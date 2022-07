Achtmal 2. Bundesliga für den KSC: Schweinfurt 05 begrüßt Rabold

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat mit Jannis Rabold einen jungen Rechtsverteidiger geholt, der in den vergangenen beiden Spielzeiten für den Karlsruher SC mehrmals in der 2. Bundesliga auf dem Rasen stand.

Der 1. FC Schweinfurt 05 hat seine Rechtsverteidiger-Position mit einer Brise Zweitligaerfahrung verstärkt: Jannis Rabold hat bei den Unterfranken zugesagt. In den vergangenen beiden Spielzeiten trug der 21-Jährige das Trikot des Karlsruher SC und brachte es auf insgesamt acht Zweitligaeinsätze.

Schweinfurts Sportdirektor Robert Hettich sagt in einer Meldung der "Schnüdel": "Jannis ist ein Spieler, den wir durch unser kontinuierliches Scouting auch in höherklassigen Ligen sehr gut kennen und der sich am Ende der vergangenen Saison beim KSC in der 2. Liga in den Fokus gespielt hat." Zudem, so Hettich weiter, passe Rabold perfekt in die Philosophie der Nullfünfer, auf junge und entwicklungsfähige Spieler zu setzen.

Trainer Christian Gmünder verrät, dass der Transfer nun nach einer gewissen Anlaufzeit zur Perfektion gereift ist: "Wir hatten schon am Ende der abgelaufenen Saison einige sehr gute Gespräche miteinander. Schön, dass es jetzt im zweiten Anlauf mit dem Engagement beim FC geklappt hat."