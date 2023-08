Ackermann wechselt zu Israel-PremierTech - und trifft auf Schwarzmann

Pascal Ackermann verlässt wie erwartet das TEam UAE Emirates und schließt sich zur neuen Saison Israel-PremierTech an. Dort trifft er seinen alten Anfahrer wieder.

Ackermann machte bei seiner Verpflichtung keinen Hehl daraus, was seine Motivation für den Wechsel zu Israel-PremierTech war: "Ich habe viele Rennen gewonnen und viele große Rennen, aber die Tour de France fehlt mir noch", sagte der 29-Jährige. "Ich bin die Tour noch nie gefahren und das ist einer meiner größten Träume", führte der deutsche Topsprinter aus.

Und sein neues Team hat ihm wohl einen Start bei der Frankreich-Rundfahrt zugesichert: "Ich denke, dass IPT das perfekte Team ist, um meinen ersten Tour de France-Sieg zu holen", sagte Ackermann. Ackermann feierte bisher Etappensiege beim Giro und der Vuelta, im Jahr 2019 gewann er das Maglio Ciclamino als bester Sprinter beim Giro. Doch sowohl in seinen fünf Jahren bei Bora-hansgrohe als auch beim Team UAE Emirates (2022 bis 2023) wartete er vergeblich auf eine Tour-Nominierung. Bei der deutschen Equipe war er zunächst Lehrling, dann kam Superstar Peter Sagan, danach wurde im Sam Bennett vor die Nase gesetzt. Und bei dem Team vom Golf war alles auf Topstar Tadej Pogacar zugeschnitten, Platz für einen Sprinter war keiner.

Israel-PremierTech, das in dieser Saison lediglich als ProTour-Team lizenziert war, setzt allem Anschein nach mit einer starken Sprint-Abteilung auf eine Rückkehr in die WorldTour. Denn neben Ackermann wurde gleichzeitig auch die Verpflichtung von Michael Schwarzmann bekanntgegeben. Der 32-Jährige kommt vom Team Lotto-Dstny und unterschrieb für ein Jahr. Damit sind Ackermann und Schwarzmann wieder vereint, denn auch Schwarzmann fuhr von 2017 bis 2021 für Bora-hansgrohe. Und war ein Teil im Sprintzug Ackermanns.

Ackermann ist auch die Nachwuchsarbeit wichtig

"Die Tatsache, dass Pascal der Hauptsprinter sein wird, war ein wichtiger Faktor für meine Entscheidung" gestand Ackermann, der sich bei Israel-PremierTech erneut in den Dienst Ackermanns stellen wird. "Ich denke, er hat in den letzten Jahren gesehen, dass man ein loyales und gut funktionierendes Team um sich herum braucht, und ich glaube, dass ich ihm während der Rennen und auch in den Sprintvorbereitungen helfen kann."

Mit Ackermann und Schwarzmann hat Israel-PremierTech ein erfolgversprechendes Sprintduo verpflichtet, dessen Zusammenarbeit bereits in früheren Jahren Früchte trug. Ackermann, mit 29 Jahren für einen Sprinter noch im besten Alter, soll seine Erfahrungen zudem an die jungen Fahrer weitergeben. "Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, junge Fahrer in ihrer Entwicklung zu unterstützen", sagte Ackermann. Dies dürfte besonders auf den Briten Ethan Vernon (22) und dem Kanadier Riley Pickrell gemünzt sein. Vor allem Vernon, der von Soudal- QuickStep kam, wird eine große Sprintzukunft prophezeit. Gleich in seinem ersten Jahr als Profi konnte er eine Etappe bei der prestigeträchtigen Katalonien-Rundfahrt für sich entscheiden. Bei der am letzten Wochenende zu Ende gegangenen Rad-WM wurde er Weltmeister im Ausscheidungsrennen.