Adduktoren: Blacha fällt im Pokal aus

Der SV Meppen muss bei der Partie im Niedersachsenpokal beim VfL Osnabrück am Mittwochabend (19 Uhr) auf Mittelfeldspieler David Blacha verzichten, der damit das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub verpasst.

Blacha hat sich beim Auswärtsspiel der Meppener beim MSV Duisburg (1:0) am Samstag eine Verletzung im oberen Adduktoren-Beckenbereich zugezogen. Wie lange er ausfällt und ob er nach der Länderspielpause im nächsten Ligaspiel gegen Magdeburg wieder mitwirken kann, gab der Verein nicht bekannt.

Der 30-Jährige ließ am Wochenende aufhorchen, weil er mit einem Freistoß aus 40 Metern den weit vor dem Tor postierten Duisburger Keeper Weinkauf überraschte und damit das Siegtor erzielte. Nach der Pause blieb er dann bereits in der Kabine und wurde durch Jonas Fedl ersetzt. In der bisherigen Saison absolvierte er zehn der elf Ligapartien der Meppener.