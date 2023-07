Activison-Blizzard-Übernahme: FTC geht gegen Microsoft in Revision

Das kicker eSport News Update: Die geplante Übernahme von Activsion Blizzard durch Microsoft geht in die nächste Runde. Die amerikanische Wettbewerbsaufsicht FTC legt gegen ein Gerichtsurteil zugunsten Microsofts Revision ein.

Die weiterhin nicht enden wollende Geschichte der Microsoft-Übernahme von Activision Blizzard ist um ein Kapitel reicher. Wie die US-amerikanische Wettbewerbsaufsicht FTC mitteilte, werde die Bundesbehörde Berufung gegen ein Gerichtsurteil einlegen, das Microsoft begünstigt hatte. In diesem hatte ein kalifornisches Gericht die Argumentation der FTC gegen eine Übernahme des Entwicklerstudios als "nicht überzeugend" zurückgewiesen.

Für Microsofts Vizepräsident Brad Smith ist der Schritt der FTC nicht nachzuvollziehen: "Wir sind enttäuscht, dass die FTC weiterhin verfolgt, was ein nachweisbar schwacher Fall ist", wird er von "The Verge" zitiert. Microsoft lehne alle weiteren Versuche ab, welche die Möglichkeit des Konzerns voranzukommen weiter verzögere.

Dennoch wird es voraussichtlich zu einer erneuten Verhandlung in den USA kommen, die allerdings ohnehin nicht die letzte Hürde für Microsoft und Activison bleibt. Denn auch das britische Kartellamt, die Competition and Markets Authority (CMA), legte ein Veto gegen die nächste Akquise des Xbox-Entwicklers ein. Das Ende ist auch hier offen. mja

11. Juli: THQ Nordic sagt gamescom 2023 ab

Nächste Absage für die gamescom 2023. Nach Sony und CD Projekt gab auch THQ Nordic bekannt, nicht bei der Messe auszustellen. Das betreffe sowohl den Privatbesucher- als auch den Fachbesucher-Bereich. Der Entwickler von AEW: Fight Forever habe beschlossen, "alle größeren Messeaktivitäten für 2023 einzustellen. Die gamescom ist keine Ausnahme".

2022 war THQ Nordic noch auf der gamescom vertreten. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Über Neuigkeiten will das Entwicklerstudio aus Österreich am 11. August in einem digitalen Showcase informieren. Ob im nächsten Jahr mit dem Wiener Unternehmen in Köln wieder zu rechnen sei, ließ dieses ein "Vielleicht" in der kurzen Mitteilung verlauten. Offiziell angekündigt für die Messe haben sich bereits Microsoft, Nintendo, Ubisoft und Astragon. svg

10. Juli: FIFA 23: Fehlerflut 2.0 - TOTS-SBC sorgt wiederholt für Ärger

Déjà-vu der unschönen Art: In FIFA 23 hat sich am Wochenende der nächste Patzer auf die lange Liste von EA SPORTS gesellt. Erneut geht es dabei um eine TOTS-SBC, die bereits Mitte Juni in die Kritik geraten war. Damals enthielt das ertauschte Pack nur TOTS-Items, nicht aber TOTS-Moments-Objekte. Ärgerlich, stellen die Moments-Karten doch einige der begehrtesten TOTS-Items dar - entgegen der realen Leistungen der abgebildeten Akteure.

Wiederkehrendes Ärgernis in FIFA 23: Fragende Blicke in Richtung TOTS-Item. kicker eSport/EA SPORTS

Noch ärgerlicher wird es für Spieler mit der aktuellen Version der TOTS-SBC. Diese spuckt nämlich immer wieder reguläre Goldkarten aus. So klagen zahlreiche User über fehlerhafte Packs. "Habe die SBC gerade gemacht und 83 Schmeichel bekommen. Diese Firma kann wirklich gar nichts richtig machen", heißt es etwa unter einem Reddit-Beitrag, der den Bug moniert.

EA SPORTS selbst hat bisher keine Stellung zu dem Fehler bezogen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass betroffene Spieler erneut "kompensiert" werden dürften. Die Frage ist nur, wann. Nach der letzten TOTS-SBC dauerte es zwei Wochen, ehe die ersten Betroffenen ihre Ersatz-Packs mit korrektem Inhalt erhielten. mja

8. Juli: Kobe Bryant ziert das Cover von NBA 2K24

Nach den Finals ist vor NBA 2K24. Zum neusten Teil des Ablegers gab Publisher 2K bereits erste Informationen preis. So wird der fünffache NBA-Champion und 2020 verstorbene Kobe Bryant das Cover der Basketball-Simulation zieren. Diese wird wieder in drei Editionen erscheinen, allerdings mit einer Änderung.

Neuer Cover-Star von NBA 2K: Kobe Bryant. 2K

So wird die Kobe-Bryant-Edition das Standard-Werk ablösen. Hinzu kommen eine Black-Mamba- und eine limitierte Jubiläums-Edition. Denn: NBA 2K feiert 25. Geburtstag. Zwar kommt diese spezielle Version mit diversen Bonusinhalten auf den Markt, kostet aber auch viel Geld. 149,99 Euro beträgt der Preis, 69,99 Euro werden für die Kobe-Bryant-Edition fällig.

Anwurf für den neuesten Teil der Basketball-Simulation ist der 8. September 2023 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Xbox One. Crossplay wird NBA 2K24 unterstützen, allerdings mit einer Einschränkung: Nur PlayStation- und Xbox-Spieler werden miteinander spielen können. svg

7. Juli: eFootball Open World Finals: Das ist die Gruppe von 'MeroMen'

Die eFootball Championship Pro verlief aus deutscher Sicht eher unglücklich. Speziell Mehrab 'MeroMen' Esmailian und Mike 'EL_Matador' Linden erlebten mit Inter Mailand eine frustrierende Spielzeit. Trotz großer Ambitionen verpassten die Nerazzurri das Finalevent der eFootball-Liga. Esmailian darf dennoch von einem Titel träumen. Denn der Inter-Profi nimmt an den World Finals der eFootball Championship Open, also der eFootball-Weltmeisterschaft, teil.

Deutscher eFootball-WM-Teilnehmer: Mehrab 'MeroMen' Esmailian. Inter Mailand

Bei der Endrunde wird es für 'MeroMen' in der Gruppenphase gegen zwei bekannte Gegner gehen: 'ACM_Naples17x' und 'Zilo' traf Esmailian bereits in der eFootball Championship Pro. Die beiden stehen beim AC Mailand und der AS Monaco unter Vertrag. Komplettiert wird die Gruppe C von 'ZEUS_ELUL' aus Indonesien, der in der eFootball-Szene auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Bereits 2021 nahm er an den World Finals teil, nachdem er im Vorjahr noch knapp an der Qualifikation gescheitert war.

Wer sich zum eFootball-Weltmeister krönt, entscheidet sich am 22. und 23. Juli in Tokio. mja

5. Juli: Xbox und Bethesda sagen gamescom 2023 zu

Microsoft will die Gunst der Stunde anscheinend nutzen: Xbox hat für die gamescom 2023 zugesagt. Konsolen-Konkurrent Sony hatte Mitte Juni seine Teilnahme an der Videospielemesse abgesagt. PlayStation stellt folglich keinen Stand in Köln und Xbox lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen. Das Unternehmen war schon 2022 auf der Messe. Der Auftritt bestand damals aber nur aus ein paar Dutzend Xbox-Stationen und war damit ungewohnt klein ausgefallen. Ebenfalls ausstellen wird der Entwickler Bethesda - aus dem Hause Microsoft.

