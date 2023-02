Achtung Bayern! Union und Leipzig können Rang eins erobern

Der 1. FC Union Berlin und RB Leipzig können am frühen Samstagabend die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen. Die Bayern sind erst am Sonntag dran.

Zumindest für kurze Zeit können sie den ersten Platz erobern. Der 1. FC Union Berlin und RB Leipzig haben am Wochenende eine gute Gelegenheit: Mit einem Sieg können sie in der Tabelle am FC Bayern vorbeiziehen. Borussia Dortmund könnte mit den Bayern immerhin nach Punkten gleichziehen. Ihr Torverhältnis ist allerdings viel schlechter als das des FCB.

Die Bayern selbst spielen erst am Sonntag. Beim VfL Wolfsburg wollen sie ihren ersten Platz wieder festigen. Dass die Verfolger überhaupt so nah dran sind, daran sind die Bayern selbst schuld. Zuletzt hatten sie in der Bundesliga dreimal nur unentschieden gespielt. Jetzt soll wieder ein Sieg her. Doch auch die Wolfsburger sind gerade gut drauf.

Fischer interessiert die Tabelle nicht

Der 1. FC Union spielt am Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05. Die Berliner stehen etwas überraschend so weit oben in der Liga. Trainer Urs Fischer will daher auch gar nicht so viel über Platz eins sprechen. "Mich interessiert die Tabelle nach dem 34. Spieltag", sagte der Schweizer. Und an diesem Wochenende steht erst mal der 19. Spieltag an.

