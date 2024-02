ADAC Sommerreifentest 2024: Ein guter Reifen muss nicht teuer sein

Der ADAC hat 16 Sommerreifen der Kategorie 215/55 R17 getestet. Unter den drei Bestplatzierten befindet sich auch ein vergleichsweise günstiger Reifen aus Korea. Dagegen landete ein Markenprodukt auf dem letzten Rang.

Der Winter neigt sich allmählich dem Ende zu. Damit rückt der Zeitpunkt näher, an dem das Auto von Winter- auf Sommerreifen umsteigt. Wenn in diesem Jahr neue Pneus her müssen, hilft ein Blick auf die Testergebnisse des ADAC bei der Entscheidungsfindung. Der Club hat insgesamt 16 Modelle der Dimension 215/55 R17 überprüft, die gerne Autos der unteren Mittelklasse sowie kleinen SUVs aufgezogen wird.

Keiner war wirklich schlecht

Ein katastrophales Ergebnis lieferte keiner der Probanden ab. Den Testsieg 2024 holte sich mit Note 2,0 der Continental PremiumContact 7 (174 Euro), der laut ADAC in puncto Fahrsicherheit "neue Maßstäbe setzt". Kaum schlechter schnitt der mit 2,1 bewertete Michelin Primacy 4+ (182 Euro) ab. An ihm überzeugte vor allem die Umweltbilanz, in die Kriterien wie Reifenabrieb, Reifengewicht und Kraftstoffverbrauch einfließen. Den dritten Platz (Note 2,3) sicherte sich der Kumho Ecsta HS52 aus Korea, der die Fahrsicherheitsprüfung sogar als Zweitbester absolvierte, dabei aber mit 123 Euro vergleichsweise wenig kostet. "Ein guter Reifen muss nicht teuer sein", resümiert der ADAC.

Große Unterschiede bei der Laufleistung

Die Testergebnisse im Überblick: Zum Vergrößern bitte anklicken. ADAC

Dass Schlusslicht im Feld der Kandidaten wurde dem Vredestein Ultrac (139 Euro) zugewiesen, dessen Gesamtnote von 3,8 nur einem "ausreichend" entspricht. Ursächlich waren aber nicht etwa Defizite bei der Fahrsicherheit, sondern die laut ADAC "ökologisch inakzeptable" Laufleistung. Der Vredestein brachte es lediglich auf 27.200 Kilometer, während der Kumho 69.300 Kilometer schaffte. Auch Goodyear Efficient Grip Performance 2 (68.800 Kilometer) sowie die beiden Erstplatzierten von Continental und Michelin (jeweils 60.300 Kilometer) hatten hier deutlich mehr zu bieten.

Laufleistungs-Ranking: Auch diese Tabelle bitte zum Vergrößern anklicken. ADAC

Inwieweit das Kriterium Laufleistung entscheidend beim Reifenkauf ist, hängt vom individuellen Fahrprofil ab. Vielfahrer, so lautet der ADAC-Tipp, könnten mit einem teureren, aber langlebigen Reifen am Ende sogar günstiger fahren und gleichzeitig die Umwelt schonen, während Wenigfahrer unter Umständen auch mit einem laufleistungsschwächeren Modell gut bedient sind.

Bußgeld und Flensburg-Punkte

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Reifen eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern aufweisen müssen. Wird dieser Wert unterschritten, drohen bis zu 120 Euro Bußgeld und ein Flensburg-Punkt. Im Sinne der Sicherheit sollten Sommerreifen aber schon dann ausgetauscht werden, wenn sie unter drei Millimeter abgefahren sind - und auch dann, wenn sie ein Alter von mehr als acht bis zehn Jahren erreicht haben.