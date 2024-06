Achter Neuzugang: Regensburg verpflichtet "Ankerpunkt" Ernst

Der SSV Jahn Regensburg hat Sebastien Ernst unter Vertrag genommen. Der Zweitliga-Aufsteiger will von dessen Erfahrung im Bundesliga-Unterhaus profitieren. Er selbst hatte in Hannover keine Perspektive in der ersten Mannschaft mehr.

Die Rückkehr in die Heimat verlief für Sebastien Ernst nicht wie geplant. In den vergangenen drei Jahren bei Hannover 96 kam er immerhin auf 67 Einsätze in der 2. Liga, doch es fehlte die Konstanz auf hohem Niveau, zusätzlich sorgte ein Achillessehnenriss für eine lange Pause. Sein auslaufender Vertrag bei 96 wurde deshalb nicht verlängert - nun startet er in Regensburg ein neues Kapitel.

Der SSV Jahn stattet den zentralen Mittelfeldspieler mit einem Zweijahresvertrag aus und hofft, dass dessen Erfahrung dem Zweitliga-Aufsteiger im Kampf um den Klassenerhalt weiterhelfen wird. Ernst, der bei seinen Stationen in Würzburg, Fürth und Hannover insgesamt 182 Zweitliga-Einsätze ansammelte, ist bereits der achte Sommer-Neuzugang des Jahn.

"Besonders durch seine Pass- und Ballsicherheit sowie sein Auge kann er ein Ankerpunkt in unserem Spiel werden", freut sich Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer in einem Vereinsstatement über den Neuzugang.

Trainingsauftakt in Regensburg am Samstag

Ernst sei die Entscheidung pro Regensburg "nicht schwergefallen", wie der 29-Jährige betont: "Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir sofort ein gutes Gefühl vermittelt." Am Samstagvormittag steht bereits der Trainingsauftakt mit seinem neuen Team an.

In der vergangenen Saison kam Ernst auf 26 Einsätze in der 2. Liga (ein Tor), allerdings nur zehnmal von Beginn an. Zwar stieg die Formkurve in der Rückrunde vorübergehend an, doch Hannovers Trainer Stefan Leitl bemängelte fehlende Durchschlagskraft und Torgefährlichkeit beim Zehner, der auf einen kicker-Notenschnitt von 3,59 kam.

Eine mögliche Versetzung in die U 23 der Norddeutschen und damit in die 3. Liga lehnte Ernst, in der Nähe von Hannover geboren, dem Vernehmen nach ab. Nun hat er doch noch eine Rolle für sich eine Spielklasse höher gefunden.