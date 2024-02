Achtelfinal-Auslosung der Europa League: Termin, Teams, Übertragung

Im März steht das Achtelfinale in der Europa League an, zuvor wird dieses aber noch ausgelost. Einen Überblick über den Termin, die teilnehmenden Teams und die Übertragung der EL-Auslosung gibt es hier.

Als einziges Team der Europa League ist Bayer 04 Leverkusen mit sechs Siegen durch die Gruppenphase gerauscht und hat damit bereits seit Ende vergangenen Jahres das Ticket für das Achtelfinale in der Tasche. Am Donnerstagabend kämpft unter anderem der SC Freiburg in den K.-o.-Runden-Play-offs noch um einen der letzten verbliebenen Achtelfinal-Plätze. Bereits einen Tag später werden die Paarungen für die nächste Runde ausgelost.

Diese Teams sind bereits für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert

Von ehemals 32 Teams sind im Achtelfinale noch 16 mit dabei. In den Lostöpfen gesetzt sind die acht Gruppensieger. Diesen werden die Gewinner der K.-o.-Runden-Play-offs (Gruppenzweiter gegen "Absteiger" aus der Champions League) zugelost. Im Europa-League-Achtelfinale können keine Vereine aus demselben Verband aufeinandertreffen.

Die Gruppensieger:

West Ham United

Brighton & Hove Albion

Glasgow Rangers

Atalanta Bergamo

FC Liverpool

FC Villarreal

Slavia Prag

Bayer 04 Leverkusen

Stand: 21. Februar 2024

Wann ist die Achtelfinal-Auslosung der Europa League?

Die Auslosung findet am Tag nach den Rückspielen der K.-o.-Runden-Play-offs statt. Am Freitag, den 23. Februar 2024, werden um 12 Uhr die Loskugeln in Nyon (Schweiz) gezogen.

Wer überträgt die Achtelfinal-Auslosung?

Die Auslosung kann im Livestream auf der offiziellen Website der UEFA (uefa.com) verfolgt werden. Sky bietet ebenfalls einen Livestream an. Außerdem überträgt der Pay-TV-Sender im analogen Fernsehen die Auslosung bei Sky Sport News.

Auch bei kicker können Sie die Auslosung wie gewohnt im LIVE!-Ticker verfolgen.

Wann findet das Europa-League-Achtfinale statt?

Das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League findet am 7. März 2024 statt. Eine Woche später, am 14. März, wird im Rückspiel entschieden, wer sich einen Platz im Viertelfinale sichert.

Wie geht es nach der Auslosung weiter?

Ziel aller Teams ist das Finale in Dublin am 22. Mai 2024. Nach dem Achtelfinale müssen die Mannschaften noch zwei weitere Runden überstehen. Das Viertelfinale findet am 11. und 18. April statt, das Halbfinale geht am 2. und 9. Mai über die Bühne. Die Paarungen für diese beiden Runden werden am 15. März ausgelost.