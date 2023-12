Im Fußball gibt es für diverse Positionen eine Bezeichnung, die in Zahlen ausgedrückt wird wie der Achter, Zehner oder Sechser. Der Achter spielt dabei im Mittelfeld einer Mannschaft.

Positionen beim Fußball

Jede Position auf dem Spielfeld kann grundsätzlich mit einer Trikotnummer beschrieben werden. Die Zahlen werden von 1 bis 11 durchnummeriert, sodass der Torwart oftmals die 1 erhält, Verteidiger die Nummern 2 bis 5 und zentrale Mittelfeldspieler Rückennummern wie die 6, 8 oder 10 erhalten. In den früheren Jahren des Fußballs war dies verbreitet. Heutzutage steht den Spielern die Wahl der Nummern völlig frei. So kann ein Spieler mit der Rückennummer 8 in der Verteidigung oder dem Sturm spielen. Wenn Fans jedoch von dem Achter sprechen, ist ein Mittelfeldspieler gemeint.

Was ist ein "Achter"?

Defensive Spieler im Mittelfeld werden häufig "Sechser" genannt, während offensive Akteure als "Zehner" betitelt werden. Der Achter befindet sich genau dazwischen und fungiert als Bindeglied im Mittelfeld. Beim Fußball versteht man unter einem "Achter" also einen stark defensiven und offensiv geforderten Spieler im zentralen Mittelfeld. Der Achter soll in der Defensive die Viererkette unterstützen und gleichzeitig den Spielaufbau kreativ gestalten. Der ehemalige deutsche Bundestrainer Jogi Löw beschrieb die Position des Achters oftmals auch als "Verbindungsspieler".

Wo befindet sich der Achter auf dem Spielfeld?

Den Achter findet man sowohl in der Abwehr der eigenen Mannschaft als auch im Strafraum der gegnerischen Mannschaft. Im zentralen Mittelfeld wird der Spielaufbau vorangetrieben, es werden Bälle gewonnen, Zweikämpfe ausgetragen und mit präzisen Pässen gespielt. Da der Achter verschiedene Rollen übernimmt, ist er ein echter Allrounder. Natürlich muss der Achter nicht zwangsläufig die Trikotnummer 8 auf dem Rücken tragen, vielmehr geht es um die Position und Spielweise.

Welche berühmten Achter gibt es im Fußball?

Während frühere Fußball-Legenden wie Michael Ballack oder Andres Iniesta typische Achter waren, gibt es die Position des Achters im modernen Fußball eher selten. Frank Lampard zählte zu den besten Achtern aller Zeiten. Toni Kroos könnten Fans durch seine Spielweise im defensiven als auch im offensiven Mittelfeld ebenfalls als erfolgreichen Achter aufführen.