Xbox und Bethesda sind für die gamescom 2023 bestätigt. gamescom

Zum genaueren Programm ist derzeit noch nichts bestätigt. Da allerdings der Bethesda-Titel Starfield schon am 6. September seinen Release feiert, deutet einiges darauf hin, dass das Action-Rollenspiel im Mittelpunkt stehen könnte. Schließlich trennt das Ende der gamescom am 27. August und den Vorbesteller-Start von Starfield am 1. September nur eine knappe Woche.

Möglich erscheint auch ein erster Blick auf die neue Xbox Series X Carbon Black sowie Forza Motorsport 8. Die Rennsimulation soll am 10. Oktober für die Microsoft-Konsole und PC erscheinen. nas

3. Juli: FIFA 23: Shapeshifter Götze wird zum nächsten EA-Fauxpas

"Kompensation 23", betitelte US-Streamer 'NickRTFM' FIFA 23 ob der zahlreichen Fehltritte von EA SPORTS unlängst in einem Stream - und bekommt für den spöttischen Spitznamen aktuell laufend neues Futter. Denn spätestens seit Beginn des Team of the Season Ende April gibt es fast jede Woche einen neuen Fehler in der Fußballsimulation.

Shapeshifter im zweiten Anlauf: Mario Götze. kicker eSport/EA SPORTS

Jüngster Patzer wurde am Wochenende der virtuelle Mario Götze von Eintracht Frankfurt. Beziehungsweise dessen Shapeshifter-Item. Denn das Spezialobjekt des Weltmeisters von 2014 war partout nicht aufzutreiben. Wohl aber seine Goldkarte, die auch nach dem geplanten Release der neuen Version weiterhin aus Packs und Picks sprang.

Schnell meldete sich daraufhin der dieser Wochen heiß laufende Twitter-Account "FIFA Direct Communication" zu Wort. Man habe das Problem adressiert und den Fehler behoben. Betroffene Spieler würden die Shapeshifter-Variante Götzes "in den kommenden Tagen" erhalten. Es wird also weiter kompensiert. mja

29. Juni: FIFA-23-Title-Update 14.1 mit Anticheat-Anpassung für PC-Spieler

Title-Update 14.1 wird in FIFA 23 ausschließlich PC-Spieler betreffen - und nur einen Inhalt liefern. Überarbeiten will EA SPORTS den Start-Prozess des Anticheat-Programms. Dessen meist automatische Installation soll in den vergangenen Monaten immer wieder für Probleme gesorgt haben. Was genau der Entwickler verändert, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

Nicht nur auf dem virtuellen Spielfeld werden Betrugsversuche unternommen. EA SPORTS/kicker eSport

"EA AntiCheat", wie die Software offiziell heißt, soll Betrugsfälle verhindern, aber auch zum Datenschutz beitragen. Gerade in den Anfangswochen von FIFA 23 hatte das Programm jedoch vorrangig Fehler am PC verursacht. Title-Update 14.1 könnte an dieser Stelle nachbessern. Einen Release-Zeitpunkt für den neuen Patch gibt es noch nicht - EA SPORTS schrieb am späten Mittwochabend von "bald".

Erst am Dienstag ist mit Title-Update 14 der eigenständige Modus für die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 integriert worden. Die vorherigen Patches hatten PS5-Crashes und DLC-Fehler ausgelöst. nas

28. Juni: F1 23: Post-Release-Patch 1.05 - Rote Flaggen und Equal Performance

Mit Patch 1.05 hat EA SPORTS das erste Update nach dem Release von F1 23 vorgestellt. Veröffentlicht wurde es am Mittwochnachmittag. Der Fokus des Entwicklers Codemasters scheint auf zwei Problematiken gelegen zu haben: Zum einen wurde bei der Zwei-Spieler-Karriere die Einstellung "Equal Performance" verwendet - statt der realistischen Performance. Zum anderen waren die Abschlussplatzierungen nach einer Roten Flagge fehlerhaft.

EA SPORTS hat den ersten F1-23-Patch nach Release veröffentlicht. EA SPORTS

Darüber hinaus listet EA SPORTS 16 weitere Fauxpas auf, die mit Patch 1.05 behoben werden sollen. Von Problemen mit Safety Car und Formierungsrunde über FPS-Drops in Nachtrennen bis hin zu inkorrekten Kollisionen ist die Vielfalt groß. Die vollständigen Patch Notes sind auf der F1-23-Webseite zu finden. Das Besserung versprechende Update ist für Xbox, PlayStation und PC verfügbar.

F1 23 ist am 16. Juni weltweit erschienen und hat seither überwiegend positive Rezensionen erhalten. Es ist das offizielle Videospiel zur Formel-1-Weltmeisterschaft 2023. Für Unterhaltung hatte EA SPORTS schon im Vorfeld des Releases gesorgt: Die Fahrer durften ihre Ratings selbst raten und preisgeben. nas

27. Juni: FIFA 23: Frauen-WM-Modus wurde veröffentlicht

In FIFA 23 ist die Frauen-WM gestartet. EA SPORTS

Nun ging es doch Schlag auf Schlag. Am Montag verkündete EA SPORTS, dass das Title Update 14 "bald" erscheinen würde. Keine 24 Stunden später ist es veröffentlicht - der Inhalt: Der Frauen-WM-Modus.

Durch das Update lässt sich das am 20. Juli startende Turnier in FIFA 23 spielen. Neu sind eine Spielerkarriere, allerdings ohne Story wie bei Alex Hunter. Zudem lassen sich, anders als beim Pendant der Herren, Duelle nicht online austragen. Lediglich lokal ist ein kooperatives Spielen möglich. Alle weiteren Informationen zur Spielform. svg

22. Juni: FIFA 23: TOTS-Moments-Fehler - EA kompensiert für 92+-Spielerwahl-SBC

EA SPORTS hatte als Rewards für die neue Spielerwahl-SBC "92+ TOTS oder Shapeshifters Team 1" auch TOTS-Moments-Karten zur Wahl gestellt. In der Beschreibung zur Belohnung stand jedoch nur von Objekten des ersten Shapeshifters-Teams oder eines TOTS geschrieben - Moments wurden nicht genannt. Folglich ruderte der Entwickler nun zurück: Die SBC ist temporär entfernt worden, die betroffenen Spieler sollen kompensiert werden.

TOTS-Moments-Karten haben sich in den neuen SBC-Rewards eingeschlichen. kicker eSport/EA SPORTS/FutBin

Schon im Rahmen der Weekend-League-Rewards während der TOTS-Promo waren die Spieler teils erbost über TOTS-Moments-Rewards. Fehlerhafte Beschreibungen führten zuletzt vor allem für Nutzer der deutschen und polnischen Sprachausgaben (weiter unten im News Update) von Ultimate Team zu Entschädigungen.

