Achter Neuzugang: Anspach verstärkt Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg treibt die Kaderplanung weiter voran: Von der SpVgg Unterhaching kommt Niclas Anspach (22) zum Jahn.

Nach dem Abstieg in Liga drei nimmt der Kaderumbruch beim SSV Jahn Regensburg weiter Formen an. Mit der Verpflichtung von Niclas Anspach wurde am Samstagmorgen bereits der achte Sommer-Neuzugang der Domstädter bekanntgegeben. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom zukünftigen Liga-Konkurrenten Unterhaching nach Regensburg.

Anstatt um den Klassenerhalt zu kämpfen, soll Anspach in Regensburg bei der Mission Wiederaufstieg helfen, wie er es schon im vergangenen Jahr bei der Spielvereinigung getan hatte. Neun Tore in 28 Regionalliga-Partien hatte der 22-Jährige in der abgelaufenen Saison absolviert, mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 im Hinspiel gegen Cottbus (2:1) hatte Anspach zudem großen Teil am Aufstieg Unterhachings. Doch nicht nur in Sachen Aufstieg verfügt Anspach bereits über Erfahrung, auch die 3. Liga ist für den Mittelfeldspieler kein neues Terrain. 35 Mal lief er bereits in der dritthöchsten Spielklasse auf und kann dabei auf sieben Tore zurückblicken.

Dementsprechend erfreut zeigte sich auch Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer des SSV Jahn, über die Neuverpflichtung. "In Niclas haben wir einen torgefährlichen Mittelfeldspieler für uns gewinnen können. Er bringt viele Eigenschaften mit, um sich beim SSV Jahn durchzusetzen", erklärte Hausner gegenüber den vereinseigenen Medien. In den kommenden Monaten wolle man mit Anspach daran arbeiten, sein "sein volles Potential" auszuschöpfen, so Hausner weiter.

Ich kann den Saisonstart kaum erwarten. Niclas Anspach

Auch Anspach, der beim Jahn einen Vertrag bis 2025 unterschreibt, schaut seiner neuen Aufgabe gespannt entgegen. "Die guten Gespräche und das professionelle Umfeld hier beim SSV Jahn haben mich letztendlich überzeugt. Erstmal ist es jetzt wichtig, alle Mannschaftskollegen kennenzulernen und zu einem Team zu werden. Ich kann den Saisonstart kaum erwarten", erklärte der 22-Jährige.