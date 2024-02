Adamu bisher ein Flop: Freiburgs teure Geduldsprobe

Junior Adamu (22), Freiburgs teuerster Sommerzugang, ist bisher kein Faktor, fehlte zuletzt erstmals im Kader. Christian Streichs Begründung lässt tief blicken.

Hat in Freiburg noch nicht so richtig gezündet: Junior Adamu IMAGO/Sebastian Frej

Aufgrund der erheblichen Verletzungssorgen dauerte es bis zum 20. Spieltag, ehe Christian Streich 19 einsatzbereite Feldspieler aus dem Profikader zur Verfügung hatte und damit einen von ihnen auf die Tribüne setzen musste. Die Aufstockung auf 27 Mann durch die Winterzugänge Attila Szalai und Florent Muslija sowie Rückkehrer aus dem Lazarett machten dies erst jetzt möglich.

Getroffen hat es beim 1:3 gegen Stuttgart am Samstag Junior Adamu. Den mit sechs Millionen Euro Ablöse mit Abstand teuersten der drei externen Sommerzugänge 2023. Die Begründung von Streich lässt tief blicken. "Die Woche vor dem Spiel war seine beste der letzten Trainingswochen. Das Problem ist, dass ich diesmal das erste Mal jemanden auf die Tribüne setzen musste. An anderen Stellen wäre es mir nicht so schwergefallen, diesmal ist es mit schwergefallen, weil wir miteinander gesprochen hatten und er diese Woche wirklich sehr ordentlich trainiert hat, es war jetzt unglücklich für Junior."

Bisher in 2024 nur ein Drittliga-Einsatz

Heißt übersetzt: In den vergangenen Wochen hatte der österreichische Nationalspieler seine Bankplätze vor allem der Personalnot zu verdanken. Dafür spricht auch die Tatsache, dass Adamu in den drei ersten Spielen dieses Jahres nicht zum Einsatz kam. Stattdessen verbuchte er im Januar einen Startelfeinsatz für die U 23 in der 3. Liga, für die er im September schon einmal gespielt hatte.

Seine Bilanz bei den Freiburger Profis liest sich äußerst enttäuschend für den Ex-Salzburger. Der brachte trotz seines noch jungen Alters schon die Erfahrung aus 17 Europacup-Einsätzen - darunter 14 Auftritte in der Champions League und ein Tor im Achtelfinale gegen die Bayern (1:1) - und sechs A-Länderspielen für Österreich mit und sollte den Freiburger Angriff mit seinem Tempo beleben.

In der Liga nur Joker ohne Scorerpunkt, ein Tor und eine Vorlage im Europacup

In der Bundesliga wurde Adamu bisher nur zwölfmal eingewechselt. Bei seinen misslungenen Startelfeinsätzen im Pokal gegen Paderborn sowie in der Europa League gegen West Ham musste er schon nach der ersten Hälfte wieder raus. Fünf Joker-Auftritte im Europacup kommen hinzu. Seine einzigen beiden Scorerpunkte, ein Tor und ein Assist verbuchte er beim 5:0 gegen Backa Topola.

Wir haben uns auch mehr erhofft. Klemens Hartenbach

"Wir haben uns auch mehr erhofft", räumt Sportdirektor Klemens Hartenbach ein, relativiert die Lage aber auch. Die sei mit Blick auf Adamus schwierigen Einstieg, sein Wesen und die hohen Anforderungen des Trainerteams im Detail zumindest erklärbar.

Das erste Problem: Adamu kam mit Patellasehnenproblemen in Freiburg an, hatte in den Monaten zuvor für Salzburg und den ÖFB teilweise trotz Schmerzen gespielt, und fiel somit für die Vorbereitung und die ersten Saisonwochen praktisch komplett aus. Darüber hatte sich Streich schon im Sommer echauffiert.

"Die Probleme waren im Medizincheck nicht zu erkennen. Junior ist ein positiver Typ, eine Frohnatur, er setzt sich aber auch selbst sehr unter Druck, wollte sofort hier beim SC durchstarten und dem Team helfen. Auch in seinen Einsätzen später. Im Sommer dachte er sich leider: 'Bloß nicht sagen, dass mir etwas wehtut.' Das war falsch", sagt Hartenbach.

