Acht Wochen Pause: Meunier droht das Saisonaus

Borussia Dortmund muss möglicherweise für den Rest der Bundesliga-Saison auf Thomas Meunier verzichten. Der Rechtsverteidiger riss sich am Donnerstag in Glasgow eine Sehne an der Oberschenkelrückseite und fehlt mindestens acht Wochen.

Meunier war beim 2:2 in Glasgow, das das Ausscheiden in der Europa League bedeutete, kurz vor der Halbzeit nach bei einer Offensivaktion im gegnerischen Strafraum liegengeblieben und in der Pause ausgewechselt worden. Die Europa-League-Partie war sein Comeback nach einer Pause wegen muskulärer Probleme.

Der langfristige Ausfall des Stamm-Rechtsverteidigers sorgt für neue Sorgen bei Marco Rose. Für das Spiel in Augsburg am Sonntagnachmittag fehlen dem Cheftrainer alleine an Optionen für die rechte Abwehrseite neben Meunier der Schweizer Manuel Akanji, der Langzeitverletzte Mateu Morey und möglicherweise auch Emre Can (Rückenprobleme.).