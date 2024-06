Addai wird für Lotte wirbeln

Der Regionalliga-Kader der Sportfreunde Lotte bekommt weiteren Zuwachs: Samuel Owusu Addai wechselt von Oberligist Schwarz-Weiß Essen ans Autobahnkreuz. Für die Essener kam der 22-jährige Flügelstürmer in der abgelaufenen Saison zu 10 Toren in 31 Oberliga-Einsätzen. Sein künftiger Trainer Fabian Lübbers greift das in einer Meldung ebenfalls auf: "Er hat in der Oberliga nun mehrfach seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Samuel verfügt über hohes Tempo, gepaart mit einem guten Abschluss."