Acht Millionen Euro: Finanzspritze für Freaks 4U Gaming

Die Spandauer eSport-Agentur verkauft Anteile an Nodwin Gaming - für acht Millionen Euro. Beide Seiten sollen vom Ökosystem und dem Netzwerk des jeweils anderen Unternehmens profitieren.

Das indische Unternehmen Nodwin Gaming erweitert sein Investment bei Freaks 4U Gaming. Das "erst Ende 2023 vereinbarte Wandeldarlehen im Volumen von 3,6 Millionen Euro wird ergänzt durch weitere Anteile mit einem Umfang von 4,4 Millionen Euro", erklärte die Spandauer eSport-Agentur in einer Pressemitteilung. Damit halte Nodwin nun "exakt 13,51 Prozent an Freaks 4U Gaming". Die Bewertung der Firma liege "demzufolge bei rund 60 Millionen Euro" .

Als Teil dieser Vereinbarung würden "Nodwin und Freaks 4U Gaming exklusiv Ressourcen wie Personal, Ausrüstung und Einrichtungen in den Schlüsselregionen des jeweils anderen Unternehmens nutzen".

Zugang zum PC-Ökosystem und Netzwerk des jeweils Anderen

Konkret erhalte Nodwin "Zugang zum Netzwerk von Freaks 4U Gaming in den entwickelten Märkten, zum PC-Ökosystem und zu den Full-Service-Fähigkeiten des Unternehmens. Freaks 4U Gaming wiederum erhält Zugang zum Netzwerk von Nodwin in den Schwellenländern und zu den Kapazitäten in den Bereichen Mobile-eSport und Jugendkultur".

Freaks 4U Gaming-Gründer Michael Haenisch sagte dazu: "Unter der Führung von Akshat Rathee (Co-Gründer von Nodwin Gaming; Anm. d. Red.) hat sich Nodwin zu einer Kraft entwickelt, mit der man auf dem aufstrebenden Markt und in der globalen Gaming- und eSport-Landschaft rechnen muss. Ich freue mich darauf, mit Akshat und seinem Team zusammenzuarbeiten, während wir unsere Diskussionen darüber fortsetzen, wie Freaks und Nodwin in dieser strategischen Allianz zusammenarbeiten und gemeinsam wachsen werden."