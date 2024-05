Adamczyk soll neue Nummer 1 in Chemnitz werden

Der Chemnitzer FC hat Daniel Adamczyk vom VfL Osnabrück verpflichtet. Wie die Himmelblauen in einer Meldung verkünden, soll der 26-jährige Torwart kommende Saison Nummer 1 werden. Der gebürtige Kölner absolvierte fünf U-Länderspiele für Deutschland und stand für Osnabrück bereits sechsmal in der 3. Liga im Tor. Geschäftsführer Uwe Hildebrand betont in einer Meldung: "Wir sind fest davon überzeugt, dass er ein sicherer Rückhalt im Tor ist." Adamczyk hat an der Gellertstraße einen Vertrag bis 2026 mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben.