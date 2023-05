Ackermann feiert Sprintsieg im Fotofinish - Kämna nun Sechster

Erstmals durfte sich beim diesjährigen Giro ein deutscher Profi über einen Sieg freuen: Pascal Ackermann entschied die elfte Etappe in einem hauchdünnen Sprint für sich.

Pascal Ackermann (r.)jubelt über seinen Sieg auf der 11. Etappe. AFP via Getty Images

219 Kilometer standen am Mittwoch auf der längsten Etappe des diesjährigen Giro zwischen Camaiore und Tortona auf dem Programm. Nach einer welligen Fahrt ging es die letzten rund 35 Kilometer flach ins Ziel, weshalb von Beginn an mit einer Sprintankunft gerechnet wurde.

Und so kam es dann auch. Eine große Spitzengruppe bog geschlossen auf die Zielgeraden ein. Als schnellste Männer erwiesen sich Ackermann und der Italiener Jonathan Milan (Bahrain-Victorious). Beide überquerten nach 5:09,02 Stunden nahezu zeitgleich die Ziellinie, beide jubelten nach der Durchfahrt. Doch das Zielfoto sah den deutschen Sprinter um Millimeter vorne, der damit für den ersten deutschen Sieg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt sorgte. Für Ackermann selbst war es der erste Tagessieg beim Giro seit 2019, insgesamt entschied er nun drei Etappen für sich.

Ackermann: "Von jetzt an werde ich fliegen"

"Es war sehr nervös. Ich habe mich am Hinterrad von Mark Cavendish orientiert. Es war so eng. Ich bin einfach glücklich, dass ich zeigen konnte, dass ich noch da bin. Ich schaue jetzt von Tag zu Tag. Von jetzt an werde ich fliegen", sagte Ackermann. Der 22 Jahre alte Marius Mayrhofer zeigte erneut einen starken Sprint und fuhr auf Rang sieben.

Die 11. Etappe war einmal mehr von Ausfällen geprägt. Dieses Mal erwischte es mit Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) auch einen der Anwärter auf den Gesamtsieg. Der Giro-Triumphator von 2020 kam bei einem Massensturz bei einer Abfahrt zu Fall und musste das Rennen aufgeben. Der Brite wurde in einem Krankenwagen abtransportiert. Wenig später prallte Oscar Rodriguez (Movistar) erst gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen eine Hauswand. Auch der Spanier konnte nicht mehr weiterfahren.

In der Gesamtwertung konnte Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) seine Führung verteidigen, Zweiter ist weiterhin Primoz Roglic (Jumbo-Visma, + 0,02 Minuten). Nach dem Aus von Geoghegan Hart rückt Joa Almeida auf Rang drei vor, die deutsche Hoffnung Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) ist mit einem Rückstand von 1:52 Minuten Sechster.

Am Donnerstag werden auf der 12. Etappe wieder die Kletterer im Vordergund stehen, mit dem 1007 Meter hohen Colle Braida steht ein ordentliches Hindernis im Weg. Da es anschließend aber bergab ins Ziel geht, dürften keine großen Abstände zu erwarten sein.

11. Etappe Camaiore - Tortona (219,00 km):

1. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates 5:09:02 Std.; 2. Jonathan Milan (Italien) - Bahrain Victorious + 0 Sek.; 3. Mark Cavendish (Großbritannien) - Astana Qazaqstan Team; 4. Mads Pedersen (Dänemark) - Trek - Segafredo; 5. Stefano Oldani (Italien) - Alpecin-Deceuninck; 6. Alberto Bettiol (Italien) - EF Education-EasyPost; 7. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM; 8. Davide Ballerini (Italien) - Soudal Quick-Step; 9. Simone Consonni (Italien) - Cofidis; 10. Arne Marit (Belgien) - Intermarché-Circus-Wanty

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 11. Etappe:

1. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 44:35:35 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 2 Sek.; 3. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 22; 4. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM + 35; 5. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 1:28 Min.; 6. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 1:52; 7. Edward Dunbar (Irland) - Team Jayco AlUla + 2:32; 8. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers; 9. Laurens De Plus (Belgien) - Ineos Grenadiers + 2:36; 10. Aurelien Paret Peintre (Frankreich) - AG2R Citroën Team + 2:48