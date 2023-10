Acht-Tore-Spektakel: Sanne rettet den HSV - Souveräner Erfolg für Meppen

Zwei Partien stiegen in der Regionalliga Nord am Samstag: Die U 21 des HSV trennte sich mit einem 4:4 von BW Lohne, während auch der SV Meppen vier Tore erzielte, von Gegner Kilia Kiel aber keines kassierte. Weil bereits am Freitag Holstein Kiel II strauchelte, war der Weg an die Spitze frei für den 1. FC Phönix Lübeck.

Sanne rettet dem HSV einen Punkt

Ein Spektakel lieferten sich die U 21 des Hamburger SV und BW Lohne am Samstag - 4:4 endete die Partie. Der HSV kam gut in die Begegnung, wurde dann aber ausgekontert: Zahmel stellte so auf 1:0 für Lohne (10.). Und es kam noch dicker: Die Rothosen klärten eine Hereingabe vor die Füße von Heskamp, der per Aufsetzer zum 2:0 für die Gäste traf (16.). Dann aber konnte sich die U 21 auch mal belohnen: Oliveira stellte von der Strafraumkante auf 1:2 (20.). Per Foulelfmeter besorgte Sanne schließlich auch den verdienten 2:2-Ausgleich (32.). Weil die Heimelf in Folge die erstmalige Führung liegen ließ, stach jedoch erneut der Gast: Thoben veredelte einen schönen Angriff per Kopf zum 3:2 für Lohne (37.). Fünf Tore in Durchgang eins, doch auch in den zweiten 45 Minuten blieb es unterhaltsam: Erneut ging es nämlich schnell bei Blau-Weiß, Zahmel besorgte nach einem Gegenstoß das 4:2 (47.). Die Entscheidung? Nicht in dieser Partie! Sanne verkürzte nach rund einer Stunde auf 3:4 (58.); nun verteidigten die Gäste zwar konzentriert und wollten den knappen Sieg über die Zeit retten, und doch fand der HSV noch eine Lücke: Sanne besorgte mit seinem dritten Tagestreffer - der siebte in dieser Regionalliga-Saison - den 4:4-Endstand (89.).

Meppen weiter im Aufwärtstrend

Einen souveränen 4:0-Erfolg landete der SV Meppen gegen Schlusslicht Kilia Kiel. Früh schon steuerte der SVM dabei auf Kurs: Nach einem Eckball konnte Sprekelmeyer per Kopf zum 1:0 abstauben (6.). Das 2:0 besorgte Schepp aus halbrechter Position (19.). Nun ging die Heimelf etwas vom Gas, Kilia durfte mitmischen, blieb aber harmlos. Erst in Durchgang zwei gelang dem SV Meppen dann die Vorentscheidung: Nach einer Flanke köpfte Janssen zum 3:0 ein (50.). Für die Kieler hatte Labes bei seinem Lattentreffer die beste Möglichkeit, ein Tor gelang dem Schlusslicht aber nicht. Vielmehr durfte Meppen nochmals ran: Benke stellte nach einer Ecke aus kurzer Distanz auf 4:0 (90.+3).

Phönix Lübeck schlägt früh zu

Weil Holstein Kiel II wenige Stunden zuvor gegen Hannover II verlor, bot sich dem 1. FC Phönix Lübeck am Freitagabend beim SC Weiche Flensburg 08 die große Chance auf Platz eins. Und die wollten die Lübecker unbedingt beim Schopfe packen. Nach ersten Minuten mit leichtem Flensburger Übergewicht erkämpfte sich Taritas den Ball, sprintete in den heimischen Sechzehner und legte quer auf Hyseni, der aus kurzer Distanz zur Führung traf (14.). Knapp 180 Sekunden darauf tauschten die Rollen, Hyseni störte den Weiche-Spielaufbau und legte Taritas dessen 2:0 auf. In der 27. Minute konnte Taritas ungestört Maß nehmen und schlenzte die Kugel sehenswert zum 3:0 in die Maschen. Die Heimelf strahlte trotz der Nackenschläge eine gehörige Portion Willen aus, doch die vielen Unzulänglichkeiten im Offensivspiel verhinderten Zählbares. Das setzte sich auch in der zweiten Halbzeit fort. Taritas tauchte in der 54. Minute frei vor Flensburgs Torwart Heim auf und wurde mit einer sehenswerten Parade am 4:0 gehindert. Das besorgte Berger in der 76. Minute mit einem platzierten Flachschuss. Ehlers traf auf der Gegenseite noch den Pfosten, dann zog Jurk in der 89. Minute nach Ansicht von Schiedsrichter Weinkauf die Notbremse und sah deswegen Rot. Berger verwandelte den anschließenden Elfmeter souverän zum 5:0-Endstand. Damit hat Lübeck seine vergangenen fünf Ligaspiele allesamt gewonnen und ist neuer Tabellenführer der Regionalliga Nord.

Hannover II siegt im Spitzenspiel

Bereits Freitagnachmittag duellierten sich die zweiten Mannschaften von Holstein Kiel und Hannover 96. Ein Spitzenspiel, empfing schließlich der Tabellenführer den Vierten. Lange Phasen der ersten Halbzeit hatte 96 mehr vom Spiel. Momuluh zum Beispiel scheiterte einmal freistehend an KSV-Keeper Oberbeck und schoss nach energischem Dribbling knapp am langen Pfosten vorbei. Somit ging es torlos in die Kabinen. Kurz nach Wiederanpfiff belohnten sich die Niedersachsen mit dem Führungstreffer aus kurzer Distanz durch Gindorf (49.). Die Gäste blieben am Drücker, von den Jungstörchen war offensiv so gut wie nichts zu sehen. Eine gegen Ende hin chancenarme Partie fand in Hannover ihren verdienten Sieger, wenngleich 96-Torwart Wechsel in der letzten Aktion des Spiels bei einem Kieler Freistoß alle Hände voll zu tun hatte, die Null zu halten.