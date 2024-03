Acht Vereine aus Handball Bundesliga Frauen erhalten Jugendzertifikat

Für die laufenden Saison 2023/24 erhalten acht Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga das HBF-Jugendzertifikat für ihre herausragende Jugendarbeit. "Sieben dieser Vereine wurde die besondere Auszeichnung des Jugendzertifikates mit Stern verliehen", so die HBF.

Das Jugendzertifikat wird von der Handball Bundesliga Frauen bereits zum siebten Mal an die Vereine aus der 1. und 2. Liga vergeben. Neu ist die Auszeichnung "Jugendzertifikat mit Stern". Die HBF erläutert: "Diese höhere Stufe des Jugendzertifikats berücksichtigt unter anderem Kooperationen zwischen den HBF-Vereinen und Schulen in der Förderung junger Nachwuchsspielerinnen."

Neu in diesem Jahr ist auch die Umstellung auf ein Punkt- und Kompensationsystem. Vereine können Punkte in den fünf Bereichen Mannschaften und Ligazugehörigkeit, Mitarbeiter und Qualifikationen, Training und Trainingsumfänge, Gesundheit (physisch und psychisch) sowie Kooperationen und Referenzen sammeln.

"Punkte, die in einem Bereich über das Soll hinaus erreicht werden, können zur Kompensation fehlender Punkte in anderen Bereichen genutzt werden", erklärt die Handball Bundesliga Frauen - einzig der Bereich "Gesundheit" ist von möglicher Kompensation ausgeschlossen.

Hier müssen die Vereine sportmedizinische Untersuchungen für ihre Jugendspielerinnen durchführen lassen, so die HBF. "Darüber hinaus muss ein Nachweis erbracht werden, dass der gesamte Trainer- und Betreuerstab eine mehrstündige Schulung zum Thema Gewaltprävention absolviert hat und der Verein bereits ein themenbezogenes Schutzkonzept entwickelt", fügt der Liga-Verband an.

Folgende Vereine haben eine ausreichende Gesamtpunktzahl erreicht und erhalten das HBF-Jugendzertifikat mit Stern bzw. das HBF-Jugendzertifikat für die Saison 2023/2024:

1. Handball Bundesliga Frauen:

Jugendzertifikat mit Stern:

HSG Blomberg-Lippe

Buxtehuder SV

Borussia Dortmund

TSV Bayer 04 Leverkusen

Thüringer HC

Jugendzertifikat:

HSG Bensheim/Auerbach

2. Handball Bundesliga Frauen:

Jugendzertifikat mit Stern:

SV Werder Bremen

HC Leipzig

Andere Vereine zahlen in einen Fonds

"Alle übrigen Vereine der Handball Bundesliga Frauen haben das Zertifikat nicht beantragt oder aufgrund einer nicht erreichten Gesamtpunktzahl nicht erhalten", fügt die HBF mit Blick auf die weiteren Vereine unter den insgesamt 14 Erst- und 16 Zweitligisten der Frauen.

"Vereine, die das Jugendzertifikat für die jeweilige Spielzeit nicht erhalten oder keinen Antrag gestellt haben, zahlen absprachegemäß in einen Fonds ein. Die Mittel aus diesem Fonds kommen Projekten zu Gute, welche die Nachwuchsarbeit im Handballsport fördern, z. B. Trainerfortbildungen, Jugendveranstaltungen, Kindertrainingsseminare oder auch Schulaktionen wie der HBF-Schultag", so die HBF.

"Zur Erlangung des Zertifikats werden Kriterien begutachtet, die eine Qualitätssicherung in den Bereichen Mannschaften, Mitarbeiter, Training und Betreuung gewährleisten. Diese Kriterien wurden durch einen Zertifizierungsausschuss, bestehend aus Gino Smits (Bundestrainer U17/18 weiblich), Carsten Schmidmeister (Sport- und Nachwuchsförderung HBF) und Christoph Wendt (Geschäftsführer der HBF) geprüft", erläutert der Liga-Verband. Die Richtlinien zur Vergabe des Jugendzertifikats sind hier einsehbar.

"Das Jugendzertifikat stellt ein ligaübergreifendes Gütesiegel dar, welches die Rahmenbedingungen in den Vereinen honoriert, von denen die Nachwuchsspielerinnen profitieren. Ziel des Jugendzertifikats ist die Sicherung sowie kontinuierliche Fort- und Weiterentwicklung qualitativer Jugendarbeit in den Vereinen, um so für deutsche Nachwuchsspielerinnen die Voraussetzungen zu schaffen, in ihren Clubs zu Spitzenspielerinnen zu reifen", erklärt die HBF zum Zweck der Zertifizierung.

Stimmen von Vereinen

HSG Blomberg-Lippe:

HSG-Jugendkoordinator Timon Döring freut sich sehr über die Auszeichnung: "Ich freue mich riesig darüber, dass wir wieder das Jugendzertifikat erhalten haben. In diesem Jahr sogar mit Stern. Das zeichnet die Arbeit aller Trainer*innen und Ehrenamtlichen aus, die jeden Tag für die Rahmenbedingungen der Spielerinnen arbeiten. Alle Beteiligten haben einen sehr guten Job gemacht. Diese Auszeichnung spiegelt die tägliche harte Arbeit aller wider. Dadurch können wir jungen Spielerinnen eine sehr gute Perspektive bieten!"