürlich ein harter Schlag für uns", so der 49-Jährige weiter, "denn wir hegen große Erwartungen in ihn und er hat seine fantastischen Qualitäten gerade erst mit dem Tor gegen Crystal Palace unter Beweis gestellt".

Starker Auftritt gegen Crystal Palace

Bei 1:1-Remis vom 3. Spieltag hatte er die Bees nach einem starken Solo in Führung gebracht, als er die Kugel sehenswert ins rechte obere Eck zimmerte. Genau wegen solcher Aktionen holte ihn Brentford aus Freiburg nach gerade mal 25 Bundesligaspielen (fünf Tore) für insgesamt 25 Millionen Euro. Für die Breisgauer avancierte er damit zum Rekordtransfer.

Unter dem früheren Bundestrainer Hansi Flick wurde Schade auch zum Nationalspieler (bisher drei Kurzeinsätze, Debüt am 25. März beim 2:0 gegen Peru). In diesem Sommer gehörte er zudem als Stammkraft zur U 21 des DFB, die bei der EM nach drei Gruppenspielen als Titelverteidiger vorzeitig die Segel streichen musste.

Im letzten Länderspiel der Nationalelf - dem 2:1 gegen Frankreich - saß Schade unter Interimstrainer Rudi Völler 90 Minuten auf der Bank. Die nun anstehende US-Reise des DFB unter Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann wird nun aber definitiv ohne Schade stattfinden.