In den sozialen Medien sorgt der neuerliche Fauxpas seitens EA SPORTS für Häme. Manche Fans fordern ironisch schon eine ganze FUT-Promo nur mit Kompensationen. Andere basteln Memes zum üblichen EA-Satz "Betroffene Spieler erhalten in den kommenden Tagen korrigierte Belohnungen im Spiel". nas

16. Juni: gamescom 2023: Sony sagt ab

Sony wird auch 2023 nicht an der gamescom teilnehmen. picture alliance / CFOTO

In acht Wochen findet die gamescom in Köln statt. Auch 2023 ohne Sony, das bestätigte das japanische Unternehmen "GamesMarkt." Demnach gäbe es keine Pläne, in diesem Jahr im Business- und Publikumsbereich auszustellen, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Bereits im vergangenen Jahr verzichtete Sony auf eine Teilnahme an der Spielemesse, zeigte dagegen eigene Inhalte in einem digitalen Showcase. Auch Nintendo war 2022 nicht vertreten, die kehren aber auf die Bühne der gamescom zurück. Noch unklar ist, ob Microsoft, Electronic Arts oder auch 2K dabei sein werden. Ubisoft sagte zu - als einer der großen Publisher. svg

13. Juni: FIFA 23: "Ambitionierte Talente" - 'Laeticia' und 'Jennii' verstärken FOKUS

Doppelpack in Sachen Transfer bei FOKUS. Wie die eSport-Organisation offiziell mitteilte, verstärken künftigen die beiden Berliner Geschwister Laeticia Kouchmeshki und Jennifer 'Jennii' Kouchmeshki das FIFA-Team.

'Laeticia' und 'Jennii' verstärken FOKUS. FOKUS

"Es freut uns sehr, dass wir uns im Rennen um diese beiden ambitionierten Talente gegen zahlreiche weitere Topclubs durchsetzen konnten. Wir glauben fest daran, dass sie es ganz nach oben schaffen können und auf diesem Weg werden wir sie begleiten", sagte FOKUS-Geschäftsführer Elias Nerlich auf Nachfrage von kicker eSport.

'Jennii' nahm vor wenigen Tagen noch am deutschen FAMEHERGAME-Bootcamp teil. Dort wurden die Spielerinnen geschult und nahmen an Turnieren und Workshops teil. Der DFB wählte auf dieser Basis eine Spielerin aus, die zur internationalen Ausgabe nach Zürich fahren darf. Dabei waren beim deutschen Bootcamp Jessica 'FCSP_Jessy' Niebel, Lena 'RBLZ_Lena' Güldenpfennig, Marina 'Mari' Preradovic, und Ebru 'RBLZ_Ebru' Önal sowie Fabienne 'FabiennexIII' Morlok - auf die letztlich die Wahl fiel. Wie nachträglich bekannt wurde, rückt 'Jennii' ihrerseits nach und reist am Wochenende mit Morlok nach Zürich. kicker eSport wird vor Ort berichten. svg

7. Juni: FIFA 23: Lost in Translation - EA diesmal mit polnischem Pack-Fehler

FUT-23-Spieler, die die polnische Sprachversion nutzen und in den vergangenen Tagen ein TOTS Premium Pack geöffnet haben, sollten nach Kompensation Ausschau halten. Denn EA SPORTS hat abermals die Beschreibung falsch formuliert respektive übersetzt.

Hätte EA mal bei Robert Lewandowski nachgefragt. kicker eSport/EA SPORTS

In dieser hieß es auf Polnisch ursprünglich, dass die enthaltene Spielerwahl drei TOTS- oder TOTS-Moments-Karten als Optionen garantiere. Es handelte sich jedoch um Leihspieler-Objekte, worauf nicht hingewiesen wurde. Als Entschädigung erhalten betroffene Fans neue Player Picks - mit permanenten Spezialkarten.

Schon die deutsche Ausgabe von FIFA 23 war kürzlich mit einer fehlerhaften Pack-Beschreibung versehen gewesen. Dabei war es um das TOTS Elite Pack für 500.000 Münzen gegangen. Die Reaktion der Community ist erneut kritisch: Die meisten Anhänger, die keine Kompensation erhalten, fühlen sich unfair behandelt. Gefordert wird eine Spielerwahl mit dauerhaften TOTS- oder TOTS-Moments-Objekten für alle.

EA SPORTS war auf derlei Beschwerden schon im Zuge des Fehlers mit der deutschen Pack-Beschreibung nicht eingegangen. Daher ist es auch extrem unwahrscheinlich, dass sich der Publisher diesmal denselben Forderungen der Öffentlichkeit beugen wird. nas

6. Juni: Nach LGBTQ-feindlichem Tweet: Prime League suspendiert LoL-Profi

Mit dem Ausschluss von "jeglicher Teilnahme an der Prime League" reagierte die Liga auf einen neuerlichen Tweet des Toplaners Robin 'Snow Lion' Knobloch. Der Division-2-Spieler von Direct Rising eSports war bereits in der Vergangenheit immer wieder mit verunglimpfenden Posts in den sozialen Medien aufgefallen.

In der Prime League lag der Fokus am Wochenende nicht auf dem Sportlichen. Strauss Prime League

In seinem jüngsten Tweet nahm sich Knobloch des Pride Months an, mit dem im Juni traditionell die LGBTQ-Community gefeiert wird. Daraufhin startete die Prime League eine Untersuchung, für deren Dauer 'Snow Lion' suspendiert bleibt. Über das endgültige Ergebnis wolle die Liga nach Abschluss der Nachforschungen informieren.

Direct Rising trennt sich umgehend

Bereits zu einem Ergebnis gekommen ist derweil das Team von Knobloch. Direct Rising kündigte nur wenige Stunden nach dem Statement der Prime League an, sich von 'Snow Lion' zu trennen. Das Team distanziere sich "als Organisation und im Namen der Spieler komplett von den Aussagen" des Toplaners.

Gegenüber seiner Mannschaft habe Knobloch versichert, "dass er seine Posts nicht auf Herkunft, Rasse oder Ähnliches bezog, sondern lediglich einen unangemessenen Humor zum Ausdruck brachte". Für die Prime League eine Grenzüberschreitung zu viel. mja

1. Juni: EA vergisst Verratti, Ben Yedder und Sissoko in FIFA-23-TOTS-Rewards

Hatte EA einfach vergessen: Sissoko, Ben Yedder und Verratti. EA SPORTS/kicker eSport

Die Fehler in den FUT-Inhalten von EA reißen nicht ab. Nun trifft es das TOTS der Ligue 1, genauer gesagt die TOTS-Rewards in FUT Champions. Dort sollten logischerweise die TOTS-Spieler der Ligue 1 zu ziehen sein, aber es fehlten drei.

Wie zunächst FIFA-Spieler bemerkten und EA später bestätigte, konnten Moussa Sissoko, Wissam Ben Yedder und Marco Verratti nicht gezogen werden. EA gibt über den eigenen Twitter-Kanal "FIFA Direct Communications" an, dass betroffene Gamer "in den nächsten Tagen korrigierte Rewards erhalten werden." Betroffen sind alle, die solche Rewards vor der Fehlerbehebung geöffnet haben. Die Spielerschaft bat EA um eine schnelle Kompensation.

Die Liste der Schnitzer bei EA wird stetig länger, erst gestern erntete der Publisher Kritik für fehlerhafte deutsche Pack-Beschreibungen und deren Aufarbeitung. Auch die Title-Updates 12 und 13 lösten Probleme aus und vor gut einer Woche verschenkte EA ungewollt Fantasy-Hero-Picks.

