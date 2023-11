Acht Termine, acht Absagen: Wieder kein Rennen am Matterhorn

Nach den Männern können auch die Frauen am Matterhorn keine Abfahrt bestreiten. Das zweite Rennen am Sonntag wird wie jenes tags zuvor wegen Windböen gestrichen.

Wegen starker Windböen ist auch die zweite Weltcup-Abfahrt der Frauen am Matterhorn gestrichen worden. Nach mehreren Verzögerungen mussten die Organisatoren und der Ski-Weltverband FIS das Rennen von Zermatt-Cervinia am Sonntag absagen. Das gleiche Wetter-Schicksal hatte die Rennfahrerinnen schon am Samstag und ihre männlichen Kollegen eine Woche zuvor ereilt.

Die Schreckensbilanz ist damit perfekt. Acht Abfahrten waren in den Jahren 2022 und 2023 für Frauen und Männer geplant - keine einzige konnte durchgeführt werden. Im Vorjahr hatte zu wenig Schnee für das mit Spannung erwartete Speed Opening gelegen, in diesem Jahr war es eher zu viel Schneefall und vor allem zu viel Wind.

Das spektakulär geplante Gletscher-Event mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien beschert der FIS damit eine PR-Blamage. Kritik am Prestigeprojekt von FIS-Präsident Johan Eliasch hatte es bereits im Vorfeld gegeben: Die in großer Höhe gelegene Strecke gilt als windanfällig, das Wetter im November als instabil. Außerdem meldeten Umweltschützer Zweifel an der Sinnhaftigkeit an.