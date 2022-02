Acht Monate nach Herzstillstand: Eriksen zurück auf dem Platz

Rund acht Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM-Endrunde 2021 hat Christian Eriksen sein Comeback gegeben - beim Testspiel des FC Brentford gegen Sechstligist Southend United.

Seit dem 31. Januar 2022 steht Eriksen bei Brentford unter Vertrag, nun hat er für sie auch sein erstes Spiel bestritten. Es war zudem seine erste Begegnung seit dem EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland am 12. Juni 2021. Beim 3:2-Sieg seines neuen Vereins gegen Southend United stand der Däne 60 Minuten auf dem Platz und bereitete dabei einen Treffer vor. Beim Premier-League-Klub hat Eriksen zunächst bis Saisonende einen Vertrag.

Zuvor hatte er sich einer umfangreichen medizinischen Untersuchung unterziehen müssen, um eine Spielerlaubnis in England zu erhalten. So spielt Eriksen nun mit einem Defibrillator, der ihm in der Folge seines Kollapses mit Herzstillstand implantiert wurde. Bei seinem vorherigen Verein Inter Mailand in Italien konnte der Däne seine Karriere nicht fortsetzen, weil die italienischen Regularien den Einsatz von Spielern mit eingesetztem Herzschrittmacher aus Gründen des Gesundheitsschutz verbieten.

Bis Eriksen für Brentford in der Premier League auflaufen kann, wird es jedoch noch etwas dauern. Erst am vergangenen Donnerstag hatte der Offensivspieler erklärt, dass er dafür noch "ein paar Wochen" brauche. Im regulären Spielbetrieb will sich der 109-fache Nationalspieler noch für einen Platz im dänischen WM-Kader empfehlen.