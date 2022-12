AD macht 55 in D.C. - Alvarados Gala in New Orleans

Jede Menge Action in der NBA zum Wochenauftakt. Anthony Davis ragte beim Lakers-Sieg heraus, die Celtics waren ebenso wenig zu stoppen wie Pelicans-Reservist Jose Alvarado. Die Liga am Montagmorgen.

55 Punkte und 17 Rebounds - in der US-Bundeshauptstadt Washington D.C. stand nicht zur Debatte, wer denn der Mann des Abends im Duell der Wizards mit den L.A. Lakers gewesen sein könnte. Anthony Davis, vor Wochen inmitten der schweren Krise der Kalifornier von LeBron James in zentraler Rolle gefordert, lieferte beim 130:119-Auswärtssieg dermaßen ab, dass den Hausherren um den früheren Lakers-Profi Kyle Kuzma (26 Punkte) am Ende nur die Gratulationscour blieb - verbunden gar mit MVP-Rufen von den Rängen für den gegnerischen Top-Mann, der seinen NBA-Bestwert nur um schlappe vier Zähler verpasste.

Mit dem achten Sieg in den vergangenen zehn Partien sind die Lakers nun wieder halbwegs in der Spur (10:12). Wieder mit dabei nach der Geburt des dritten Kindes: Dennis Schröder. Der Deutsche zog in der Starting Five die Fäden (acht Assists), Russell Westbrook gelangen von der Bank kommend gar 15 Vorlagen. Und der "King"? James sammelte beim vierten Auswärtssieg in Serie 29 Punkte und stand gerne im Schatten von "Unibrow" Davis (Punkteschnitt von 35,3 in den vergangenen neun Spielen). "Wir haben einfach weiter hart gearbeitet", sagte James nach dem Spiel auf das sportliche Tief zurückblickend. "Neuer Coach, neues System, wir mussten einige Dinge erstmal regeln", so der Superstar, der jedoch vor der anstehenden Rückkehr in seine alte Heimat Cleveland gleich eine Warnung hinterherschickte: "Wir haben noch nichts erreicht."

Stichwort Cleveland. Die bislang so starken Cavs (jetzt 15:9) bekamen im Madison Square Garden offensiv kaum ein Bein auf den Boden und mussten eine bittere Pille schlucken: 81:92. Knicks-Center Isaiah Hartenstein verpasste mit zehn Punkten und neun Rebounds das Double-Double nur hauchzart, während Neuzugang Jalen Brunson (23 Punkte) geschickt die Fäden zog und die sechste Heimniederlage der Knicks am Stück somit verhindern konnte.

Brown und Tatum nicht zu stoppen

Cleveland bleibt Dritter im Osten, hat nun aber schon gehörigen Rückstand auf den Primus der Eastern Conference, vielmehr sogar der gesamten Liga. Denn die Boston Celtics (19:5) pflügen mit Jaylen Brown (34 Punkte, zehn Rebounds, vier Blocks) und Jayson Tatum (29/11) weiter schier unaufhaltsam durch die Liga und stoppen auswärts im Big Apple die vier Partien währende Siegesserie der Brooklyn Nets um Kevin Durant (31 Punkte, Nets bei 13:12) durch ein 103:92.

Ein Blick noch in den Westen: Die Phoenix Suns gewannen ihr Auswärtsspiel bei den San Antonio Spurs (elfte Niederlage für Gregg Popovichs Mannen in Folge!) haushoch mit 133:95 und stehen auch ohne den verletzten Chris Paul damit weiter an der Spitze der Conference (16:7). Deandre Ayton ging mit einem Double-Double voran (25/10).

Nuggets verteidigen "erbärmlich" - Sabonis-Triple-Double

Die New Orleans Pelicans (15:8) kamen im Verfolgerduell zu einem 121:106 gegen die Denver Nuggets (14:9). Mann des Abends in "The Big Easy" war Pelicans-Reservist Jose Alvarado, der die Fans verzückte, als er von der Bank ins Spiel kam und die Partie mit seinem Karriere-Bestwert von 38 Punkten nach 14-Zähler-Rückstand quasi im Alleingang drehte, Nuggets-Star Nikola Jokic (32/16/9) in den Schatten stellte und mit seinen acht Dreiern für Stimmung auf den Rängen sorgte. "Jose war der Mann heute, er hat uns gekillt", applaudierte Bruce Brown von den Nuggets. Trainer Mike Malone attestierte dem unterlegenen Team indes eine "erbärmliche Verteidigung" vor allem gegen Alvarado.

Ebenfalls bemerkenswert: das Triple-Double von Domantas Sabonis (11/17/10) beim 110:101 der Sacramento Kings gegen die Chicago Bulls (Zach LaVine mit 41 Zählern) sowie das Comeback von Damian Lillard (21 Punkte, sechs Assits) nach längerer Verletzungspause beim 116:100-Heimsieg der Portland Trail Blazers über die Indiana Pacers.