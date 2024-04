Acht Tore von Savvas Savvas im Halbfinale des EHF-Cups

Im EHF European Cup, dem nach Champions League und European League dritthöchsten europäischen Wettbewerb im Vereins-Handball, stehen an diesem Wochenende die Hinspiel der Halbfinals an. Olympiakos Piräus verschaffte sich mit einem Remis bei FTC in Budapest eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am nächsten Samstag. Bester Schütze war der lange Zeit in Deutschland aktive Savvas Savvas.

Savvas Savvas warf letzte Saison seine Tore noch im Trikot des ASV Hamm-Westfalen. Henning Wegener, ASV