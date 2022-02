Ackermann sprintet auf Platz drei - Cavendish siegt

Pascal Ackermann ist auf der zweiten Etappe der UAE-Tour knapp am Etappensieg vorbeigesprintet. Für den Lacher des Tages war der Belgier Jasper Philipsen verantwortlich.

Der Pfälzer Ackermann musste sich am Montag nach 176 Kilometern von Hudayriyat Island nach Abu Dhabi Breakwater nur dem siegreichen Ex-Weltmeister Mark Cavendish aus Großbritannien und dem Belgier Jasper Philipsen geschlagen geben.

Ackermann war für das erste World-Tour-Rennen der Saison erst kurzfristig nach dem positiven Corona-Test von Fernando Gaviria ins UAE-Team gerückt.

"Ich bin einfach happy", freute sich Cavendish über seinen zweiten Saisonsieg. Sein junges Team sollte ihn so frisch wie möglich ins Finale eskortieren, was gelang. "Sie haben es so gut gemacht, dass ich auf den letzten 300 Metern in den Gegenwind konnte." Das sei eigentlich zu weit, aber er habe genug Energie gehabt, um es über die Linie zu bringen.

Aus deutscher Sicht schaffte es Michael Schwarzmann (Lotto Soudal) als Neunter noch unter die Top Ten.

In der Gesamtwertung belegt Ackermann den fünften Platz mit zwölf Sekunden Rückstand auf den Führenden Philipsen. Insgesamt absolviert das Feld bei der vierten Auflage der Rundfahrt bis Samstag sieben Etappen.

Für den Lacher des Tages sorgte derweil Philipsen. Durch Gegenwind war das Tempo zwischenzeitlich so niedrig, dass der Belgier kurz abstieg, ein paar Schritte neben seinem Rennrad joggte und wieder aufsprang. Zeit verlor er dabei übrigens keine.

2. Etappe Hudayriat Island - Abu Dhabi (176,00 km):

1. Mark Cavendish (Großbritannien) - Deceuninck-Quick-Step 4:20:45 Std.; 2. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Fenix + 0 Sek.; 3. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates; 4. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma; 5. Arnaud Demare (Frankreich) - Groupama-FDJ; 6. Matteo Malucelli (Italien) - Gazprom-Rusvelo; 7. Emils Liepins (Lettland) - Trek - Segafredo; 8. Tom Devriendt (Belgien) - Wanty-Gobert; 9. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto-Soudal; 10. Marijn Van Den Berg (Niederlande) - EF Education-EasyPost; ... 15. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team; 40. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech; 100. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Fenix 9:03:03 Std.; 2. Dmitri Strachow (Russland) - Gazprom-Rusvelo + 4 Sek.; 3. Mark Cavendish (Großbritannien) - Deceuninck-Quick-Step + 6; 4. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe + 10; 5. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 12; 6. Elia Viviani (Italien) - Ineos Grenadiers; 7. Michael Kukrle (Tschechien) - Gazprom-Rusvelo; 8. Alessandro Tonelli (Italien) - Bardiani; 9. Xandres Vervloesem (Belgien) - Lotto-Soudal + 14; 10. Arnaud Demare (Frankreich) - Groupama-FDJ + 16; ... 16. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team; 18. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto-Soudal; 72. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech; 101. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM

Sprintwertung, Stand nach der 2. Etappe:

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Fenix 36 Pkt.; 2. Dmitri Strachow (Russland) - Gazprom-Rusvelo 32; 3. Mark Cavendish (Großbritannien) - Deceuninck-Quick-Step 20; 4. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe 16; 5. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates 13; 6. Elia Viviani (Italien) - Ineos Grenadiers 12; 7. Arnaud Demare (Frankreich) - Groupama-FDJ 12; 8. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma 12; 9. Emils Liepins (Lettland) - Trek - Segafredo 11; 10. Michael Kukrle (Tschechien) - Gazprom-Rusvelo 10; ... 17. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team 4; 18. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto-Soudal 2