Es wirkt einmal mehr, als sei der Publisher mit seiner ganzen Aufmerksamkeit bereits beim voraussichtlich im Herbst erscheinenden EA FC, das statt FIFA 24 veröffentlicht wird. hkr

26. Mai: RENNSPORT Summit kostenlos für alle in München

Am 2.-4. Juni findet im Dampfdom der Motorworld München die RENNSPORT Summit statt. RENNSPORT

Die RENNSPORT Summit geht in die zweite Runde. Am Wochenende vom 2.-4. Juni lädt der Veranstalter alle SimRacing-Interessierten in den Dampfdom der Motorworld München ein. Vergangenes Jahr fand die Summit noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, dieses Mal gibt es ein Rahmenprogramm, einiges zu Testen und sogar ein großes Turnier. Das ESL R1 2023 Spring Major wird am Wochenende auf der Bühne ausgetragen und für die Profis gibt es einen Preispool von 225.000 Euro - einem der größten in der Geschichte des virtuellen Racings.

"Unser Ziel ist es, die besten Fahrer der Welt und unsere leidenschaftliche Community zusammenzubringen und ein Erlebnis zu bieten, das die Welt des virtuellen Rennsports zelebriert", sagt Morris Hebecker, CEO von RENNSPORT. Entsprechend gibt es Einiges auszuprobieren:

Professionelle Simulatoren zum Testen gibt es inklusive. RENNSPORT

Besucher können zum Beispiel die neue Version des Spiels testen, Simulatoren inklusive. BMW, Porsche, Audi und Mercedes-AMG stellen ihrerseits ihre aktuellen Rennboliden aus. Zu Gewinnen gibt es natürlich auch etwas für die Besucher: Wer schnell und gut im Simulator fährt, kann Gutscheine ergattern.

Eintritt ist wie geschrieben kostenlos, Tickets und alle Infos dafür findet ihr unter rennsport.gg/summit2023 hkr

24. Mai: gamescom 2023: Ubisoft kommt nach Köln

"Wir sehen uns in Köln vom 23. bis 27. August!", twitterte der deutschsprachige Ubisoft-Account am Dienstagabend. Die gamescom 2023 hat somit nach Nintendo ihre zweite namhafte Zusage vonseiten der Publisher. Welche Spiele der französische Entwickler auf der Messe präsentieren wird, ist noch unklar.

Ubisoft wird auch in diesem Jahr Teil der gamescom sein. picture alliance/dpa/Revierfoto

Im Herbst 2023 soll Assassin's Creed Mirage für Konsole und PC erscheinen, vorbestellt werden kann es bereits. Die Vermutung liegt folglich nahe, dass der Ubisoft-Stand orientalisch angehaucht sein könnte. Schließlich wird der nächste Ableger der Action-Adventure-Reihe im Bagdad des 9. Jahrhunderts beheimatet sein.

Offizielle Informationen zu den Inhalten der Ubisoft-Präsentationen hat der Publisher allerdings nicht verkündet. Tickets für die gamescom 2023, die vom 23. bis 27. August stattfindet, sind ausschließlich online im Vorverkauf zu erwerben. nas

23. Mai: Valorant Game Changers: G2 gewinnt EMEA Masters Series 1

Aller guten Dinge sind drei: So dürfte das Motto von G2 Gozen gelautet haben. In der ersten Serie der Valorant Game Changers EMEA Masters schien das Team um Vivian 'roxi' Schilling zunächst seinen Meister gefunden zu haben. Sowohl in der Gruppenphase als auch im Finale des Upper Brackets triumphierten jeweils die BBL Queens.

Vivian 'roxi' Schilling gewinnt mit G2 die EMEA Masters. picture alliance/dpa

Das letzte Wort war jedoch noch nicht gesprochen. Ins Lower Bracket abgerutscht, ging G2 erfolgreich aus dem dortigen Finale hervor und schaffte somit im zweiten Anlauf den Sprung ins Grand Final. Zum dritten Mal in diesem Turnier hieß der Gegner BBL Queens, der Sieger aber G2.

Schilling und Co. erwischten den besseren Start, gingen mit 2:0 in Führung. Allerdings machten es die Queens wieder spannend, glichen aus und forcierten somit das entscheidende fünfte Match. Das entschied das deutsche Team für sich. Nebst 30 EMEA Points sowie der Qualifikation für die zweite Series gab es noch einen Scheck über rund 10.000 Euro. svg

20. Mai: DFB-Team meistert Gruppenphase mit Bravour

Die deutsche eNationalmannschaft hat den nächsten Schritt Richtung FIFAe Nations Cup gemacht. In der Hammergruppe der Play-offs mit Spanien, den Niederlanden und Portugal belegte das DFB-Team mit 15 Punkten den ersten Rang und zog damit ins Winner Bracket ein.

Nur noch ein Schritt zum FIFAe Nations Cup. DFB

Portugal, die Niederlande und auch Spanien folgen Deutschland - die Irländer sind als Fünfter ausgeschieden. Gleiches gilt für die Schweiz, Luxemburg und Bulgarien, die in den anderen drei Gruppen den letzten Rang belegten.

Bereits am Samstagabend könnte das Trio um Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin, Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Levy Finn 'levyfinn' Rieck das Ticket zur Nationen-WM lösen. Da sich acht Mannschaften über das nun folgende Winner Bracket qualifizieren können, würde ein Sieg bereits ausreichen. Die erste Möglichkeit gibt es ab 17 Uhr gegen Rumänien, auf das das DFB-Team bereits bei den Online Qualifiern traf. Im Falle einer Niederlage wäre nicht direkt Schluss. Zwei Nationen können sich noch über das Second Chance Bracket, eine Mannschaft über das Third Chance Bracket eine Teilnahme am FIFAe Nations Cup sichern. svg

18. Mai: BlizzCon kehrt am 3. und 4. November nach Anaheim zurück

Blizzard Entertainment hat am Mittwochabend bekannt gegeben, dass die hauseigene Spielemesse BlizzCon in diesem Jahr am 3. und 4. November stattfindet. Zudem kehrt sie erstmals seit 2019 wieder als Offline-Event ins Convention Center nach Anaheim zurück. Online werden die Fans auch teilnehmen können.

Die BlizzCon feiert ihr Offline-Comeback im November. Blizzard Entertainment

"Unsere Spieler sind der Kern dessen, was die BlizzCon so großartig macht - ein Ort, an dem Spiele die gemeinsame Basis für Verbindungen und Freundschaften sind", schreibt Blizzard auf seiner Webseite. Informationen zu Showinhalten, Tickets, Cosplay und weiteren Veranstaltungen sollen im Juni folgen.

Die BlizzCon war 2020 und 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen, 2022 wurde nicht einmal ein Online-Event veranstaltet. Infolgedessen entstand in der Community die Sorge, die Spielemesse würde unter den Tisch fallen. Die 2023er-Ausgabe war allerdings schon im September erstmals angekündigt worden. nas

17. Mai: FIFA 23 via EA Play und Xbox Game Pass Ultimate spielbar

Abonnenten von EA Play oder des Xbox Game Pass Ultimate können FIFA 23 nun kostenlos spielen. Die Fußball-Simulation ist dem Sortiment am Dienstag hinzugefügt worden. Da EA Play im Xbox Game Pass Ultimate integriert ist, bedingt sich der Zugriff für entsprechende Besitzer.

EA-Play-Abonnenten können in FIFA 23 nun auf Torejagd gehen. kicker eSport/EA SPORTS

Fans, die den Kaufpreis nicht entrichten wollen, können somit passend zur TOTS-Promo einsteigen. FIFA 23 ist das letzte Spiel seiner Machart, EA SPORTS und der Fußball-Weltverband gehen bald getrennte Wege. Zum Abschied hat der Ableger noch mal für Rekordzahlen gesorgt.

