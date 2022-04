Acht Punkte: VfB auf Augenhöhe mit dem FC Bayern

Aus den jüngsten vier Partien holte Stuttgart acht Punkte. Genauso viele wie der FC Bayern, gegen den für den VfB unter der Ägide von Sven Mislintat bisher nichts zu holen war. Der Sportdirektor hofft, dass sich auch das einmal ändert.

Das Unentschieden in Bielefeld. Nicht Fisch, nicht Fleisch, wie man so schön sagt. Magerkost für das Konto der Stuttgarter im Kampf um den Klassenerhalt. Eine ordentliche Leistung, aber verschenkte Zähler mit Blick auf das Restprogramm, das die Mannschaft aus Baden-Württembergs Landeshauptstadt noch vor sich hat. Schon am kommenden Freitag geht es gegen Borussia Dortmund (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Gegen den früheren Arbeitgeber von Mislintat, der auf die Gunst der Stunde hofft, nachdem der BVB am Samstagabend mit 1:4 gegen RB Leipzig verlor.

Vielleicht können wir ausnutzen, was ihnen passiert ist. Sven Mislintat

"Dortmund ist ein Brett, hat aber auch ein Brett schlucken müssen gegen Leipzig", sagt der Sportchef im hauseigenen TV-Kanal. "Vielleicht können wir ausnutzen, was ihnen passiert ist. Ob es ein Vorteil ist oder nicht, werden wir sehen. Sie werden sicher einiges gutmachen wollen." Der 49-Jährige sagt zwar vielleicht, sieht allerdings durchaus mehr als nur eine kleine Chance. "Wir haben schon in der Hinrunde ein sehr gutes Spiel gemacht und nur unglücklich verloren", erklärt Mislintat in Erinnerung an das 1:2 vom 20. November 2021.

Stuttgart will an das Hinspiel anknüpfen

Als Stuttgart mit einem sicher gewähnten 1:1 in Händen, nach eigener Ecke in der 85. Minute in einen Konter der schwarz-gelben Gastgeber lief und doch noch unterlag. "Auch da hätten wir mindestens einen Punkt verdient gehabt. Daran wollen wir anknüpfen und alles dransetzen, zu punkten. Am liebsten dreifach."

Vor heimischer Kulisse, auf die der Traditionsklub vom Neckar besonders baut. "Flutlichtspiel, 20.30 Uhr, 60 000 Zuschauer, das ist ein Highlight", schwärmt Mislintat, dessen Mannschaft bis zum Saisonende des Weiteren noch auf Mainz, Hertha, Wolfsburg, Bayern und Köln trifft. Alles Gegner, "die wir seit dem letzten Wiederaufstieg schon geschlagen haben". Bis auf den Rekordmeister, gegen den man "immer einen auf den Sack gekriegt" habe. Das gelte es "auch mal zu ändern".