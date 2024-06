Acht Monate Haft für drei Fans nach rassistischen Beleidigungen gegen Vinicius

Vinicius Junior von Real Madrid ist immer wieder Ziel rassistischer Anfeindungen, so auch im Mai 2023 im Estadio Mestalla in Valencia. Ein Gericht hat drei Fans nun zu einer Haftstrafe verurteilt.

Die Valencia-Anhänger wurden am Montag zu acht Monaten Gefängnis und zwei Jahren Stadionverbot verurteilt, außerdem müssen sie die Kosten des Verfahrens tragen. Am 21. Mai 2023, beim Heimspiel Valencias gegen Real Madrid, berichtete Vinicius, dass er von Fans auf der Tribüne rassistisch beleidigt wurde. Das Spiel wurde für einige Minuten unterbrochen und der Brasilianer identifizierte einen der Beschuldigten. Nach einer Anzeige von La Liga konnte man dank interner Kameras zwei weitere Täter identifizieren.

"Dieses Urteil ist eine gute Nachricht für den Kampf gegen Rassismus in Spanien, da es den Schaden, den Vinicius Jr. erlitten hat, wiedergutmacht und eine klare Botschaft an diejenigen sendet, die in ein Fußballstadion gehen, um zu beleidigen - dass La Liga sie aufspüren, anprangern und strafrechtliche Konsequenzen ziehen wird", wird Liga-Präsident Javier Tebas zitiert.

Auch die Staatsanwältin zur Bekämpfung von Hassverbrechen in Valencia, Susana Gisbert, nahm das Urteil mit Genugtuung zur Kenntnis. "Einerseits bin ich sicher, dass diese Leute so etwas nicht noch einmal tun werden, dass sie über die Bedeutung dieser Sache nachgedacht haben, aber es dient auch als Warnung an diejenigen, die es vielleicht tun könnten, damit mögliche Täter wissen, dass es nicht umsonst ist und damit mögliche Opfer wissen, dass sie von der Staatsanwaltschaft und den Gerichten geschützt werden", so Gisbert.

Reue bewahrte das Trio letztlich auch nicht vor der Strafe. Während der Anhörung verlasen die Angeklagten ein Entschuldigungsschreiben an Vinicius, La Liga und Real.

Staatsanwältin spricht von erstem Schritt

Erstmals erfolgte damit eine Verurteilung nach einer Klage von La Liga, auch der spanische Fußballverband RFEF, Real Madrid und Vinicius selbst waren beteiligt. Staatsanwältin Gisbert sagte, sie sei "sicher", dass dies ein erster Schritt zur Ausmerzung rassistischer Beleidigungen im Sport sei. "Es ist fast der erste Fall eines Fußballspiels, bei dem es rassistische Beleidigungen gab, und wir haben eine Verurteilung für ein Verbrechen mit dem erschwerenden Faktor des Hasses, und das ist sehr wichtig. Ich denke, die Bedingungen sind für alle zufriedenstellend."

Real Madrid ließ in einer Mitteilung verlauten, man werde sich "weiterhin für den Schutz der Werte unseres Vereins und die Ausmerzung jeglichen rassistischen Verhaltens in der Welt des Fußballs und des Sports einsetzen".