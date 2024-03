Acht Treffer, drei Führungswechsel, zwei Elfmeter: Spektakuläres Remis in Verl

3. Liga - Highlights by MagentaSport 01.04.2024

5:11Verl und Sandhausen bieten großes Fußball-Spektakel, in dem sich beide Mannschaften am Ende mit einem Punkt zufrieden geben müssen. Wobei Sandhausen in den letzten Minuten durch einen unrechtmäßigen Elfmeter um den Sieg gebracht wird.