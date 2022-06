Adamyan: Die Zeichen stehen auf Abschied

Nach dem Gewinn der belgischen Meisterschaft mit Club Brügge stellt sich für Hoffenheims Leihgabe Sargis Adamyan die Zukunftsfrage neu.

Es war eine folgerichtige Entscheidung. Und die richtige, wie Sargis Adamyan rückblickend feststellen kann. Nachdem sich auch für den nach vielen Verletzungs- und Corona-Rückschlägen endlich genesenen Stürmer in Hoffenheim unter Trainer Sebastian Hoeneß keine echte Perspektive erkennbar war, hatte sich der Angreifer im Winter ausleihen lassen.

Alfred Schreuder hatte sich an den quirligen Dribbler erinnert und ihn zum FC Brügge gelotst. Mit durchschlagendem Erfolg. Adamyan fand in Belgien zurück in seinen Rhythmus, zu seiner Form und trug maßgeblich zum Gewinn der Meisterschaft bei. Während die Kollegen im Kraichgau den Absturz aus den Europacuprängen betrauerten, feierte Adamyan überschwänglich den Titeltriumph.

Doch nun steht wohl eine weitere Neu-Orientierung an. Zwar hätte Adamyan sicher auch in Brügge eine Zukunft. Doch einerseits ist Fürsprecher Schreuder nun als neuer Chefcoach zu Ajax Amsterdam gewechselt. Andererseits stellt sich für Brügge die Frage, ob sie in den mittlerweile 29-Jährigen investieren oder im Sinne ihrer Ausbildungsstrategie auf jüngere Talente setzen. Allzu teuer kann Adamyan nicht sein, der armenische Nationalspieler kam 2019 für 1,5 Millionen Euro vom Zweitligisten Regensburg nach Hoffenheim, sein Vertrag dort läuft noch eine weitere Saison. Doch bislang erreichten Adamyan keine Signale, die darauf deuten, dass der designierte Cheftrainer André Breitenreiter uneingeschränkt auf ihn setzen wird. Deshalb stehen die Zeichen auf Abschied.

Adamyan weckt Interesse aus der Bundesliga

Dem Vernehmen nach interessieren sich mehrere Bundesligisten für den lauf- und konterstarken Angreifer, der in Hoffenheim nie über längere Distanzen seine Qualitäten zeigen konnte oder durfte. In 53 Pflichtspielen in Liga, Pokal und Europa League erzielte der armenische Nationalspieler immerhin elf Treffer. Zuletzt in Brügge traf er in 15 Einsätzen sechsmal, darunter das entscheidende Tor zur Meisterschaft.