Ein EA-Play-Abo kostet derzeit 24,99 Euro im Jahr, kann aber auch für 3,99 Euro im Monat abgeschlossen werden. Für den Xbox Game Pass Ultimate müssen aktuell monatlich 12,99 Euro gezahlt werden. PC-Nutzer können auf EA Play auch ohne Ultimate-Version des Xbox Game Pass kostenfrei zugreifen. nas

16. Mai: Giffey bekräftigt Interesse: Berlin soll "Games-Standort Nummer 1" werden

Schon Ende November 2022 äußerte Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey den Wunsch: Berlin soll "Games-Standort Nummer 1" werden. Das sagte sie im Zuge eines Runden Tisches, an dem Berliner Unternehmen und Verbände teilnahmen.

Holt Giffey die gamescom nach Berlin? City-Press via Getty Images

Knapp ein halbes Jahr später bekräftigte Giffey dieses Interesse. Im Interview mit dem rbb24 Inforadio warf sie die Frage auf, ob bestimmte Messen, die derzeit woanders stattfinden, "besser in Berlin aufgehoben wären."

Bereits in ihrem Koalitionsvertrag haben sich die CDU und SPD darauf verständigt, in Berlin eine Leitveranstaltung für die Computerspielbranche etablieren zu wollen. Unklar ist jedoch, auf welchem Gelände die gamescom in Berlin stattfinden würden - zu solchen Thematiken äußerte sich die Bürgermeisterin nicht.

Das Zünglein an der Waage ist der Industrieverband "game". Die Marke hinter der gamescom entscheidet letztlich über den Austragungsort. svg

13. Mai: FIFAe Club Series 2023: RB Leipzig für die Klub-WM qualifiziert

RB Leipzig hat den Einzug in die Endrunde des FIFAe Club World Cup (FeCWC) perfekt gemacht. Die Leipziger blieben im Upper Bracket und schafften es dort, sich jeweils nach Hin- und Rückspielen durchzusetzen. Mit 8:0 nach 180 Ingame-Minuten triumphierte der deutsche Klubmeister klar über Serious about FIFA und zog somit ins Grand Final ein.

Leipzig fährt zur Klub-WM im Sommer. IMAGO/RHR-Foto

Beide Finalisten haben einen Platz bei der Klub-WM sicher - zusammen mit RB fährt auch BC Apogee Poland zum FeCWC. Die polnische Organisation verlor noch in der ersten Runde gegen die Leipziger, nutzte dann aber die zweite Chance über das Lower Bracket und bezwang die Sachen sogar im Grand Final (0:0/2:1).

Damit ist Leipzig der einzige deutsche Teilnehmer bei der Klub-WM. Der VfL Bochum und Hansa Rostock verpassten die Qualifikation am Donnerstag. svg

12. Mai: Deutscher Computerspielpreis: Umut Gültekin geht leer aus

In der Kategorie Spieler*in des Jahres hoffte Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin beim Deutschen Computerspielpreis auf den Ritterschlag. Zusammen mit Streamerin Pia Scholz, Dota-2-Profi Leon 'Nine' Kirilin oder den YouTubern Stephan Bliemel sowie "Senioren zocken" war der Weltmeister, kicker eFootballer des Jahres und Deutsche Klubmeister nominiert.

Nominiert, aber nicht gewonnen: Umut Gültekin. IMAGO/RHR-Foto

Von Jury und Publikum auserkoren wurde schließlich Pia Scholz. 'Shurjoka' setzte sich zuletzt für die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen ein. Diesbezüglich gründete sie mit "#Wir4Queer" vor kurzem einen Discord-Server, um eine Anlaufstelle oder Raum für Kontakte zu schaffen.

Zusätzlich zu dieser Kategorie gab es weitere, in denen ein Preis vergeben wurde. Unter anderem triumphierte God of War Ragnarök - alle Gewinner im Überblick gibt es hier. svg

11. Mai: eFootball Championship Pro: Bayern nach Strafe nur noch Vierter

Es war das große Ausrufezeichen im Kampf um die Top-Platzierungen in der eFootball Championship Pro: Bayern-Kapitän José Carlos 'FCB_Jose' Sanchez Guillen hatte sich Ende April im letzten Einzelspiel gegen den FC Arsenal mit 4:0 durchgesetzt und damit den zweiten Tabellenrang für die Münchner erobert.

Sanktion für das eFootball-Team des FC Bayern. Konami

Diesen büßte der FCB anschließend jedoch wieder ein - aufgrund eines Fehlers in der Teamzusammenstellung. 'FCB_Jose' hatte die maximal zugelassene kollektive Stärke von 2.400 Punkten überschritten, aus dem 4:0 wurde ein 0:3. Damit fällt der deutsche Rekordmeister auf dem Tableau nicht nur hinter die Gunners zurück, sondern aufgrund des angepassten Torverhältnisses auch hinter Manchester United.

Als Viertplatzierter gehen die Bayern in den sechsten und vorletzten Spieltag am kommenden Samstag. Gegen die AC Mailand auf dem siebten Rang ist der FCB favorisiert. Fünf bis sechs Punkte müssen mindestens geholt werden, soll noch mal oben angegriffen werden. Spitzenreiter FC Barcelona und Verfolger Arsenal treffen im direkten Duell aufeinander. nas

9. Mai: GOALS kündigt Pre-Alpha-Testphase an

Ein vollwertiger Release des Fußballspiels GOALS sei zwar noch "ein paar Jahre entfernt", so Game-Designer Kurt 'Kurt' Fenech, aber ein neues Etappenziel ist in Reichweite. Wie über soziale Medien bekannt gegeben wurde, soll "bald" eine Pre-Alpha-Testphase starten.

GOALS startet "bald" in die Pre-Alpha-Phase. GOALS

Interessierte, die an der Testphase teilnehmen wollen, können sich über ein Formular auf der Homepage der Entwickler registrieren. Gespielt werde ein 5vs5-Modus, zunächst jedoch nur auf dem PC. Trotzdem sei eine Registrierung für die Konsolen-Version möglich - der Entwickler gebe Bescheid, sobald diese für die Testphase bereit steht.

Bei einer Pre-Alpha-Version handelt es sich noch um ein sehr frühes Stadium der Entwicklung. In dieser Stufe werden für gewöhnlich Animationen und Grafiken hinzugefügt sowie der Code verbessert. Ist nach Auffassung der Entwickler die Pre-Alpha-Etappe erreicht, folgen noch zwei weitere Schritte: Die Alpha- und Beta-Version des Spiels. svg

27. April: UFL: PSV Eindhoven wird neuer Partner

Die Zahl der Partnervereine von Strikerz Inc. wächst. Wie das Entwicklerteam des kommenden Fußballspiels UFL bekannt gab, ergänzt die PSV Eindhoven diese Liste.

UFL und die PSV Eindhoven werden Partner. Strikerz Inc.

"Die Geschichte der PSV zeigt, dass man hart arbeiten muss und nie aufgeben darf, um eine Chance auf Erfolg zu haben", sagte Eugene Nashilov, CEO von Strikerz Inc. in einer offiziellen Mitteilung: "Die Mannschaft gewinnt ständig Trophäen, weil sie bis zum Ende alles gibt. Das ist eine Philosophie, vor der wir bei Strikerz Inc. besonderen Respekt haben."

