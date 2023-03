Acht-Tore-Spektakel in München - Leipzig siegt souverän - Silas rettet VfB einen Punkt

Der FC Bayern und Augsburg zeigten ein Acht-Tore-Spektakel. Leipzig feierte einen souveränen Sieg gegen Gladbach. Hertha und Stuttgart ergattern je einen Punkt im Keller.

Bayern-Schreck Berisha eröffnet Acht-Tore-Spektakel in München

Nur wenige Sekunden waren in der Allianz Arena gespielt, und der FC Augsburg lag mit 1:0 beim FC Bayern vorne: Berisha, der bereits im Hinspiel zum 1:0-Sieg getroffen hatte, war erneut zur Stelle (2.). Doch der Rückstand weckte den Rekordmeister erst so richtig auf, noch vor der Pause drehten Winter-Neuzugang Cancelo (15.), zweimal Pavard (19., 35.) und Sané (45.) das Ergebnis zu Gunsten des FCB. Dieser machte in Hälfte zwei nicht mehr als nötig, die Quittung präsentierte einmal mehr Berisha, der vom Punkt auf 2:4 aus Sicht der Fuggerstädter verkürzte (60.). Mehr ließen die Bayern aber nicht mehr zu - im Gegenteil. Davies (74.) stellte den Drei-Tore-Abstand wieder her und sorgte für klare Verhältnisse. Doch Augsburg hatte auch noch nicht genug, Cardona stellte quasi mit dem Schlusspfiff den 5:3-Endstand her (90.+3).

Silas kontert Rode: VfB ergattert Punkt in Frankfurt

Über die erste Hälfte der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart kann getrost der Mantel des Schweigens gelegt werden. Die Eintracht konnte nicht, der VfB wollte nicht. So verstrichen die ersten 45 Minuten ohne große Höhepunkte, beide Offensiven konnten sich kaum in Szene setzen. Die SGE kam mit mehr Elan aus der Kabine, Rode erzielte mit Unterstützung von Stuttgarts Sosa die Führung (55.). Wer nun eine Reaktion der Schwaben erwartet hätte, sah sich getäuscht. Vielmehr gab die Führung der Eintracht Rückenwind, Frankfurt kontrollierte das Spiel, den Ball und die Gegner. Doch wie aus dem Nichts war in der 75. Silas für den VfB zur Stelle. Dabei blieb es bis zum Schluss, trotz einiger Chancen hüben wie drüben.

Diskutabler Elfmeter und toller Ajorque

Eine entscheidende Szene im Olympiastadion zwischen Hertha BSC und dem 1. FSV Mainz 05 spielte sich bereits nach rund einer Viertelstunde ab. Nachdem sich der VAR gemeldet hatte, entschied Schiedsrichter Benjamin Cortus nach Sichtung der Videobilder auf Strafstoß. Der Mainzer Barreiro soll zuvor den Ball mit der Hand leicht touchiert haben - eine zumindest diskutable Entscheidung, denn die Richtung des Balles veränderte sich nicht, Herthas Serdar kam wie geplant zum Abschluss. Ngankam ließ sich von all dem nicht beirren und markierte vom Punkt die Führung (18.). In der Folgezeit hatten die Berliner alles unter Kontrolle, von Mainz war in der Offensive nur wenig zu sehen. Dies sollte sich nach der Pause ändern, der 1. FSV investierte nun mehr. Ajorque belohnte die Leistungssteigerung der Rheinhessen mit seinem sehenswerten Ausgleich (57.). Fortan wogte die Partie hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Dem Siegtreffer am nächsten war Herthas Kempf, der in der 69. Minute am Aluminium scheiterte. Doch es blieb beim 1:1.

Plea vergibt und verursacht Strafstoß: Leipzig siegt souverän

Der "Mann des Tages" in Leipzig war Gladbachs Plea. Der Franzose vergab für Mönchengladbach, das in Hälfte eins schon die besseren Chancen hatte, in der 53. Minute die mögliche Führung vom Punkt, RB-Keeper Blaswich parierte. Damit nicht genug, denn in der 70. Minute foulte Plea im eigenen Sechzehner Leipzigs Haidara. Forsberg zeigte dem Gladbacher, wie es geht, und stellte auf 2:0 für Leipzig. Denn bereits zuvor hatte Werner einen Koné-Patzer eiskalt zum 1:0 ausgenutzt (58.). Die Sachsen hatten fortan alles im Griff, erhöhten durch Gvardiol (80.) und feierten mit dem 3:0 eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstagabend bei Manchester City.