Hartenbach: "Das sind schlechte Voraussetzungen"

Und es erschwerte natürlich die beim SC anspruchsvolle Integration in die bei einem Kern des Teams seit Jahren automatisierten spielspezifischen Abläufe. Dass diese bei Adamu ohnehin noch etwas komplizierter verlaufen könnte, war den Verantwortlichen klar. "Junior hat den Eroberungsstil aus der RB-Schule verinnerlicht, in dem es mitunter etwas wild Richtung gegnerisches Tor geht", sagt Hartenbach: "Wir wussten, dass es unsere größte Aufgabe sein wird, ihn in ein ruhigeres Aufbauspiel einzubinden. Dafür braucht es Abläufe und Strukturen, die man nur durch viele Wiederholungen im Training erlernt."

Eine Menge davon hat Adamu im Sommer verpasst. "Spieler, die verletzt oder angeschlagen zu uns kamen, hatten es immer schwer", sagt Hartenbach und denkt an Beispiele wie Vincent Sierro oder Guus Til: "Das sind schlechte Voraussetzung, wenn anfangs ein Stück der SC-Systematik fehlt. Dann hechelt der Spieler der Musik hinterher." Ein unglücklicher Trip zur ÖFB-Auswahl im Oktober war dabei ebenfalls nicht hilfreich.

Auch einen weiteren Rückschlag Ende 2023 muss sich Adamu ankreiden

Einen weiteren Rückschlag am Ende des Jahres 2023 muss sich Adamu derweil vor allem selbst ankreiden. Im Jahresfinale in Heidenheim kam er zum neunten Mal in Serie als Joker, hatte durch eine Schlafmützigkeit in der defensiven Umschaltbewegung allerdings eine klare Teilschuld am dritten Gegentor bei der bitteren 2:3-Niederlage nach vorheriger Führung. Streich kritisierte Adamu danach ohne explizit seinen Namen zu nennen.

Winterwechsel abgelehnt, Hartenbach rät die "Baustein-Methode"

Angesichts des verkorksten ersten Halbjahres und des enttäuschenden Starts in 2024 ploppte in der jüngst beendeten Transferperiode das Thema Winterwechsel kurz auf. "Wir hatten mehr als sechs Anfragen für eine Leihe von Junior. Aber wir waren uns schnell einig, dass wir nach diesem Start auf keinen Fall nach nur einem halben Jahr schon die Flinte ins Korn werfen wollen", sagt Hartenbach: "Wir werden draufschauen bis zum Sommer."

Auch wenn es nun wegen der im Vergleich zur Hinrunde verbesserten Personalsituation "nicht einfacher" für Adamu werde, sieht Hartenbach auch im Detail Fortschritte: "Junior hat in der Woche vor dem Stuttgart-Spiel viel frischer und klarer gewirkt nach der Enttäuschungsspirale zuvor. Zudem ist er beim ersten Kontakt viel kontrollierter geworden. Jetzt geht es um die Verbesserung der Anschlusshandlung, da will er noch öfter zu schnell zu viel."

Hartenbachs Rat: "Junior muss jetzt die Trainingsarbeit voll in den Fokus nehmen. Da war er zuletzt brutal engagiert, inhaltlich gilt es aber, einen Baustein auf den nächsten zu setzen. Er muss in diesem Prozess Geduld für sich aufbringen und darf sich kurzfristig nicht von seinem Anteil an den Spieltagen runterziehen lassen. Dann kriegt er irgendwann wieder seine Chance."

Vom Typ her eine Frohnatur: Junior Adamu IMAGO/Jöran Steinsiek

Aktuell ein Flop - ungewohnt schmerzhaft für den SC

Ein möglicher Ausweg ist also vorgegeben. Er ist hart und steinig - offenbar aber der einzig noch erfolgsversprechende für Adamu. Nach aktuellem Stand muss man seine Verpflichtung als Flop bezeichnen. Das ist auch für den SC ungewohnt schmerzhaft. In jüngster Vergangenheit hatten Hartenbach und Sportvorstand Jochen Saier eine hohe Trefferquote bei Transfers, ein Hauptgrund für die erfolgreiche Entwicklung des Streich-Ensembles.

Wie Sierro und Til - oder wie Kübler?

Noch aber bleibt Zeit für Adamu, gemeinsam mit Streich und Co. das Blatt zu wenden. Während Sierro und Til ihr fußballerisches Glück erst nach dem Abschied aus Freiburg wiedergefunden haben, gibt es auch andere Beispiele. So war Lukas Kübler nach seiner Ankunft 2015 gleich ein ganzes Jahr ausgefallen, um sich danach aber Schritt für Schritt trotz weiterer Verletzungspause zu einem wichtigen Mitglied des Kaders aufzuschwingen.

Der SC hat auch sonst oft genug Geduld und einen langen Atem bei der Spielerentwicklung bewiesen. Diese Eigenschaften stellt Adamu gerade auf eine intensive Probe, eine teure dazu.