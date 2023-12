Achtelfinale der Champions League komplett: Diese Teams ziehen weiter

Alle 16 Achtelfinal-Tickets der Champions League sind vergeben. Die Bundesliga schickt drei Klubs in die nächste Runde, zwei davon als Gruppensieger. Auch PSG zitterte sich noch weiter.

RB Leipzig hatte nach dem Sieg in Belgrad bei Roter Stern (2:1) bereits am 4. Spieltag dieser Champions-League-Saison alles klar gemacht, das Ticket fürs Achtelfinale geläst und sich damit als erstes deutsches Team für die K.-o.-Runde qualifiziert. Tags darauf war auch der FC Bayern mit einem 2:1-Sieg gegen Galatasaray nachgezogen, ehe in Gruppe F der BVB am fünften 5. Spieltag durch ein 3:1 bei der AC Mailand das Weiterkommen unter Dach und Fach brachte.

Fehlte also nur noch Union Berlin. Doch die Hauptstädter hatten sich bereits frühzeitig aus dem Rennen verabschiedet und sich vor der 6. und letzten Runde immerhin noch die Chance auf den Europa-League-Verbleib gesichert. Doch daraus wurde nichts: Im finalen Heimspiel gegen Rekordsieger Real Madrid verloren die Eisernen nach 1:0-Führung noch mit 2:3 und liefen damit als Gruppenvierter ein. Für die Überwinterung hätte das Team um Torschütze Kevin Volland oder Robin Gosens einen eigenen Sieg gebraucht.

PSG zittert sich weiter

In der Dortmunder Gruppe F war am meisten Spannung geboten, da neben Dortmund alle drei anderen Mannschaften am letzten Spieltag noch auf das zweite Achtelfinal-Ticket hofften. In Dortmund holte PSG beim 1:1 einen Punkt, der aufgrund des 2:1 von Milan bei Newcastle United zu Platz zwei reichte. Die Rossoneri schafften mit dem Dreier an Englands Ostküste noch den Sprung in die Europa League, die Magpies verabschieden sich dagegen aus Europa.

Die Achtelfinalisten im Überblick:

Gruppe A: Bayern München (Gruppensieger), FC Kopenhagen

Gruppe B: FC Arsenal (Gruppensieger), PSV Eindhoven

Gruppe C: Real Madrid (Gruppensieger), SSC Neapel

Gruppe D: Real Sociedad San Sebastian (Gruppensieger), Inter Mailand

Gruppe E: Atletico Madrid (Gruppensieger), Lazio Rom

Gruppe F: Borussia Dortmund (Gruppensieger), PSG

Gruppe G: Manchester City (Gruppensieger), RB Leipzig

Gruppe H: FC Barcelona (Gruppensieger), FC Porto

Dritter: Diese acht Klubs steigen in die Europa League ab:

Gruppe A: Galatasaray

Gruppe B: RC Lens

Gruppe C: Sporting Braga

Gruppe D: Benfica Lissabon

Gruppe E: Feyenoord Rotterdam

Gruppe F: AC Mailand

Gruppe G: Young Boys Bern

Gruppe H: Schachtar Donezk

Die acht Gruppendritten der Champions League treffen in den K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League auf die jeweiligen Gruppenzweiten.

Die Auslosung des Achtelfinals der Königsklasse findet bereits am kommenden Montag, den 18. Dezember, statt.

Dabei werden die Gruppensieger gesetzt und treffen auf einen Gruppenzweiten. Zwei Punkte sind dabei zu beachten: Teams aus dem gleichen Landesverband dürfen nicht aufeinandertreffen, somit sind etwa rein deutsche Duelle ausgeschlossen. Außerdem gilt, dass sich Mannschaften, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben, nicht erneut duellieren dürfen.

Die Hinspiele im Achtelfinale finden am 13., 14., 20. und 21. Februar statt. Die Rückspiele gehen am 5., 6., 12. und 13. März über die Bühne.

Das letzte Finale der Champions League im bekannten Modus wird im Wembley Stadium in London ausgetragen (1. Juni 2024, 21 Uhr). Aus deutscher Sicht womöglich ein gutes Omen. 2012/13 standen sich Dortmund und Bayern München in Wembley gegenüber. Arjen Robben krönte damals den FCB zum Sieger der Königsklasse.

Zur kommenden Saison bekommt die Champions League dann ein völlig neues Gesicht mit mehr Mannschaften und exakt 100 Spielen mehr. Was sich alles ändert? Die Details zur Champions-League-Reform finden Sie hier ...