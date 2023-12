Achter Streich für Draisaitl und die Oilers - Verlassen zwei Teams Washington?

Der völlig missglückte Saisonstart der Edmonton Oilers tritt immer mehr in den Hintergrund: Leon Draisaitl & Co. feierten bereits ihren achten Sieg in Serie. Ein Paukenschlag bahnt sich derweil in Washington an. Die NHL am Mittwoch.

Auch er durfte sich feiern lassen: Edmontons Leon Draisaitl (2.v.li.). imago images