Zusätzlich zum niederländischen Traditionsverein konnte Strikerz Inc. in der Vergangenheit Partnerschaften mit zum Beispiel West Ham United, der AS Monaco oder auch Borussia Mönchengladbach eingehen. Außerdem ist Cristiano Ronaldo Botschafter. Der Konkurrent zu EA SPORTS FC ist für 2023 geplant - zuletzt gab das Entwicklerstudio erstmals tiefere Einblicke in das Gameplay. svg

14. März: Landwirtschafts-Simulator feiert 15-jähriges Jubiläum

Am 14. April 2008 konnten Hobby-Farmer endlich virtuell ihre Acker umpflügen, der allererste Landwirtschafts-Simulator war für PC aus der Wiege gehoben. Exakt 15 Jahre später feiert Entwickler und Publisher GIANTS Software nicht nur ebenjenes Jubiläum, sondern auch 2,5 Milliarden heruntergeladene Mods. "Wir möchten uns bei allen Fans bedanken, die uns über die Jahre hinweg begleitet haben", wird CEO Christian Ammann in der Pressemitteilung zitiert.

Seit 15 Jahren können Hobby-Farmer ihrer Leidenschaft virtuell nachgehen. GIANTS Software

Begleitet wird die Feier durch einen Anniversary-Trailer, der die Meilensteine in der Geschichte des Landwirtschafts-Simulator Revue passieren lässt. Vom kooperativen Multiplayer 2011 über die ersten Mobile- und Konsolenvarianten in den beiden Jahren darauf bis hin zur ersten eigenen eSport-Liga mit dem Landwirtschafts-Simulator 19. 2021 wurde zudem ein plattformübergreifender Multiplayer-Modus präsentiert.

Im aktuellen Titel sind mehr als 150 offizielle Marken vertreten. Ein zentraler Bestandteil sind über die kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalte von GIANTS Software selbst hinaus die inzwischen mehr als 2,5 Milliarden heruntergeladenen Mods. Die Community ist längst erwünschter Teil des Kreativ- und Entstehungsprozesses im Landwirtschafts-Simulator. nas

6. April: Eintracht Frankfurt eröffnet eSports Academy

Eintracht Frankfurt investiert weiter in den eSport. Vor wenigen Tagen haben die Hessen eine neue eSports Academy eröffnet. Die Deutsche Bank Esports Academy soll für Trainingseinheiten und Wettkämpfe als auch als Begegnungs- und Eventstätte genutzt werden. Ziel sei es, mit der über 300 Quadratmeter großen Einrichtung "mehr als 120 Nachwuchs- und Amateur-eSportlern eine professionelle Umgebung zu bieten", heißt es in der Mitteilung des Klubs.

Ein neuer Schritt der Eintracht im eSport. Eintracht Frankfurt

"Mit der Deutsche Bank Esports Academy haben wir für unseren eSports-Bereich hervorragende Rahmenbedingungen geschaffen. Gleichzeitig macht dieser Schritt auf eine eindrucksvolle Weise deutlich, dass eSports bei Eintracht Frankfurt ein Entwicklungsthema ist, eine große Aufmerksamkeit erhält und Bedeutung für uns hat. Auch weil es viele - vor allem junge - Menschen begeistert und auch in Zukunft begeistern wird", sagt Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Seit 2018 stellt die SGE eine eSport-Abteilung, in der mittlerweile nicht nur virtuell Fußball gespielt wird. Anfang 2020 wagten die Hessen den Schritt in League of Legends. In der Strauss Prime League spielt Frankfurt mittlerweile in der ersten Division. svg

4. April: eFootball Championship Pro: Monaco sichert sich 'Milosz_06'

Die in eFootball kriselnde AS Monaco hat sich für die weitere Saison in der eFootball Championship Pro mit dem polnischen Spieler 'Milosz_06' verstärkt. Der erst 16-Jährige machte zuletzt vor allem Ende Februar durch den Gewinn der eFootball Championship Open an der Xbox auf sich aufmerksam. Er wird den monegassischen Kader aus Rachid 'Usmakabyle' Tebane, Eldridge 'O_C_Oneill' O'Niel und Kamel 'Kams10_' El Morabet ergänzen.

'Milosz_06' verstärkt das eFootball-Team der AS Monaco. AS Monaco Esports

Das Team aus dem Fürstentum belegt in der eFootball Championship Pro nach neun Partien den fünften Platz, der Titelverteidiger weist damit nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Finals-Rang auf. Am kommenden Samstag trifft Monaco auf den FC Arsenal, der aktuell Tabellenzweiter vor dem FC Bayern München ist.

Für 'Milosz_06' wird es ein auch ein Duell mit seinem Landsmann und Freund Mikolaj 'Ostrybuch' Zietek - der nun nicht mehr der einzige polnische Spieler der Eliteliga ist. nas

3. April: Gran Turismo 7: Fünf neue Autos und zwei Layouts für den Nürburgring

Mit dem Patch 1.31 in Gran Turismo 7 gibt es neben einem technischen Upgrade für die PlayStation-5-Version des Spiels neue Wagen und zwei Streckenlayouts. Zu den neuen Autos zählen die beiden Porsche 959 '87 und Carrera GTS (904) '64. Komplettiert wird die Sammlung vom Audi RS 5 Turbo DTM '19, dem Toyota Alpharad Executive Lounge '18 sowie dem Mazda3 X '19.

Unter anderem dieser Porsche-Klassiker wird neu ins Spiel implementiert. Gran Turismo

Die neuen Layouts betreffen den Nürburgring. Zum einen gibt es einen Sprint-Parcours, der sich für langsamere Straßenwagen eignen soll. Zum anderen kombiniert die Langstrecken-Version die Nordschleife mit der Grand-Prix-Strecke. Dies soll anspruchsvoller sein, außerdem wurde dieses Layout "durch die Nutzung in Rennen wie der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) berühmt", heißt es in der Mitteilung der Entwickler.

Das technische Update betrifft ausschließlich die Spieler der PlayStation-5-Version. Denn diese bekommt eine 120-FPS-Unterstützung. svg

14. März: Schleswig-Holstein: Neue Partnerschaft soll eSport voranbringen

Schleswig-Holstein setzt weiterhin auf eSport: Die Sparkassen im Land haben eine Partnerschaft mit dem eSport-Verband Schleswig-Holstein (EVSH) geschlossen, um gemeinsam verantwortungsbewussten eSport im Land zu fördern.

Zwei Kieler entschieden die Landesmeisterschaften für sich. EVSH/Sebastian Haas

Dabei wollen sie die vielfältigen Aktivitäten des Verbandes unterstützen, um den Strukturaufbau für einen verantwortungsbewussten eSport und Talente im Bereich eSport zu fördern. Die Partnerschaft wird auch die zweiten offiziellen eSport-Landesmeisterschaften SH 2023 ermöglichen.

"Immer mehr, insbesondere junge Menschen, begeistern sich für den elektronischen Sport. Wir möchten diese Entwicklung als Förderer positiv begleiten", sagte Gyde Opitz, Leiterin des Bereichs Kommunikation und Gesellschaftliches Engagement des SGVSH. Die Zusammenarbeit mit den Sparkassen im Land soll dabei helfen, den eSport weiter auszubauen und Talente zu fördern. EVSH-Vorstandsmitglied Phillip Ebben betonte, dass die Partnerschaft mit den Sparkassen ein neuer Entwicklungsschritt für den Verband sei und er gestärkt in die Zukunft gehen könne.

