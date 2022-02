Adama Traoré: Das gut geölte Motorrad

Es klingt wie Königsklasse, doch das Play-off-Spiel zwischen Barcelona und Neapel geht am Donnerstag in der Europa League über die Bühne. Rückt Adama Traoré erneut in den Fokus? Barças Neuzugang weiß bislang zu entzücken.

Einfach glänzend: Barcelonas Adama Traoré. imago images/NurPhoto