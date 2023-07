Ackermann, Politt & Co: Wo liegt die Zukunft?

Die berufliche Zukunft einiger deutscher Radstars wird sich erst Anfang August klären. Einige wie Pascal Ackermann und Nils Politt sind wohl aber schon untergekommen.

Nach der Saison 2021 verließ Pascal Ackermann das deutsche Team Bora-hansgrohe, weil er während seiner Zeit bei den Raublingern keine Chance auf einen Start bei der Tour de France bekam. An Sean Bennett und Peter Sagan war einfach kein Vorbeikommen und so beschloss Ackermann, sich neue Ziele zu setzen.

Diese glaubte er beim UEA Team Emirates erfüllt zu bekommen. Doch auch bei der Equipe vom Golf klappte es nicht mit dem ersehnten Start bei der Frankreich-Rundfahrt. Vor allem, weil die Teamtaktik ausschließlich auf Superstar Tadej Pogacar zugeschnitten und für einen Sprinter wie Ackermann darin kaum ein Platz ist. Auch, nachdem er in diesem Frühjahr erneut eine Etappe beim Giro für sich entscheiden konnte, fehlte sein Name anschließend im Tour-Aufgebot von UAE.

Erfüllt sich der Tour-Traum für Ackermann bei Israel-PremierTech?

Und so ist es nur konsequent, dass sich die Wege am Jahresende wieder trennen werden. Noch ist nicht klar, wo seine neue sportliche Heimat liegt, Gerüchten zufolge könnte es beim Team Israel-PremierTech sein.

Die Israelis fahren in dieser Saison zweitklassig, zuletzt sorgte Team-Eigner Sylvan Adams mit seiner harschen Kritik an Chris Froome für Aufsehen. Der Traum eines Sieges bei einer Rundfahrt liegt momentan in weiter Ferne und scheint sowohl in naher wie mittlerer Zukunft nicht realisierbar zu sein. Tageserfolge wie jener spektakuläre von Michael Woods am Puy de Dome bei der diesjährigen Tour rücken dagegen in den Vordergrund. Und genau dafür ist Ackermann der richtige Mann, immerhin konnte der 29-Jährige im Profizirkus bereits 40 Siege einfahren. In Ermangelung eines eindeutigen Klassementfahrers bei Israel-PremierTech könnte auch der Traum von der Tour für Ackermann ab dem kommenden Jahr endlich in Erfüllung gehen.

Politt sucht neue Herausforderung - Als Edelhelfer Pogacars?

Ähnlich wie Ackermann dürfte auch Nils Politt keinerlei Probleme haben, ein neues Team zu finden. Der deutsche Zeitfahrmeister wird aller Voraussicht nach seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Bora-hansgrohe nicht mehr verlängern. Politt wird seit einiger Zeit mit dem Team UAE in Verbindung gebracht - Pogacar könnte sich über einen wertvollen Helfer freuen. Denn Politt ist extrem tempohart und kann seinen Kapitän lange Zeit im Wind beschützen. Zudem stellen auch kleinere Anstiege für Politt als Klassikerspezialisten absolut keine Hürde da.

Wie Politt und Ackermann läuft auch bei anderen deutschen Fahrer am Saisonende der Vertrag aus. So wie bei Max Walscheid (30/Cofidis), Alexander Krieger (31/Alpecin-Deceuninck) oder Jonas Koch (30/Bora-hansgrohe), aber auch bei Talenten wie Kim Heiduk (23/Ineos) und Juri Hollmann (22/Movistar). Über ihre zukünftigen Arbeitgeber ist noch nichts durchgesickert.