Die Partnerschaft zwischen den Sparkassen und dem EVSH ist ein wichtiger Schritt für den eSport-Standort Schleswig-Holstein. Das Land setzt bereits seit 2019 auf die Förderung der Sportart und hat das bundesweit erste offizielle eSport-Landeszentrum sowie den eSport-Verband SH ins Leben gerufen. Auch Talente des eSport-Länderteams SH werden unterstützt und es wurden vier eSport-Regionalzentren im Land aufgebaut. hkr

07. März: Neue Frauen-Teams und Wettbewerbe in FIFA 23 - Release verschoben

Am 25. März startet die neue Saison in der National Women’s Soccer League (NWSL). Anlässlich der neuen Spielzeit in der höchsten amerikanischen Fußball-Liga der Frauen, gab EA SPORTS eine Kooperation bekannt.

Zwei neue Frauen-Wettbewerbe für FIFA 23. EA SPORTS

So werden bereits ab dem 15. März alle 12 Teams der Liga in FIFA 23 integriert. "Die Athletinnen, die in der NWSL zu Hause sind, gehören zu den besten der Welt und wir freuen uns über die Möglichkeit, ihr Talent durch dieses Spielerlebnis weiter zu präsentieren", sagte Jessica Berman, Commissioner der NWSL.

UEFA Women’s Champions League angekündigt

"Anfang 2023", hieß es zum FIFA-Release, sollte auch die UEFA Women's Champions League im Spiel verfügbar sein. Aus dem vagen Datum wird nun ein konkretes - auch hier steht der 15. März.

Neu in FIFA 23 sind damit die Teams von Real Madrid, Juventus Turin und dem VfL Wolfsburg sowie Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga. Während sich die Champions League lediglich im Anstoß- und Turnier-Modus spielen lässt, bietet die NWSL mehr. Hier sind sowohl Online-Freundschaftsspiele als auch Online-Turniere möglich.

Update: Wie EA SPORTS bekannt gab, muss der Release verschoben werden: "Aufgrund eines kritischen Problems, das beim Testen unseres letzten Titel-Updates aufgetreten ist, können wir bestätigen, dass die NWSL und die UWCL ab dem 23. März in FIFA 23 verfügbar sein werden." svg

06. März: 50. Saison der ESL startet

Es ist wieder soweit: Die ESL Meisterschaft beginnt, bis Juni werden Sieger in Counter-Strike: Global Offensive, Warcraft 3 und Teamfight Tactics gesucht. Die aktuelle Saison ist jedoch eine besondere für den Urvater des deutschen eSports: Bereits zum 50. Mal suchen die ESL FACEIT Group (EFG) und Freaks 4U Gaming ESL-Champions.

Zahlreichen Siegesfeiern sollen in der ESL noch einige mehr folgen. EFG/Freaks 4U Gaming

Ralf Reichert, Chairman bei der EFG, erinnert sich an die Anfangszeiten der ESL: "Die ESL Meisterschaft, damals hieß sie noch ESL Pro Series, war der erste professionelle Baustein und der Wichtigste seiner Zeit, um den eSport in Deutschland zu etablieren." Besonders die Zugänglichkeit hat für ihn den Wettbewerb ausgezeichnet: "Den Leitsatz 'From Zero to Hero', dass es jeder bis ganz nach oben schaffen kann, hat diese Liga definiert." Ob dieser auch im 50. Anlauf noch gilt, zeigt sich bis 11. Juni. Dann endet die Jubiläumssaison der ESL. mja

BVB startet Turnierplattform

Borussia Dortmund geht weiter seinen Weg im eFootball. Zu diesem zählt seit einigen Tagen auch eine eigene Turnierplattform. Wie der Verein bekannt gab, sollen über diese künftig FIFA-Fanturniere laufen.

Fanturniere laufen beim BVB über eine eigene Plattform. Getty Images

Bei diesen können Spieler verschiedene Preise gewinnen. Mit dem SIGNAL IDUNA eFootball Cup ist die erste Veranstaltung bereits gestartet. Über drei Qualifier werden gespielt, ehe die Top-4-Teilnehmer der jeweiligen Turniere nach Dortmund zum Finale kommen. svg

25. Februar: F1 22: Premiere für neuen Alfa Romeo

Premiere in FI 22: Wie Codemasters und EA SPORTS bekannt gaben, wird der neue Alfa Romeo F1 Team 2023 C43 im Spiel verfügbar. Spielende können im Zeitfahrmodus vor dem Event des Formula 1 Aramco Pre-Season Testing 2023 mit dem Wagen Runden drehen.

In F1 22 lässt sich der neue Bolide bereits fahren. EA SPORTS

Den Fans "die Möglichkeit zu geben, unseren neuen Alfa Romeo F1 Team C43 zu fahren, bevor sie ihn auf der Rennstrecke in echt sehen, ist etwas, das es in den offiziellen F1-Videospielen noch nie gegeben hat", sagte Alessandro Alunni Bravi, Geschäftsführer der Sauber Group und Vertreter des Alfa Romeo F1 Teams.

Außerdem: Ab dem zweiten März wird F1 22 in The Play List aufgenommen, wodurch Mitglieder von EA Play und Xbox Game Pass Ultimate Zugang zum Spiel bekommen.

24. Februar: Preisschock, Inflation und Co.: Gamevention 2023 abgesagt

Preisschock, Inflation - die aktuelle gesellschaftliche Situation betrifft auch die Gamevention. Das ursprünglich vom 19. bis 21. Mai 2023 geplante Event kann nicht stattfinden. Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Faktoren, "müssen auch die Besucher sparen, was sich an den Vorverkaufszahlen bemerkbar macht", erklärte Veranstalter Oliver Welling per Video-Botschaft: "Es wird immer schwieriger, konkret zu planen."

Erneute Pause für die Gamevention. picture alliance/dpa

Als neuer Termin steht nun der 14. bis 16. Juni 2024. Wer bereits Ticket gekauft hat, kann diese behalten. Die erworbenen Karten behalten nicht nur ihre Gültigkeit, sondern upgraden sich auf ein Wochenend-Ticket - als Dankeschön.

Im vergangenen Jahr stieg das Event erstmals nach drei Jahren Pause durch die Corona-Pandemie. Rund 25.000 Leute kamen auf das Gelände der Holstenhallen Neumünster, schätzte die We Love Esports GmbH. "Für uns alle bedeutet das: Wir können einmal durchatmen und ein noch besseres Event in 2024 für euch gestalten", schloss Welling ab. svg

21. Februar: Bandenwerbung für Hilfsorganisation - FM 23 reagiert auf Erdbeben in Türkei und Syrien

Vor rund drei Wochen wurde die türkisch-syrische Grenzregion von einem schweren Erdbeben erschüttert. Mittlerweile sind mehr als 47.000 Menschen verstorben - unter den Opfern ist Ex-Chelsea-Spieler Christian Atsu.

Was ändert sich bezüglich des Erdbebens im FM 23? SEGA

Anlässlich dieser Katastrophe reagierte FM-Entwickler Sports Interactive mit einem Update. Im Spiel werden Werbebanden dem englischen Disaster Emergencies Committee zur Verfügung gestellt, "das direkt oder mit lokalen Partnern im Südosten der Türkei und im Norden Syriens die Spendensammlung für 15 führende britische Hilfsorganisationen koordiniert", heißt es in einer Mitteilung von Studiodirektor Miles Jacobson.

Zwischen authentischer Welt und alternativer Realität

Außerdem werden Spieler und Vereinsangestellte, von denen Sports Interactive weiß, dass sie ums Leben gekommen sind, aus der Manager-Simulation entfernt. Die von den Erdbeben betroffenen Ligen werden im Spiel normal weitergeführt. Im analogen Fußball dürfen Vereine aus den betroffenen Regionen die aktuelle Saison aussetzen, ohne abzusteigen.

"Wir müssen sorgfältig überlegen, wie wir Naturkatastrophen und andere globale Ereignisse im Football Manager abbilden. Die Entwicklung von FM ist das stetige Streben danach, eine virtuelle Welt zu erschaffen, die sich authentisch anfühlt. Allerdings haben wir beim Umgang mit der Pandemie im Spiel gesehen, dass FM auch eine alternative Realität bieten kann", erläuterte Jacobson. svg

17. Februar: Julio Rodríguez wird Cover-Star für MLB Tap Sports Baseball 2023

Julio Rodríguez schmückt das Cover der Baseball-Simulation MLB Tap Sports Baseball von EA SPORTS. Das gab der Publisher in einer Mitteilung bekannt.

Julio Rodriguez wird Cover-Athlet für MLB Tap Sports Baseball 2023 IMAGO/ZUMA Press

"Zum Cover-Athleten ernannt zu werden und sich in die Liste der großartigen Spieler einzureihen, die EA SPORTS Cover-Athleten waren, ist wirklich eine Ehre", sagte Rodríguez dazu. Der 22-Jährige ist amtierender Rookie des Jahres und unter anderem der schnellste Spieler in der Geschichte der MLB, der in einer einzigen Saison 25 Homeruns und 25 Stolen Bases erzielte.

Wann genau MLB Tap Sports Baseball erscheint, ist noch nicht bekannt. Nach 16 Jahren wagt EA SPORTS wieder den Schritt in diese Sportart, 2007 erschien der letzte Titel. svg

20. Januar: PGA Tour kehrt am 24. März zurück

Am 24. März 2023 erscheint das neue PGA Tour von EA SPORTS. Wie das Entwicklerstudio bekannt gab, erscheint die Golf-Simulation allerdings nur für Next-Gen Konsolen und den PC. Das heißt: PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, Steam und Epic Games Store.

Rückkehr für die Golf-Simulation von EA. EA SPORTS

Damit entwickelt EA SPORTS erstmals seit knapp sieben Jahren wieder ein Spiel der Reihe PGA Tours - der letzte Titel Rory McIlroy PGA Tour kam 2015 in den Handel. Laut des Entwicklers starte die Golf-Simulation mit Road to the Masters, welches mit "Augusta National, Herausforderungen, Turnieren und Ausrüstungsgegenständen rund um das Masters Tradition bietet."

Als Key-Features gab das Entwicklerstudio unter anderem einen Karrieremodus mit "RPG-ähnlichem Fortschrittssystem" oder Turniere der Ladies Professional Golf Association (LPGA) und The Amundi Evian Championship an. Wie viel das Spiel kosten wird, ist noch unbekannt. svg

16. Januar - F1 22 Update 1.17 fixt Crossplay und sorgt für Durchblick

Es war eine der größten Änderungen der F1-Reihe: Seit August fährt der aktuelle Ableger mit einer Crossplay-Funktion auf. Allerdings gab es bisher immer wieder Probleme dabei, tatsächlich Freunde einzuladen, die auf anderer Hardware spielen.

Dank AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 soll F1 22 auch mit älteren Grafikkarten noch besser aussehen. EA SPORTS

So konnte es, trotz prall gefüllter Freundesliste, dazu kommen, keinen verfügbaren Spielpartner angezeigt zu bekommen. F1 22 Update 1.17 räumt mit diesem Bug nun auf.

Visuelle Upgrades trotz älterer Technik?

Weitere Korrekturen gibt es außerdem im Karrieremodus und dem MyTeam-Modus. Konnte es in ersterem bisher vorkommen, dass eine Saison mit weniger als den gewohnten 20 FahrerInnen stattfand, gab es in letzterem im schnellen Training keine Abnutzung des Triebwerks. Ein Vorbereitung unter Wettbewerbsbedingungen war somit nicht gegeben.

Zusätzlich dürfen sich User mit etwas älterer Grafik-Ausstattung auf FidelityFX Super Resolution 2.0 freuen. Die Technologie aus dem Hause AMD verspricht, durch "innovative Upscaling-Technologien" für bessere Framerates und hochauflösenderes Gameplay zu sorgen, ohne dafür die Grafikkarte verbessern zu müssen. Damit sollte man auch bei höchstem Tempo den Durchblick behalten. mja

13. Januar - Konami kehrt in den eSport zurück

Konami hat bekannt gegeben, dass die neue Saison von eFootball unter dem Motto "Back to the Clubs" startet. Der Wettstreit um Ruhm kehrt auf die Vereinsebene zurück. Dabei setzt der Publisher auf den "Dreamteam"-Modus, der ähnlich wie FUT funktioniert.

Die eFootball Championship Pro und die eFootball Championship Open kehren zurück. Konami

In einer Vielzahl internationaler Ligen soll es diverse Events geben. Auch ein "Challenge Tour"-Event im Stil der europäischen Liga ist geplant, bei dem die Nutzer Belohnungen durch das Erfüllen von Event-Bedingungen verdienen können.

World Finals erstmals seit drei Jahren wieder offline

Es wird zwei Arten von eSport-Turnieren geben: eFootball Championship Open und eFootball Championship Pro. Die Open ist für jeden Nutzer mit einem eigenen Dreamteam zugänglich und startet am 30. Januar. Beide Wettbewerbe münden 2023 in Weltmeisterschaften.

Die World Finals werden zum ersten Mal seit drei Jahren offline ausgetragen und weltweit gestreamt. Die Spiele finden sowohl auf Konsolen als auch auf mobilen Geräten. Diejenigen, die sich in den Online-Finals der Open qualifizieren, werden zu den professionellen Spielern stoßen, die an eFootball Championship Pro teilnehmen. Diese wird mit professionellen eSportlern aus europäischen Profifußballvereinen ausgetragen. Alle Partien werden offline gespielt und über den offiziellen YouTube-Kanal gestreamt. Die Termine sollen in Kürze bekannt gegeben werden. hkr

9. Januar - Valorant startet in Episode 6

Riot Games hat bekanntgegeben, dass am 10. Januar Episode 6 Akt I von VALORANT starten wird. Die neue Episode wird die Karte Lotus enthalten, die sich im Indien der Omega-Erde befindet und neue Mechaniken mitbringt, die von verlorenen Städten inspiriert sind. Sie umfasst drei Bereiche und besondere Mechaniken wie sich drehende Türen, eine zerstörbare Wand und einen lautlosen Schacht.

Die neue Spielumgebung ist im fiktiven Indien verortet. Riot Games

"Wir wollten die Idee von großen Abenteuern, uralten Mysterien und verlorenen uralten Bauten erforschen. Indiana Jones war eine unserer größten Inspirationen", erklärt Brian Yam, Art Lead bei Riot Games. "Optisch waren wir fasziniert von der in Felsen geschnittenen Architektur, da diese dem Thema eine mystische Stimmung verleiht. Außerdem führte uns das verglichen mit unseren bestehenden Karten in eine neue Richtung, da die meisten davon hauptsächlich städtisch oder mit moderner Architektur versehen sind."

Ebenfalls dabei sind ein neuer Battlepass für 1.000 VP (10 Euro) und ein Skinbundle. Ziel für jenes war die Verkörperung von Gefahr und Geheimnissen sowie der Macht eines unbekannten und womöglich gefährlichen Alienvolkes. hkr